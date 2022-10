Uransa lopettava Essi Sainio jätti kentälle kaiken – uskomaton tarina paluusta pelikentille huipentui EM-kisoissa

Essi Sainio, 36, on päätöksensä tehnyt.

Espoossa yli 20 vuotta sitten alkanut peliura päättyy kahden viikon päästä lauantaina Kuopion keskuskentälle. Siellä HJK saa kaulaansa hopeiset mitalit, klubikapteenin uran toiset.

– Minusta tuntuu, että olen saavuttanut pelaajaurallani kaiken sen, mitä voin saavuttaa. Tuntuu, että olen antanut tähän mennessä kaiken, mitä itsellä on fyysisesti ja henkisesti annettavaa, Sainio kertoi Yle Urheilulle puhelimitse.

– Jatkopäätöksiä olen tehnyt aina sitä kautta, miltä ajatus tuntuu lähteä marraskuun loskakelissä Talin halliin treenaamaan kovaa. Se pitää olla ensimmäinen juttu, mikä tuntuu siistiltä. Nyt on mielestäni hyvä, että se ei ole ajatuksissa tuottanut sellaista mielihyvää, että olisin sitä valmis tekemään. Olen aina ollut sitä mieltä, kun pelaan, se on joko sataprosenttia tai ei ollenkaan, Sainio avaa päätöstään.

Essi Sainio on pidetty fanien keskuudessa. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Sainio on ollut naisten jalkapallon tienraivaajia. Hän voitti ensimmäisenä suomalaisena tällöin Euroopan kovatasoisimman sarjan, Bundesliigan mestaruuden vuonna 2009. Turbine Postdamin lisäksi Sainio edusti Saksassa pelatessaan SC Freiburgia. Keskikenttäpelaaja piipahti myös Ruotsissa, missä hän pelasi AIK:n riveissä kaudella 2009.

Saksan vuosilta löytyvät myös uran parhaat muistot.

– Saksan mestaruus oli itselle ensimmäinen voitettu mestaruus, ja tunsin olevani vahvasti osa mestaruutta. Se on itselleni todella iso juttu. SC Freiburgin kanssa 2. Bundesliigan mestaruus oli itselleni yksi elämäni parhaimmista kausista, jonka kruunuksi nousimme takaisin Bundesliigaan. Top kolmoseen mahtuu myös pronssi- hopea ja kultamatka HJK:n kanssa kauteen 2019. Oli upeaa palauttaa HJK sinne, minne se kuuluu.

Vaikeita vuosia

Sainion uralle mahtuu myös vaikeita aikoja. Hän on kärsinyt urallaan paitsi loukkaantumisesta, myös vakavasta masennuksesta ja anoreksiasta. Ne pitivät Sainion myös muutaman vuoden poissa pelikentiltä.

– Paluussa pelikentille oli kyse rakkaudesta lajiin, mutta myös paljon henkisestä kasvamisesta, että päättää itse siitä, miten elämä kulkee. Ne on todella merkittäviä asioita, jotka kantavat minua edelleen tänä päivänä.

Lue myös: Jalkapalloilija Essi Sainio selvisi anoreksiasta ja masennuksesta normaaliin elämään – selviytyjäsankarin viittaa hän ei kuitenkaan halua kantaa

Sainion tarina hakee vertaistaan – hän selätti vaikeudet ja taisteli tiensä takaisin pelikentille, aina maajoukkueeseen asti. Seurajoukkueena paluun jälkeen pysyi kaikki vuodet HJK. Näinä vuosina HJK-kapteeni on juhlinut niin SM-kultaa-, hopeaa- kuin pronssiakin sekä saavuttanut kulta- ja hopeamitalit myös Suomen cupissa.

Kokenut pelaaja on toiminut mainiona esimerkkinä myös joukkueen nuorille pelaajille, ja nuorille kannattajille on löytynyt aina aikaa nimikirjoituksille.

Maajoukkueura päättyi EM-kisoihin

Maajoukkueessa Sainio debytoi 19-vuotiaana vuonna 2006 ja oli mukana EM-kotikisoissa kolme vuotta myöhemmin. Pelitaukonsa jälkeen Sainio palasi maajoukkueeseen vuonna 2020, jolloin edellisestä maajoukkue-esiintymisestä oli kulunut seitsemän vuotta.

Keskikenttäpelaaja kuului Helmareiden viime kesän EM-kisajoukkueeseen, missä hän sai peliaikaa kaikissa kolmessa ottelussa. Elokuussa Palloliitto tiedotti, että 58 A-maaottelua pelanneen Sainion maajoukkueura päättyy. Sainio nostaa myös uran viimeisiksi jääneet EM-kisat yhdeksi uran parhaista muistoista.

– Pistin kaiken likoon, jotta oisin joukkueessa. Siinä onnistuin hyvin.

Essi Sainio jätti kentälle kaiken. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

20 pelivuotensa aikana Sainio on nähnyt naisten jalkapallon menevän jättiharppauksin eteenpäin. Isoimpana asiana hän nostaa arvostuksen nousun.

– Ymmärrämme, uskallamme ja osaamme arvostaa, mitä teemme. Yhä useammalla on hyvät fasiliteetit, jossa harjoitella ja hommaa pyritään tekemään niin ammattimaisesti kuin mahdollista. Laji on saanut paljon huomiota viime vuosina ja meillä on nimekkäitä pelaajia ulkomaille. Laatutaso on noussut, kun jo junioreissa ymmärretään, mitä pitää tehdä.

Essi Sainio kertoi perjantaina, että lopettaa peliuransa tähän kauteen.

Sainio on itsekin suorittanut valmentajalisenssin, mutta ei vielä tiedä, miten.

– Yritän suhtautua tulevaisuuteeni mahdollisimman avoimesti ja jään odottamaan mielenkiinnolla, mitä elämä eteen tuo ja millä kentillä sitten pelataan.

HJK:n kapteeni Essi Sainio lohduttaa itkevää Jasmin Mansarayta Suomen cupin finaalitappion jälkeen. Kuva: All Over Press/ Juha Tamminen

Vaikka ura päättyi hopeisiin mitaleihin, ei Sainio ole katkera – päinvastoin.

– Kuopion Palloseura on mestaruutensa ansainnut. Hopea on se, mihin tänä vuonna pystyimme, henkilökohtaisesti olen siitä äärimmäisen ylpeä. Kaikki urat eivät pääty pokaalinnostamiseen, ne voivat päättyä muutenkin hienolla tavalla. Annoin, mitä minulla on annettavaa, ja se riitti nyt hopeaan. Olen siihen oikein tyytyväinen, Sainio päättää.

Yle seuraa Kansallisen liigan päätöskierroksia kanavillaan. Lauantaina 15.10. Areenassa ja TV2:ssa nähdään Åland United – KuPS kello 17.00 alkaen. Essi Sainion uran viimeinen ottelu KuPS–HJK pelataan 22.10. kello 18.00.

