Futsalin EM-kisoissa hurmannut Suomi haki Thaimaasta eksoottista vauhtia – MM-paikan metsästys alkaa uudessa komennossa

Kuva: All Over Press

Suomen ja Romanian MM-karsintaottelu suorana Ylen kanavilla. Lähetys TV2:ssa, Areenassa ja Yle-sovelluksessa tiistaina 11.10. kello 18.

Monsuunisateita, fanaattisia katsojia, yhdeksän päivän reissu pitkine lentoineen ja aikaeroineen sekä neljä huippukovaa ottelua.

Suomen miesten futsalmaajoukkueen valmistautuminen MM-projektiin on pitänyt sisällään melko eksoottisen kokemuksen – etenkin, kun otetaan huomioon, etteivät kaikki pelaajat ole ammattilaisia. Samalla se kertoo Palloliiton kyvyistä ja haluista panostaa futsaliin nykypäivänä.

Syyskuun Thaimaan-reissulla Suomi pelasi kuuden maan turnauksessa, jossa muut osallistujat olivat Thaimaa, Iran, Marokko, Mosambik ja Vietnam.

Alkulohkossa Suomi hävisi Iranille 1–2 ja voitti Vietnamin 4–2. Marokko oli välierässä parempi 4–1. Turnauksen pronssipelissä Suomi hävisi Thaimaalle rangaistuspotkuilla varsinaisen peliajan päätyttyä 2–2.

Vastustajat eivät olleet mitä tahansa futsalmaita. Iran oli 2016 MM-kisoissa pronssilla ja on hallinnut Aasian mestaruuskisoja. Marokko oli 2021 MM-kisoissa viides. Joukkueiden pelaajia löytyy muun muassa Espanjan, Ranskan ja Italian liigoista.

Jaakko Alasuutari kertoi raskaasta, mutta antoisasta turnausmatkasta. Kuva: SOPA Images / LightRocket / Getty

Futsalin lokakuun maailmanlistalla Iran on 7:s, Marokko 8:s ja Suomi 18:s. Thaimaa löytyy sijalta 24 ja Vietnam sijalta 40.

– Todella hyvä saada uudenlaisia virikkeitä ja kokemuksia, tiivistää Suomen johtaviin pelaajiin kuuluva Serie A -ammattilainen Jukka Kytölä.

– Varsinkin Marokko on ihan maailman kärkeä. Pelasivat hyvin liikkuvaa pallollista peliä, jota oli vaikea prässätä. He pystyivät luomaan tilanneylivoimia ja juoksivat terävästi pystyyn. Todella hyviä haasteita.

Etenkin puolustuspään erikoisosaaja Jukka Kytölä, 33, on kuulunut pitkään Suomen futsalmaajoukkueen johtohahmoihin. Kuva: Essi Salonen / Palloliitto

Aasialaiset joukkueet eivät ole niin fyysisiä kuin eurooppalaiset yleisesti, mutta vauhtia piisaa. Suomi kohtasikin hyvin erilaisilla taktisilla lähestymistavoilla pelaavia joukkueita, joista löytyy huippuammattilaisia.

Ihmettelemistä riitti myös siinä, miten intohimoisesti thaimaalaiskatsojat suhtautuivat tapahtumaan.

– Thaimaalaiset rakastavat urheilua. Olivat jopa fanaattisia. Varsinkin Thaimaa-matsin jälkeen katsojat tulivat tosi paljon pyytämään nimmareita ja kuvia. Olivat todella "inessä" siinä hommassa. Siellä tykätään futsalista, Jaakko Alasuutari naurahtaa.

Katsojia peleissä oli muutama sata.

Suomi osallistui kuuden maan Continental Futsal Championship -turnaukseen, joka pelattiin Stadium Huamark -areenassa, Bangkokissa. Kuva: Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / Shutterstock / All Over Press

Marokko voitti Continental Futsal Championshipin finaalissa Iranin jatkoajalla 4–3. Kuva: NurPhoto / Getty Images

Uusi unelma, uusi komento

Maajoukkue hurmasi alkuvuodesta Hollannin EM-kisoissa. Siellä Suomi eteni historiansa ensimmäisessä arvoturnauksessa alkulohkosta jatkoon ja putosi puolivälierissä mestaruuteen jyränneelle Portugalille.

Nyt alkaa uuden unelman tavoittelu. Tiistai-iltana Suomi kohtaa ensimmäisessä MM-karsintaottelussaan Romanian.

Vuoden 2024 MM-turnaukseen on vielä pitkä matka, mutta töitä unelman eteen on paiskittu hartiavoimin sen jälkeen, kun uusi päävalmentaja, italialainen Sergio Gargelli hyppäsi ruoriin toukokuussa.

– Minulla oli kaksi unelmaa, kun aloitin valmentamisen: kaataa Brasilia ja päästä MM-kisoihin, hän sanoi tuolloin.

