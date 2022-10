Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tampereen Ilveksen omistajalle Timur Kärjelle tärkein syy laittaa rahaa jääkiekkojoukkueeseen on auttaa lapsesta asti kannattamaansa joukkuetta menestymään.

– Haluan nähdä voittavaa Ilves-kiekkoa.

Kärki omistaa vajaat kymmenen prosenttia Ilves-Hockey Oy:stä. Tällä osuudella hän on yhtiön neljänneksi suurin omistaja.

Kärki on digitaalisia palveluja tarjoavan Goforen perustajia. Pörssiyhtiö on kasvanut vauhdikkaasti viime vuodet.

Goforelle on tulossa pääkonttori Tampereen rautatieaseman tuntumaan, kivenheiton päähän Tampereen uudesta areenasta.

Kärki kokee, että hänellä on Ilvekselle myös muuta annettavaa kuin raha. Hän on toiminut Ilves-Hockeyn hallituksessa siitä lähtien, kun tuli omistajaksi vuonna 2017.

– Olen yrittänyt sillä tavalla omalla osaamisella ja yritteliäisyydellä auttaa yhtiötä.

Yle selvitti kaikkien SM-liigajoukkueiden suurimmat omistajat. Avaamalla joukkueen tiedot näet sen keskeiset omistajat ja talousjohdon neuvonantajan Janne Aallon luonnehdinnan yhtiön omistusrakenteesta:

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Timur Kärki uskoo, että nykyään SM-liigajoukkue voi Tampereella pärjätä taloudellisesti ilman, että omistajat jatkuvasti pumppaavat lisää rahaa yhtiöön.

Muutto uuteen areenaan kaupungin keskustaan oli valtava muutos Ilvekselle ja Tapparalle. Koronapandemia lisäsi vaikeuskerrointa ja muutenkin alku on mennyt uuden opettelussa.

Mahdollisuudet sekä urheilulliseen että taloudelliseen menestykseen ovat Kärjen mukaan olemassa.

– Olen aivan varma siitä, että on mahdollista oikein toimien tehdä tätä taloudellisesti plusmerkkisesti urheilullisen menestyksen kera.

Keskeisintä Kärjen mukaan se, että otteluelämys uudessa areenassa on kuin NHL:ssä ja yritysasiakkaatkin kokevat saavansa vastinetta rahoilleen.

Kärki ei silti odota Ilves-sijoituksesta itselleen taloudellista voittoa eikä usko, että kukaan muukaan näin tekee.

Jos yhtiön talous isosti sakkaisi, omistajilla on rahkeita pitää se pystyssä.

– Omistajakunnassamme on potentiaalia tukea pääoman keinoin yhtiötä, jos sellainen tilanne tulisi, Kärki sanoo.

Kärki toivoo, että kymmenen vuoden päästä Ilves on eurooppalainen suurseura, jonka talous edelleen kasvaa kestävästi.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen sanoo, että jääkiekkojoukkueen omistaminen tuottaa ani harvoin taloudellisesti osinkoa.

– Rahat menevät käytännössä pelaajapalkkioihin, ne eivät mene omistajille.

Puttonen oli SM-liigan hallituksen puheenjohtaja 2013–2016. Hän arvioi, että urheiluseuraa omistetaan ensisijaisesti tunteen palossa.

– Jos osingon kaltainen tuotto seuran omistamisessa on se, että oma seura menestyy, niin sehän tuntuu mahanpohjassa, Puttonen sanoo.

Professori Vesa Puttonen sanoo, että menestyksen kiima ajaa jääkiekkojoukkueen usein polttamaan suunniteltua enemmän rahaa. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Myöskään kannattajia ei lämmitä se, että seuran talous on plussalla, jos kaukalossa tulee takkiin.

Rahallista osinkoa todennäköisempää on se, että omistajalta pyydetään ajoittain lisää rahaa.

– Maailmalla urheiluseurojen omistus voi olla hyvinkin kannattavaa bisnestä. Suomessa liigaseurojen omistajat ovat enemmänkin halunneet lähteä tukemaan ja turvaamaan oman alueen liigakiekon pysyvyyttä, sanoo talousjohdon neuvonantaja Janne Aalto konsulttiyhtiö EY:stä.

Muutamat seurat, kuten Lukko ja Kärpät, ovat onnistuneet luomaan muuta liiketoimintaa itse kiekon rinnalle.

