Kommentti: Max Verstappen on matkalla jopa kaikkien aikojen parhaaksi – tuorein mestaruus on uskomaton työnäyte

Yksi formula ykkösten kuluneista hokemista on, että voiton kannalta paalupaikan merkitys on suuri. Väite on totta, sillä 42 prosenttia formula ykkösten voitoista on saavutettu paalupaikalta.

Puolestaan 66 prosenttia voitoista on tullut ensimmäisestä lähtörivistä. Aika-ajon arvoa kisan kannalta ei sovi vähätellä.

Tähän peilaten sunnuntaina toisen peräkkäisen maailmanmestaruutensa varmistaneen Red Bullin Max Verstappenin kausi on ollut poikkeuksellinen. Hollantilainen on voittanut tällä kaudella 12 kertaa, kun neljä kisaa on ajamatta. Verstappenin voitoista peräti kahdeksan on tullut paalupaikan ulkopuolelta.

Hyviä vertailukohtia ovat kuljettajalegendat Michael Schumacher ja Lewis Hamilton. Saman kauden aikana yhtä moneen voittoon paalupaikan ulkopuolelta on pystynyt ainoastaan Hamilton 2019.

F1:ssä yhteensä 31 voittoa kahdeksan kauden aikana saavuttanut Verstappen sotii muutenkin sitä ajatusta vastaan, että voittoihin ajetaan lähtökohtaisesti paalupaikalta. Verstappenin kaikista voitoista peräti 19 (59%) on tullut paalupaikan ulkopuolelta.

Moni formula ykkösten legendoista on saavuttanut suurimman osan voitoistaan paalupaikalta. Ayrton Sennan prosentti on 71, Hamiltonin 59 ja Sebastian Vettelin 58.

Kun Schumacher hallitsi Ferrarilla 2000-luvun alussa ja Hamilton Mercedeksellä 2014–2020, heillä oli lähestulkoon aina ylivoimainen auto. Tämän kauden Red Bull on nopea, mutta se ei ole mitenkään ylivertainen. Aika-ajoissa Ferrari on ollut parempi kerättyään 11 paalupaikkaa, kun Red Bullilla vastaava lukema on kuusi.

Verstappen ei ole myöskään itse yhdellä kierroksella kovin erityislaatuinen. Verstappenin 25-vuotias ikätoveri, Ferrarin Charles Leclerc on tämän hetken paras yhden kierroksen vauhdissa, kun mitataan paalupaikkoja. Leclerc on tämän kauden paalupaikkatilastossa ylivoimaisesti kovin yhdeksällä paalupaikallaan. Verstappenilla niitä on viisi.

James Allen kertoo Yle Urheilulle, miten Max Verstappenista on tullut tämän hetken valovoimaisin F1-kuljettaja.

Max Verstappen on kisakuljettajana huippuluokkaa. Hän on voittanut tällä kaudella peräti kahdeksan kertaa paalupaikan ulkopuolelta. Kuva: Getty Images

Häikäisevä kisakuski

Sen sijaan kisakuljettajana Verstappen on jo nyt yksi kaikkien aikojen parhaimmista. Tämän kauden voitoista peräti kuusi on tullut eturivin ulkopuolelta. Niistä hollantilaisen huonoimmat lähtöruudut ovat 7, 10 ja 14. Esimerkiksi Hamilton, Schumacher ja Vettel ovat pystyneet eturivin ulkopuolelta maksimissaan kolmeen voittoon yhden kauden aikana.

Ferrari on toki hieman helpottanut Verstappenin urakkaa useilla taktisilla virheillään. Toisaalta asian voi ajatella myös niin, että Verstappenin huippusuoritukset kisasta toiseen ovat paineistaneet italialaistallin virheisiin.

Verstappenin kovuus kisakuljettajana on monen tekijän summa, mutta yksi olennaisimmista tekijöistä on hänen F1-uransa alusta asti kuplinut taistelumentaliteettinsa radalla. Ohitustilanteissa Verstappen on päättäväinen sekä sopivan röyhkeä.

Hän on erinomainen takomaan tarvittavat ohitukset kisan voiton kannalta kriittisillä hetkillä. Verstappen on myös äärimmäisen vaikea ohitettava etenkin silloin, kun hän ajaa kisan voitosta.

Yksi Verstappenin menestyksen kulmakivistä on renkaiden hallinta. Hänellä on kyky ajaa käytetyillä renkailla todella pitkään hyviä kierrosaikoja.

– Kun renkaat ovat huonot, nämä kaverit parantavat. En tarkoita kierrosaikojen parannusta, vaan ajamisen varmuutta. Pitää pystyä ajamaan renkailla loppuun asti, vaikka riskejä onkin. Mielestäni Verstappen on siinä samaa tasoa kuin Hamilton tai Schumacher, Yle Urheilun Jukka Mildh summaa.

Hamilton ja Schumacher loistivat kisakuljettajina kolmekymppisinä. Se, että Verstappen on jo 25-vuotiaana näin kovalla tasolla kisakuskina, on vaarallinen viesti muille. Kuinka kova Verstappen onkaan 3–5 vuoden päästä?

Schumacher ja Hamilton ovat pystyneet molemmat seitsemään maailmanmestaruuteen. Hamiltonilla on puolestaan eniten voittoja (103). Mikäli Max Verstappenilla riittää vain motivaatiota, hänen kisavauhdillaan molemmat ennätykset ovat ennemmin tai myöhemmin paperia.

