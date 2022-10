Tässä on Huuhkajien EM-karsintalohko: Tanska ykkössuosikki – asiantuntijan mielestä arpaonni suosi Suomea

Seuraavat jalkapallon miesten EM-kilpailut pelataan kesällä 2024 Saksassa. Kisojen karsintalohkot arvottiin sunnuntaina Frankfurtissa. Itse karsinnat EM-turnaukseen pelataan maalis-marraskuussa 2023.

Suomi arvottiin toisesta arvontakorista lohkoon H, johon ykköskorista eli kovimmasta korista tuli Tanska. Suomi ja Tanskahan kohtasivat Kööpenhaminan Parkenilla EM-turnauksen avausottelussa kesällä 2021.

Kolmoskorista Suomen lohkoon nostettiin Slovenia, neloskorista Kazakstan, viidennestä korista Pohjois-Irlanti ja kuudennesta korista San Marino.

– Päällimmäisenä mielessä, että hyvä arpa, oli Ylen asiantuntijan Markus Halstin ensimmäinen fiilis heti arvonnan päätyttyä.

Video: Suomi arvottiin EM-karsintojen H-lohkoon yhdessä Tanskan, Slovenian, Pohjois-Irlannin, Kazakstanin ja San Marinon kanssa.

Suomen lohkon maiden Fifa-rankingit: Tanska 10, Suomi 56, Slovenia 63, Kazakstan 113, Pohjois-Irlanti 59, San Marino 211. San Marino on Fifan rankingin viimeinen maa.

– Kazakstania vastaan on hyviä kokemuksia, Halsti muistuttaa.

Suomi jäi rannalle tänä vuonna pelattavista MM-kisoista, kun Ranska ja Ukraina olivat karsintalohkossa kovempia. Huuhkajat pelasi samassa karsintalohkossa Kazakstanin kanssa. Suomi voitti Kazakstanin molemmissa kohtaamisissa: kotikentällä 1–0 Joel Pohjanpalon maalilla ja vieraissa 2–0 Teemu Pukin kahdella osumalla.

– Pohjois-Irlannista on muistissa Kyle Lafferty, mutta ei joukkue ole viime vuosina ollut niin kova, Halsti huomauttaa.

Suomi ja Pohjois-Irlanti pelasivat samassa EM-karsintalohkossa vuonna 2015. Pitkänhuiskea Lafferty kuritti Belfastissa Suomea kahdella osumalla, kun Pohjois-Irlanti voitti 2–1. Suomen kotipeli päättyi 1–1.

Pohjois-Irlanti pääsikin vuoden 2016 EM-kisoihin, mutta sen jälkeen maan Fifa-ranking on vajonnut 30 parhaan joukosta lukemaan 59, eli niukasti Suomen taakse. Lafferty, 35, jatkaa uraansa skottiseura Kilmarnockissa.

Slovenia on pelannut kerran EM-kisoissa (2000) ja kahdesti MM-kisoissa (2002 ja 2010).

Pohjois-Irlannin Kyle Lafferty puskee pallon maaliin EM-karsintaottelussa Suomea vastaan 29. maaliskuuta 2015. Sebastian Sorsa ja Joona Toivio jäävät kakkoseksi. Kuva: Getty Images

Slovenian tämän hetken ykköstähti on Atletico Madridin maalivahti Jan Oblak. Kuva: Getty Images

Alemmista koreista Suomea vastaan olisi voinut tulla muun muassa Ukraina, Ruotsi, Norja tai Turkki. Siinä mielessä Suomi vältti ennakkoon ajatellen kovimmat mahdolliset maat karsintakoreista kolme ja neljä. Toisaalta viidennestä korista tuli yksi kovimmista mahdollisista, Pohjois-Irlanti.

Suomen lohkosta voi joka tapauksessa muodostua kutkuttavan tasainen.

– Slovenia, Kazakstan ja Pohjois-Irlanti ovat ne avainpelit Suomelle, kuten kaikki tietävät. Ristiinpelaamisen mahdollisuus on erittäin suuri. Tanska on ehdottomasti ennakkosuosikki. Jokainen piste, mitä maat saavat Tanskaa vastaan, on plussaa, Halsti tuumii.

– San Marinoa vastaan pitää saada kuusi pistettä. Se on sanomattakin selvää.

Karsintalohkoja arvottiin yhteensä kymmenen. Jokaisesta lohkosta EM-kisoihin pääsee kaksi parasta. Kolmessa lohkossa on kuusi maata, muissa viisi. Suomi päätyi lohkoon, jossa on kuusi maata.

Muista lohkoista silmään pistää ainakin lohko C, johon kovimmista maista arvottiin Italia, Englanti ja Ukraina.

Hallitsevan Euroopan mestarin Italian päävalmentaja Roberto Mancini oli seuraamassa arvontaa. Kuva: UEFA / Getty Images

Niin oli myös Englannin päävalmentaja Gareth Southgate. Italia ja Englanti arvottiin samaan karsintalohkoon. EM-finaalissa 2021 Englanti hävisi Italialle rankkareilla. Kuva: UEFA / Getty Images

Alta näet arvontakorit, joihin maat oli jaettu Uefan rankingin perusteella. Kustakin arvontakorista nostettiin yksi maa per karsintalohko.

