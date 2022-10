Antti Pennanen paljasti, kuinka asiat etenivät nopeasti Ilves-pestin suhteen – kävi tyylikkään keskustelun Jouko Myrrän kanssa

Jääkiekon SM-liigajoukkue Ilveksen vetovastuun äkkikomennuksella keskiviikkona ottanut Antti Pennanen, 43, kertoi Yle Urheilulle, kuinka asiat etenivät hänen ja tamperelaisseuran välillä.

– Kaikki tapahtui tosi nopeasti. Viikonloppuna sovittiin kahden vuoden valmennussopimuksesta (2023–2025), mutta sitten Ilves soitti ja kysyi, onko mahdollisuutta aloittaa hommat jo heti saman tien.

Pennanen sanoi, että hän halusi kuulla Ilvekseltä ne syyt, miksi hän aloittaisi valmennuspestin äkkikomennuksella.

– Kävimme kriittisen keskustelun siitä aiheesta, ja sitten päätettiin aloittaa heti. Ilves voi kertoa enemmän niistä syistä, mitkä siellä olivat takana. Minä en niitä kommentoi sen enempää.

Pennasen mukaan isoja päätöksiä ei tehdä koskaan kevyin perustein.

– Tämä oli iso päätös, jota piti pohtia. En ole tehnyt tätä kevyin perustein, toisti Pennanen itseään.

"Asiat ovat jossain muualla, mitkä riitelevät"

Valmentajan mukaan Ilves on erinomaisen kiinnostava organisaatio, jossa on tapahtunut viime aikoina paljon hyvää.

– Selkeästi seura on menossa eteenpäin, ja se oli myös seikka, mikä Ilveksessä kiinnosti.

Pennanen oli ollut jo keskusteluyhteydessä potkut Ilveksen peräsimestä saaneen Jouko Myrrän kanssa.

– Olimme keskiviikkoiltana yhteyksissä. Molemmat toivotti onnea jatkoon. Meillä oli tyylikäs keskustelu. Asiat ovat jossain muualla, mitkä riitelevät, totesi Pennanen.

Kuva: Pasi Mennander / Finlands ishockeyförbund

HPK:n mestaruuteen kaudella 2018–2019 johdattanut Pennanen on häärinyt kahden viime kauden ajan päävalmentajana Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa. Nuoret Leijonat saavuttivat elokuussa pelatuissa MM-kisoissa hopeaa ja vuoden 2021 MM-kisoissa pronssia.

Pennasella riitti kysyntää ennen Ilves-pestiä

Pennanen oli kotimaisten, vapaiden jääkiekkovalmentajien kuumin nimi SM-liigan markkinoilla. Hän vahvisti, että kysyntää riitti.

– Jossain vaiheessa oli ulkomaan suunnitelmia. Sen jälkeen olin käynyt muiden (liiga) seurojen kanssa keskusteluja, mutta lopulta ei ollut mitään ihmeellistä, eikä sen isompaa. Koin, että Ilves oli minulle paras vaihtoehto. Tämä kausi tuli sitten nopeasti eteeni.

Pennanen huomautti, että kaikki hänen valmennuskuvionsa ei ole mennyt, niin kuin lehdissä on kirjoitettu.

– Aika rauhallisesti olen ollut. Nuorten MM-kisat olivat Edmontonissa elokuussa ja olin keskittynyt niihin. Nyt olen ollut kotona ja tehnyt perheen kanssa asioita. Ei minun ympärillä ole ollut mitään hässäkkää.

Kuva: Pasi Mennander / Suomen Jääkiekkoliitto

SM-liigaa Pennanen ei ole tänä syksynä juuri seurannut.

– En ole seurannut Ilvestäkään niin tarkasti, kun olen ollut vähän aikaa jääkiekosta irti. Välillä pitää ottaa etäisyyttä. Yhtään kokonaista peliä en ole katsonut yhdeltäkään joukkueelta. Sieltä sun täältä olen katsonut jääkiekoa.

Pennanen huomautti, että pelkästään lätkän ympärillä olevaa elämää kukaan ei jaksa.

– Liika on aina liikaa. Olen joskus polttanut itseäni, sekin on tehty. Se oli kuitenkin avain johonkin parempaan. Niin se vain usein menee. Vireystilanteeni on nyt hyvä ja olin valmis hyppäämään töihin, iloitsi Pennanen.

"Hyvää yhteystyötä seuran sisällä, ainoa menestyskeino"

Ilveksen seurajohdon tavoitteena on, että siitä tulisi säännöllisesti menestyvä liigaseura. Tätä päämäärää Pennanen lähtee toteuttamaan.

– Naapuri (Tappara) ollut tässä hyvä esimerkki. Yhdeksän kertaa peräkkäin välieriin on erittäin kova saavutus. Se kertoo organisaation laadusta.

– Hyvää yhteistyötä odotetaan tietysti seuran sisältä, valmennuksen ja johdon välillä sekä valmennuksen sisällä että pelaajien välillä. Se, että yhteistyö toimii, on lopulta se keino menestyä. Odotan, että pystyn olemaan myös itse osana tätä hyvää yhteistyötä.

Ilveksen pelillisiä asioita Pennanen ei halunnut vielä lähteä avaamaan. Joukkueessa on hänelle muutamia tuttuja pelaajia entuudestaan HPK-ajoilta sekä nuorten maajoukkuetasolta.

Jääkiekkovalmentaja Antti Pennanen on ladannut akkuja lähiaikoina. Kuva: Ghadi Boustani / Yle

– Keväällä pitää olla parhaimmillaan. Siitähän tässä on kaikilla joukkueilla kyseessä. Vielä ei hirttäydytä pelillisiin asioihin.

Tampereen hegemoniaottelu käydään Tapparan ja Ilveksen välillä perjantaina. Yle Puheen jääkiekkokierros seuraa myös tätä koitosta.

– Varmasti huomenna on perhosia vatsassa. Makea paikka, hyvin valmennettu huippujoukkue vastassa, maiskutteli Pennanen.

Kuuntele Antti Pennasen kommentit Urheiluradion lähetyksestä (2.44-4.26)