Lue lisää: "Minulla oli kaksi unelmaa" – niistä jälkimmäisen Sergio Gargelli haluaa nyt toteuttaa Suomen futsalmaajoukkueen päävalmentajana

Sergio Gargelli valmensi Futsal-Liigassa viime kaudella Akaata ja siirtyi maajoukkueen päävalmentajaksi keväällä. Kuva: Essi Salonen / Palloliitto

Gargelli on varmasti iso syy siihen, että Suomi päätyi eksoottisten kokemusten äärelle tasokkaaseen Thaimaan-turneeseen.

Aasialaisesta kirjallisuudesta innostuva Gargelli oli valmentanut aiemmin muun muassa Japanissa, Kiinassa ja Vietnamissa, jonka peräsimessä hän pääsi toteuttamaan ensimmäisen unelmansa eli Brasilian voittamisen.

Gargelli haluaa jatkaa edeltäjänsä ainutlaatuista työtä

Kroatialainen Mico Martic valmensi Suomen futsalmiehiä 2013–2022. Yhdeksän vuoden urakka nosti Suomen EM-kisoihin ja pudotuspeleihin. Marticin työ Suomessa päättyi EM-turnaukseen.

Lue lisää: Mico Martic ei jatka futsalmaajoukkueen päävalmentajana – "Intohimo on se, mikä on johtanut näitä ihmisiä"

Mico Martic luotsasi Suomen ensi kertaa futsalin arvokisoihin. Kuva: All Over Press

Gargelli kertoo arvostavansa suuresti Marticin työtä ja haluavansa vaalia tämän perintöä.

– En halua sulkea sitä sivua, minkä Mićo on ennen minua avannut. Hän ymmärsi hyvin, millaisia suomalaiset pelaajat ovat. Haluan pitää sen saman aggressiivisuuden, puolustuksen intensiteetin ja taisteluasenteen kaikissa tilanteissa, Gargelli sanoo Palloliiton ennakkojutussa (siirryt toiseen palveluun).

Suomi on tunnettu uhrautuvasta ja tiukasta prässipelaamisestaan. Gargellin mukaan suomalaispelaajat suhtautuvat lajiin suurella intohimolla ja ovat kiinnostuneita lajin taktisesta puolesta. Hän pyrkii kuitenkin tuomaan hyökkäyspeliin lisää rohkeutta ja luovuutta.

– Pelikirjaa on täsmennetty ja asioita kirjoitettu auki selkeämmin. On menty enemmän yksityiskohtiin. Systemaattisuus on mennyt vielä vähän eteenpäin, Kytölä pohtii.

– Kummallakin on todella paljon taktista osaamista. Harjoiteltavia asioita lähestytään paljon videoiden kautta. Gargellilla on ollut rajallinen aika ennen MM-karsintaa, joten ihan älyttömästi ei ole muutettu. Pallollista pelaamista on pyritty kehittämään ja jonkin verran tullut uusia erikoistilannekuvioita, Alasuutari puolestaan vertaa.

Luovuutta voidaan luultavasti odottaa ainakin maalitykki Miika Hosiolta. Kuvassa Hosion tuttu tuuletus Iran-ottelussa Continental Futsal Championship -turnauksessa. Kuva: Essi Salonen / Palloliitto

Peli-identiteetti sykähdytti EM-kisoissakin

Sekä Kytölä että Alasuutari uskovat, että Suomen pelillinen identiteetti pysyy. Siihen on kuulunut aggressiivinen ja rohkea prässi, yksinkertainen pallollinen tekeminen sekä erikoistilanteiden hankkiminen ja niiden tehokas hyödyntäminen.

Suomen pelitapa vaatii paljon jalkoja. Siksi Marticin aikana totuttiin, että Suomi pyöritti kolmen kentällisen eli 12 pelaajan rotaatiota. Monet joukkueet saattavat pelata ottelun läpi alle kahdeksallakin pelaajalla. Kokoonpanossa saa olla 12 pelaajaa ja kaksi maalivahtia.

Alasuutari kertoo, että nytkin Suomi on aloittanut harjoitusottelut kolmella kentällisellä, mutta toiselle jaksolle peluutusta on monesti tiivistetty.

Suomen onnistunut pelisysteemi huomioitiin viimeistään EM-kisojen aikana ulkomaillakin.

– Suomi on joukkue, jota moni futsalmaa rupeaa matkimaan ja on matkinutkin, Yle Urheilun asiantuntija Matias Sarelius linjasi tuolloin.

Sergio Gargellin ensimmäinen tulikoe kotikentällä Suomen päävalmentajana nähdään tiistai-iltana MM-karsintojen avauksessa Romaniaa vastaan. Kuva: Essi Salonen / Palloliitto

Tuttu ryhmä – nyt neljä ulkomaan ammattilaista

EM-kisojen aikana ja jälkeen puhuttiin uusista vastuunkantajista.