– Muutkin seurat voisivat miettiä, voisiko paikallista brändiä hyödyntää myös muussa liiketoiminnassa, joka toisi lisärahoitusta ja selkärankaa jääkiekkotoimintaan, Aalto sanoo.

Talousjohdon neuvonantajan Janne Aallon mukaan liigajoukkueet voisivat hyödyntää brändiään nykyistä paremmin laajentaakseen liiketoimintaansa. Kuva: EY

Vesa Puttosen mukaan tavallinen tarina urheilujoukkueessa on se, että budjetti ylitetään, koska kauden aikana ostetaan uusia pelaajia. Taloudelliset asiat jäävät usein kakkoseksi, kun joukkue tavoittelee menestystä pudotuspeleissä tai pääsyä finaaleihin.

– Urheilullisen menestyksen kiima vie voiton, Puttonen sanoo.

Puttonen kiinnittää huomiota siihen, että SM-liigajoukkueiden omistusrakenteet ovat hyvin erilaisia.

Joillakin seuroilla on syvätaskuisia omistajia. Osalla taas tällaista ei ole.

Osa on pystynyt tekemään kohtalaista tulosta, ettei seuran ole tarvinnut tehdä osakeanteja. Osa taas on joutunut henkensä pitimiksi keräämään lisää pääomaa.

Osa on järjestänyt anteja omille kannattajille, mikä tarkoittaa, että joissakin seuroissa on hyvin pieniäkin omistajia.

Tämän vuoksi osalla joukkueista on satoja omistajia, toisilla niitä on vain muutama.

Liigajoukkueiden osakasluetteloita tarkastelemalla eron huomaa pian.

Esimerkiksi KooKoota omistaa yhteensä 366 osakkeenomistajaa. Supercellillä rikastuneet Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja sen sijaan hallitsevat käytännössä kahdestaan Turun Palloseuraa. Heillä on hallussaan liki 99 prosenttia seuran osakkeista, samalla kun seurassa on yhteensä kirjattuna 43 eri osakasta.

Osalla joukkueista on omistajina entisiä jääkiekkopelaajia. Janne Aalto arvioi, että entiset pelaajat haluavat antaa jotakin takaisin seuralle, josta he ovat ponnistaneet maailmalle.

Aalto uskoo, että kannattajat suhtautuvat myönteisesti pelaajien tuloon omistajaksi.

– He ovat usein seuraikoneita ja ajavat varmasti seuran etua, Aalto sanoo.

Joidenkin seurojen päätöksenteko ja välillä myös toiminnan rahoitus on vain muutaman omistajan käsissä.

– Riskinä on se, että jos joku näistä henkilöistä haluaa luopua seuratoiminnasta, korvaavan tekijän löytäminen voi olla vaikeaa tai muutokset toiminnassa nopeita, Aalto sanoo.

Helsingin IFK:n omistajisto vilisee suomenruotsalaisia ja erityisesti Svenska handelshögskolanin eli Hankenin käyneitä.

– Meitä on aika paljon. Se varmasti johtuu siitä, että aikanaan kun osakeantia järjestettiin, syntyi tietynlainen "word of mouth" -liike, eli puskaradioviesti siitä kuka haluaa lähteä mukaan tai kenellä on mahdollisuus tulla ensimmäiseen antitapaamiseen, HIFK:n kolmanneksi suurin omistaja Miika Varjovaara taustoittaa.

Yhtiönsä kautta HIFK:ta omistava Varjovaara on itsekin ollut mukana kiertävässä sanassa. Hänkin on suomenruotsalainen ja valmistunut Hankenista kauppatieteiden maisteriksi.

– Olen varmasti itsekin syyllinen siihen, että ystäviäni tuli juuri siihen kokoukseen, hän sanoo hymyillen.

Vaikka omistajaluettelossa on runsaasti hankenilaisia, ei Varjovaaran mielestä Helsingin suurseuraa voi kutsua "Hankenin IFK:ksi".

Kaksikielisyys on ollut alusta saakka vuonna 1897 perustetun kattoseuran merkittävä piirre. Ajaako sitten HIFK:n SM-liigaseura vielä suomenruotsalaisuuden asiaa, kun katsotaan sen omistajia?

– IFK itsessään ei millään tavalla aja suomenruotsalaisuuden asiaa. Olemme ylpeästi kaksikielinen seura, mutta minulle se suomenruotsalaisuus ei ollut seurassa tärkeää, Varjovaara toteaa.

