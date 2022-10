Kommentti: Koirankoppiin suljettu hylkiö ehti pelastaa HJK:n kauden – poikkeukselliset paljastukset kertovat, kuinka vaikeaa tähtisikermän johtaminen on

HJK:ssa on vähintään kaksi laatupelaajaa jokaiselle pelipaikalle. Se on ollut joukkueen suurin vahvuus, mutta samalla isoin heikkous, kirjoittaa Yle Urheilun uutispäällikkö Pekka Aalto.

HJK saavutti sunnuntai-iltana minimitavoitteensa. Helsinkiläisseuran kohdalla se tarkoittaa ei enempää tai vähempää kuin jalkapallon Suomen mestaruutta. Kulta oli jo kolmas peräkkäinen ja tarjoaa seuralle erinomaiset näkymät myös ensi kaudeksi.

Jalkapallon eurokilpailut on rakennettu niin, että vaikka väylä kivikovaan Mestarien liigan lohkovaiheeseen ei aukeaisi ensi vuonnakaan, HJK:lla on hyvä mahdollisuus napata lohkopaikka Eurooppa-liigan tai Konferenssiliigan puolelta. Näin kävi tällä kaudella, joka vetelee viimeisiään.

Kentällä Klubin kauden dramaattisimmat hetket ovat osuneet eurokentille vieraspeleihin. Latvialainen Riga oli Mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella kiinni jatkopaikassa, kunnes HJK:n brassipelaaja Murilo laukoi nerokkaan vapaapotkun muurin alta sisään ja vieraat veivät rankkarikisan. Myöhemmin Malik Abubakarin tyhjästä taikoma maali Silkeborgin verkkoon toi HJK:lle paikan Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen.

Murilo pelasti Klubin kauden, sillä putoaminen Rigalle olisi ollut nolo takaisku ja saattanut viedä päävalmentaja Toni Koskelan työpaikan. Alkukaudella Murilo oli joukkueen paras tai ainakin yksi parhaista pelaajista, mutta syyssesongilla häntä ei ole kokoonpanossa nähty. Syynä lienee välirikko valmennuksen kanssa.

AS Roman valmentaja Jose Mourinho (vas.) tervehti HJK-luotsi Toni Koskelaa Roomassa. Taustalla tilannetta seurasi Murilo. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Helsingin Sanomat julkaisi mestaruuden ratkettua poikkeuksellisen yksityiskohtaisen jutun (siirryt toiseen palveluun) HJK:n kauden käänteistä. Siihen on jutun mukaan mahtunut esimerkiksi Murilon hyllytys, Koskelan potku-uhka, pelaajien lakonuhka ja Joona Toivion penkitys. Oma lukunsa oli Jairin rikostuomio, joka johti pelaajan sopimuksen irtisanomiseen ja kuohuntaan joukkueen sisällä.

HJK:ssa on ennenkin ollut turbulenssia, mutta nyt sitä vaikuttaisi olleen harvinaisen paljon.

Kunnianhimoisen jalkapallojoukkueen pyörittäminen ei ole helppoa. HJK muistuttaa rakenteeltaan eurooppalaisia suurseuroja pienoiskoossa. Ryhmässä on vähintään kaksi laatupelaajaa jokaiselle pelipaikalle ja kilpailu peliminuuteista on armotonta. Se on joukkueen suurin vahvuus, mutta samalla myös isoin heikkous. Kaikkia on mahdotonta pitää tyytyväisenä.

Nuori kaarti janoaa vastuuta ja haluaa urallaan eteenpäin. Kokeneet pelaajat pitävät kiinni statuksestaan ja tuntevat arvonsa. Jokaisella päätöksellään valmentaja astuu aina jonkun varpaille.

Koskelan johtama valmennusryhmä ansaitsee hatunnoston siitä, että korttitalo pysyi sittenkin riittävän hyvin kasassa. HJK oli parhaimmillaan elokuusta lokakuulle eli silloin, kun pelien panos oli korkein.

HJK kukisti Hakan sunnuntai-iltana ja juhli Suomen mestaruutta faniensa edessä Valkeakoskella. Kuva: All Over Press/ Juha Tamminen

HJK:n saavuttaman Eurooppa-liigan lohkopaikan merkitystä ei voi liikaa korostaa. Se pönkitti seuran taloutta ja toi työrauhaa. Samalla se takasi syyskaudelle lisää tärkeitä peliminuutteja, joita jakaa pelaajistolle. Tyytymättömien pelaajien määrä väheni ja yhteishenki parani.

Vaikka Veikkausliigan päättävän KuPS-koitoksen painoarvo romahti mestaruuden ratkettua, mielenkiinto HJK:ta kohtaan pysyy yllä. Joukkue pelaa vielä kolme Eurooppa-liigan lohkovaiheen peliä ja omaa teoriassa mahdollisuuden jatkopaikkaan. Klubi kohtaa vielä AS Roman kotona ja Ludogoretsin sekä Real Betisin vieraissa.

Vähintään yhtä mielenkiintoista on, millaisilla pelaajauutisilla joukkue tulee ulos lähiviikkoina. Muiden liigaseurojen parhaat yksilöt ovat viime vuosina päätyneet usein Klubiin. Sarjan maalikuninkaan Lee Erwinin sopimus Hakan kanssa kattaa vain tämän kauden. Kukaan tuskin hämmästyisi, jos miehen uusi osoite olisi HJK.

HJK:n pitää ratkaista myös Murilon ja Toivion kohtalo. Molempien sopimus jatkuu, kuten myös päävalmentaja Koskelan. On vaikea uskoa, että ainakaan kaikki kolme olisivat ensi kaudella samassa pukukopissa.

