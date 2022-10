Max Verstappen on sittenkin maailmanmestari! Japanin F1-osakilpailussa omituista sekoilua

Red Bullin Max Verstappen on formula ykkösten maailmanmestari. Mestaruus varmistui sunnuntain Suzukan kisassa omituisten käänteiden jälkeen.

Kisa jouduttiin keskeyttämään kahden kierroksen jälkeen kovan vesisateen takia. Kisaa jatkettiin kahden tunnin jälkeen startilla turva-auton takaa. Kellossa oli ajoaikaa 40 minuuttia. Verstappen ajoi lopulta voittoon ennen Sergio Pereziä, joka nousi toiseksi Charles Leclercin aikarangaistuksen takia.

Alun perin kisasta olisi pitänyt jakaa vain puolet pisteistä. FIA ilmoitti kuitenkin kisan jälkeen, että kisasta saa täydet pisteet. Tämä tietää Verstappenille maailmanmestaruutta.

Mestaruus on Verstappenille toinen peräkkäinen. Hän on F1-historian 17:s moninkertainen maailmanmestari.

Verstappen oli kisan jälkeen kaikkien muiden tavoin siinä käsityksessä, että mestaruus siirtyi kahden viikon päästä pidettävään Austinin osakilpailuun.

Skysportin haastattelussa Verstappen osasi kuitenkin avata tarkemmin tuntojaan.

– Ensimmäinen on hieman tunteellisempi, toinen on kauniimpi, Verstappen runoili tuoreimmasta MM-tittelistään.

Verstappen on ollut tällä kaudella ylivoimainen. Hän on voittanut peräti 12 kisaa ja on yhden voiton päässä Michael Schumacherin ja Lewis Hamiltonin yhden kauden voittoennätyksestä.

– Kun katsoo taaksepäin, meillä on ollut melkoinen vuosi. Se on ollut uskomaton. Se on jotain sellaista, mitä ei ikinä kuvittele.

Kisa keskeytettiin, vaaratilanne puhutti

Kisaa ehdittiin ajamaan vain kaksi kierrosta, kun tuomaristo keskeytti kisan kovan vesisateen, märän radan ja huonon näkyvyyden takia. Kakkosruudusta ampaissut FerrarinCharles Leclerc nousi pääsuoralla paalupaikalta lähteneen Red Bullin Max Verstappenin ohi. 25-vuotias hollantilaiskuski kuittasi kuitenkin avausmutkassa paikkansa välittömästi takaisin.

Kolaroineiden Ferrarin Carlos Sainzin sekä Williamsin Alex Albonin kisa tyssäsi heti avauskierrokselle.

Sateisessa kilpailussa nähtiin monenlaista draamaa. Kuva: Lehtikuva

Kun punaiset liput otettiin käyttöön, radalla nähtiin pelottava tilanne. Varikolta lähtenyt ja kertalleen jo renkaat vaihtanut AlphaTaurin Pierre Gasly oli pelottavan lähellä radalle tullutta puskutraktoria. Työkone oli tullut siirtämään Carlos Sainzin Ferrari-raatoa.

– Mitä tämä traktori tekee täällä? Ohitin sen läheltä. Tätä ei voi hyväksyä. Muistakaa, mitä täällä on tapahtunut. En voi uskoa tätä, tuohtunut Gasly sadatteli radioon.

Gasly tarkoitti aiemmalla vuoden 2014 Japanin GP:tä, joka ajettiin myös vesisateessa. Kisassa nähtiin yksi sarjan kaikkien aikojen dramaattisimmista tilanteista, kun Jules Bianchin auto syöksyi radan sivussa olleen traktorin alle. Bianchi menehtyi saamiinsa vammoihin kesällä 2015.

