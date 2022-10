Ristiriitainen kukkopoika suututti jopa Kimi Räikkösen – F1-persoona kertoo, miten Max Verstappenista kasvoi kylmähermoinen supertähti

Kaksi maailmanmestaruutta. 32 voittoa. 74 kertaa palkintokorokkeella.

Sunnuntaina toisen peräkkäisen maailmanmestaruutensa ratkaissut Red Bullin Max Verstappen on jo 25 vuoden iässä jättänyt lähtemättömän jäljen F1-sarjaan. On tapahtunut valtava muutos siitä, kun Verstappen debytoi sarjassa 17-vuotiaana kaudella 2015.

Verstappen raastoi viime kaudella uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden armottomassa kaksintaistelussa Lewis Hamiltonia vastaan. Tällä kaudella hän on ollut täysin omassa luokassaan. Verstappen on voittanut 12 kisaa, joista kahdeksan on tullut paalupaikan ulkopuolelta. Hän on enää yhden voiton päässä Michael Schumacherin ja Sebastian Vettelin yhden kauden voittoennätyksestä.

F1-uransa ensimmäisinä vuosina Verstappen oli ristiriitainen ja huomiota herättävä kuljettaja poikkeuksellisen aggressiivisen ja röyhkeän ajotyylinsä takia. Rengas rengasta vastaan -tilanteissa Verstappen ei antanut tuumaakaan periksi.

Ajaminen meni paikoitellen vaaralliseksi. Yksi tällainen nähtiin Belgian GP:ssä 2016, kun hän peippaili suoralla Kimi Räikköstä vastaan. Räikkönen, Vettel ja monet muut mestarikuskit kritisoivat alkuvuosina voimakkaasti hänen ajotyyliään.

Sunnuntaina uran toisen maailmanmestaruutensa varmistanut Verstappen on toki edelleen aggressiivinen, mutta ensimmäisen maailmanmestaruuden ja Hamiltonin kukistamisen jälkeen otteisiin on tullut tarvittavaa malttia. Alkuvuosien ylilyönnit ovat kadonneet kuvasta.

– Hän on hieman rauhoittunut ja rentoutunut. Se tekee hänestä entistä nopeamman. Olemme nähneet saman Ayrton Sennan ja Michael Schumacherin kohdalla, arvostettu F1-vaikuttaja James Allen kertoo.

Formula ykkösten parissa 30 vuotta työskennellyt Allen tunnetaan parhaiten selostuksistaan. Hän toimi Isossa-Britanniassa tv-selostajana 2000-luvun alussa.

James Allen kertoo Yle Urheilulle, miten Max Verstappenista on tullut tämän hetken valovoimaisin F1-kuljettaja.

Max Verstappen debytoi F1:ssä 17-vuotiaana. Ensimmäisen kauden hän ajoi Toro Rossolla. Kuva: Getty Images

Max Verstappen taisteli Sergio Perezin kanssa kiivaasti sijoituksesta kaudella 2016. Kuva: Getty Images

Röyhkeydellä mestareiden huomio

Yksi Allenin ikimuistoisimmista selostuksista on Brasilian Interlagosissa ajettu kauden 2008 päätöskisa. Ferrarin Felipe Massa näytti voittaneen jo maailmanmestaruuden, mutta viimeisessä mutkassa hyytyneen Timo Glockin myötä Ison-Britannian Lewis Hamilton nousi sijan ja voitti uransa ensimmäisen MM-tittelin.

Allenin ja kommentaattori Martin Brundlen reaktio "onko tuo Glock", on yksi mieleenpainuvimmista F1-hetkistä. Nykyään hän toimii arvostetun Motorsport-lehden toimittajana.

Lajia pitkään seurannut Allen näkee Verstappenissa paljon samaa kuin lajilegendoissa Ayrton Sennassa ja Michael Schumacherissa. Myös heillä röyhkeys läikähti uran alkupuolella välillä yli.

– Verstappen on enemmän Sennan tai Schumacherin tyyppiluokkaa. Heillä on uskomaton vauhti, mutta he tarvitsevat yhden mestaruuden rauhoittuakseen hieman. Tänä päivänä näemme sellaisen Verstappenin. Hän on voittanut kaikenlaisista olosuhteista, eturivistä tai kauempaa, Allen ruotii.

Allen muistuttaa, että kun nuoret ja F1-tasolla nimettömät huippulupaukset haluavat raivata tilaa formula ykkösistä, se vaatii välillä kovia otteita.

– On nuoria kuskeja, jotka ovat todella itsevarmoja kyvyistään. He haluavat dominoida tätä lajia. Pitää näyttää, ettei pelkää eikä vetäydy taisteluista, joista voi syntyä kolari.

– Schumacher teki saman Sennaa vastaan Ranskan GP:ssä (1992), jossa he kolaroivat. He kävivät keskustelun siitä. Se oli Schumacherin tapa saada Sennan huomio. Hän antoi Sennan maksaa omaa lääkettään.

Verstappen on tuonut ajotaitojensa sekä räväkän persoonansa myötä paljon uusia katsojia lajille. Hänen kotimaassaan Hollannissa eletään ennennäkemätöntä formulahuumaa. Täysin oranssit katsomot ovat Hollannin Zandvoortin GP:n lisäksi tuttu näky muun muassa Itävallan Spielbergissä sekä Belgian Spassa.

– Hän on se kaveri, joka on sytyttänyt nuoren yleisön. Hän on sytyttänyt Hollannin kansan. Hän on Charles Leclecin kanssa tämän lajin tulevaisuus. Kun on ristiriitainen kaveri, saa maailmansuosiota, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh sanoo.

Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin rajussa MM-taistossa ei vältytty kolareilta. Kuva: Getty Images

Max Verstappen on sytyttänyt hollantilaisissa innon formula ykkösiä kohtaan. Kuva: NurPhoto via Getty Images

"Jäätävät hermot"

32 kertaa voittanut Verstappen on kisakuljettajana erinomainen. Osoituksena tästä peräti 19 ykkössijaa on tullut paalupaikan ulkopuolelta.

– Toki paalupaikalla on aina iso merkitys, mutta hänen kisavauhtinsa ja kilpailun läpivieminen on todella kovalla tasolla. Verstappen joutuu harvoin kahakkaan kisoissa. Hän on hyvä ohittaja, joka pystyy viemään kisaa hyvin läpi, Mildh näkee.

Verstappenilta on nähty F1-uransa aikana useita häikäiseviä kisasuorituksia. Yksi niistä nähtiin jo kaudella 2016 sateella ajetussa Brasilian GP:ssä, jossa hän nousi viimeisen 11 kierroksen aikana sijalta 14 kolmanneksi. Hollantilainen käytti muista poikkeavia ajolinjoja ja jätti jarrutuksen aina todella myöhään märästä radasta huolimatta.

Allenin mukaan Verstappen on ajoteknisesti erittäin taitava. Mildhin mukaan Verstappenin kyseinen ajotyyli näkyy myös kuivan kelin kisoissa.

– Hänellä on ihan jäätävät hermot ajaa tasaisia kierrosaikoja. Alusta alkaen on huomattu, että hänen ajamisensa märällä radalla on huomattavan erilaista. Tätä kautta hän on oppinut ajamaan tasaisemmin kisoissa, Mildh uskoo.

Max Verstappen säväytti vuoden 2016 Brasilian GP:ssä. Tässä hän ohitti Kimi Räikkösen märällä radalla. Kuva: Getty Images

Mestaruuksia tuova ominaisuus

Allen ja Mildh muistuttavat, että myös tallilla on roolinsa Verstappenin ylivoimassa. Ennen Verstappenia hallinneella Lewis Hamiltonilla oli aikoinaan samanlainen tilanne.

– Ei voi myöskään aliarvioida tallin roolia. Sen takia Hamilton oli todella menestynyt viime vuosina. Hän oli valmis, mutta talli osasi tehdä oikeat päätökset kisaviikonloppuna. Hamiltonin tarvitsi hoitaa vain oma osansa, Allen sanoo.

Allen nostaa päinvastaiseksi esimerkiksi Ferrarin, jolla on ollut tällä kaudella nopea auto. Ferrari on saavuttanut tällä kaudella yhteensä 11 paalua, joista Charles Leclerc on napsinut yhdeksän. Tallina Ferrari on kuitenkin tehnyt paljon virheitä.

– Ferrari ei ole kyennyt antamaan hänelle kisoissa sellaista tukea, mitä hän tarvitsi saadakseen voittoja, Allen kiteyttää.

Mildhin mukaan Hamilton ja Verstappen sekä aiemmin Schumacher ovat erottuneet yhdellä tietyllä ominaisuudella.

– Kun renkaat ovat huonot, nämä kaverit parantavat. En tarkoita kierrosaikojen parannusta, vaan ajamisen varmuutta. Pitää pystyä ajamaan renkailla loppuun asti, vaikka riskejä onkin. Mielestäni Verstappen on siinä samalla tasolla kuin Hamilton tai Schumacher, Mildh korostaa.

Max Verstappen on ollut tällä kaudella dominoiva kisoissa. Kuva: Getty Images

James Allen kertoo Yle Urheilulle Oscar Piastrista.

Kenestä kohistaan seuraavaksi?

Entä kuka on ajotyyliltään ja persoonaltaan mahdollisesti seuraava Max Verstappen? Allenin mukaan sellaista ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.

Hän puhuu Verstappenista sukupolvilahjakkuutena.

– En näe sellaista henkilöä tällä hetkellä. Verstappen tuli sarjaan 2015, joten siitä ei ole kuin vain seitsemän vuotta aikaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänen kaltaistaan ei tule muutaman seuraavan vuoden aikana.

Emme saa siis ainakaan aivan heti toista Verstappenin kaltaista poikkeusyksilöä. Allen nostaa kuitenkin esiin yhden nuoren mielenkiintoisen nimen, joka voi tuoda formula ykkösiin oman puumerkkinsä.

– Oscar Piastri. Kun katsoi hänen ajamistaan F2- ja F3-sarjassa, hän oli todella älykäs ja todella nopea. Hän on sekoitus Charles Leclerciä ja Alain Prostia.

Kyseessä on ensi kaudella McLarenilla ajava 21-vuotias australialainen. Hän voitti F3- ja F2-sarjan mestaruudet vuosina 2020 ja 2021. Alpinen junioriakatemian helmi riitautui tällä kaudella ranskalaistallin kanssa ja teki sopimuksen maineikkaan McLarenin kanssa.

– Hän on todella laskelmoiva kuski. Hän on teknisesti todella vahva. Hän on täysin erilainen kuljettaja kuin Verstappen, Allen kertoo.

James Allenin mukaan Oscar Piastri (kuvassa) voi olla seuraava nuori lupaus, joka herättää F1:ssä poikkeuksellista huomiota. Kuva: Gongora / NurPhoto / Getty Images