Suomi pääsee loppujen lopuksi melko muuttumattomalla ryhmällä MM-karsintoihin. Toki suomalaisen futsalin sanansaattaja, pitkäaikainen kapteeni Panu Autio on lopettanut uransa. Jo EM-kisojen jälkeen hän kertoi maajoukkueuransa päättymisestä.

Lue lisää: Futsalmaajoukkueen kapteeni Panu Autio lopettaa maajoukkueuransa – katso tunteikas video: "Nämä olivat minulle viimeiset valssit"

Nyt Suomen joukkueessa on neljä ulkomailla pelaavaa ammattilaista – enemmän kuin EM-kisojen aikaan.

Jukka Kytölä, 33, sai elokuun lopussa yllättävän ja ainutlaatuisen mahdollisuuden lähteä pelaamaan kolme viimeisintä Italian mestaruutta vieneen Pesaron riveihin.

Alasuutari, nyt 25, nähtiin maajoukkueessa jo 18-vuotiaana. Välissä hän kuitenkin panosti täysillä jalkapalloon, muun muassa Pietarsaaren Jarossa.

Nyt Alasuutari on futsalammattilainen Puolan liigan KS Constract Lubawassa, johon hän siirtyi elokuussa 1+1-vuotisella sopimuksella. Puolassa pelaa myös Jani Korpela, kun taas Sergei Korsunov siirtyi Suomen mestari KaDysta Italian kakkosliigaan.

Jani Korpela, 25, on Suomen futsalmaajoukkueen kapteeni Panu Aution lopetettua. Kuvassa Korpela pysäyttää Iranin Hossein Tayyebin. Kuva: NurPhoto / Getty Images

Sergei Korsunovin (vas.) ura jatkuu Italiassa. Jaakko Alasuutari (keskellä) siirtyi Puolaan. Suomen mestari KaDyssa jatkava Mikko Kytölä (oik.) on 38-vuotiaana Suomen joukkueen konkari. Kuva: Essi Salonen / Palloliitto

Suomi haki MM-karsintoihin vauhtia vielä Espanjasta viime perjantaina. Tuukka Pikkarainen aloittikin maalinteon, mutta toisella puoliajalla seitsenkertainen Euroopan mestari ja kaksinkertainen maailmanmestari Espanja nousi 3–1-voittoon.

Karsintainfo ja Suomen joukkue Suomen otteluohjelma MM-karsintalohkossa: Suomi–Romania tiistaina 11.10. klo 18.10 Vantaalla

Tanska–Suomi tiistaina 8.11.

Romania–Suomi keskiviikkona 1.3.2022

Suomi–Tanska keskiviikkona 8.3.2022 Näin karsinnat pelataan: Vuoden 2024 MM-kisoihin pääsee vain seitsemän maata Euroopasta. Suomi pääsi suoraan karsintojen Main Roundille, johon se sai samaan lohkoon Romanian ja Tanskan. Lohkon kaksi parasta pääsevät jatkoon. Main Roundin jälkeen pelataan Elite Round, johon päässeet maat jaetaan neljän joukkueen lohkoihin. Elite Roundin lohkovoittajat etenevät MM-kisoihin, parhaat lohkokakkoset jatkokarsintaan. Suomi pelasi alkuvuodesta 2022 ensi kertaa arvokisoissa, Hollannin EM-turnauksessa. Suomi pääsi 16 joukkueen turnauksessa hienosti alkulohkostaan jatkoon, mutta hävisi puolivälierissä Portugalille, joka voitti lopulta mestaruuden. Portugali on myös hallitseva maailmanmestari. MM-kisoissa Suomi ei ole koskaan pelannut. Viime karsinnoissa Suomi selvisi aina viimeiselle karsintakierrokselle saakka, mutta hävisi niukasti Serbialle. Suomen joukkue Romania-otteluun Maalivahdit (3): Kasper Kangas, Akaa Futsal

Antti Koivumäki, GFT

Juha-Matti Savolainen, KaDy Kenttäpelaajat (13): Henri Alamikkotervo, GFT

Jaakko Alasuutari, KS Constract Lubawa (Puolan liiga)

Miika Hosio, GFT

Jani Korpela, Bielsko-Biela (Puolan liiga)

Sergei Korsunov, G.S.D Modena (Italian Serie A2)

Justus Kunnas, Akaa Futsal

Jukka Kytölä, Italservice Pesaro (Italian Serie A1)

Mikko Kytölä, KaDy

Vesa Lilja, FC Kemi

Lassi Lintula, KaDy

Tuukka Pikkarainen, FC Kemi

Olli Pöyliö, Riemu

Iiro Vanha, Akaa Futsal