Hän on itse myös poikkeuksellinen seuraomistaja, sillä hän on osakkaana kahdessa liigaseurassa.

Varjovaaran yritys 2M Ventures Oy omistaa murto-osan Oulun Kärpistä (yhteensä 25 osaketta, eli 0,006 prosenttia koko yhtiöstä).

– Sen omistuksen takana on koko elämäni ajan jatkunut osakeharrastukseni. Aikoinaan eräs asiakkaani putsasi koko salkkunsa. Noille osakkeille ei ollut muita ostajia kun jääkiekosta kiinnostunut allekirjoittanut.

– Otin sen pienen omistuksen omaan salkkuuni, sen arvo taitaa olla noin 200 euroa tänä päivänä, HIFK-takkiin pukeutunut Varjovaara kertoo hymy suupielissään.

Varjovaara kokee osinkojen odottamisen realistiseksi, vaikka on lähtenyt HIFK:n osakkaaksi "rakkaudesta lajiin". Osinkojen sijaan seura on tähän mennessä antanut enemmän sillä, kuinka tärkeäksi se on hänelle kasvanut.

– Se on tärkeä koko perheelle. Tästä kun ajetaan ohi ja jäähalli on taustalla, niin lapset aina toteaa että hei, tuossa on meidän toinen koti, hän kuvailee Nordenskiöldinkadun hallin edessä seistessään.

Heikki Viitikko on lähtenyt liigaseuran omistajaksi ennen kaikkea kotiseuturakkaudesta.

Hän kuvailee Mikkelin Jukurien omistusportaaseen liittymistään "sattuman kaupaksi".

– Minua kysyttiin mukaan pariin otteeseen, kun Jukureilla oli osakeanti käynnissä ja osakkeita oli reilusti merkkaamatta. Innostuin lopulta ajatuksesta ja lähdin ensin mukaan täysin Etelä-Savo-aspektilla, Viitikko kertoo.

Nyt, reilut viisi vuotta myöhemmin, Viitikko on Jukurien suurin omistaja. Omien laskujensa mukaan kiinteistösijoittajana omaisuutensa koonnut Viitikko on sijoittanut mikkeliläisten liigaseuraan yhteensä 2,492 miljoonaa euroa.

– Osakeannissa sijoitin seuraan 500 000 euroa. Se vajaat kaksi miljoonaa on mennyt sen jälkeen. Ei ole salaisuus, että valtaosa siitä vajaasta kahdesta miljoonasta meillä meni liigaosakkeen maksamiseen.

– Jälkimmäinen sijoitus sisältää niin sanotun pitkäaikaisen 1,687 miljoonan euron arvoisen vaihtovelkakirjalainan, jonka voisin halutessani vaihtaa osakkeiksi, sekä 305 000 euron arvoisen lyhyen lainan Jukureille, Viitikko avaa.

Tämä toisi hänelle halutessaan hallittavakseen yli puolet seuransa kaikista osakkeista.

– Nopealla matematiikalla 850 000 euroa toisi jo osake-enemmistön. Siihen ei kuitenkaan ole itselläni tarvetta. Enkä loppujen lopuksi tiedä, voiko seuraa lopulta omistaa muuten kuin juridisesti. Paikallinen jääkiekkoseura kuuluu lopulta kuitenkin kaikille, hän pohtii.

Jukurien pääomistaja on kertonut aiemmin odottavansa sijoitukselleen myös tuottoa.

– Se on ollut hieman laihempaa, Viitikko hymyilee.

– Henkilökohtaisesti olen saanut muuta, kun olen päässyt toimimaan mukavien ihmisten kanssa. Lisäksi olemme pystyneet viemään seuran taloudellisia ja urheilullisia asioita selkeästi eteenpäin. Se on tuonut minulle mielihyvää.

Tähän mennessä yksi Jukurien sarjapiste on maksanut Viitikolle noin 7 000 euroa. Tällaiseen lukuun päästään, kun jaetaan Viitikon Jukureihin sijoittamat rahat pisteillä, jotka joukkue on saalistanut hänen omistajakaudellaan. Viitikko tuli omistajaksi keväällä 2017.

Viitikko kuitenkin arvioi käyttämänsä rahan merkitystä laajemmin. Silti Jukureissakin on laskettu menestykselle hintaa.

– Olemme seurassa tehneet vuosittain "sarjapisteen hinta" -taulukkoa. Siihen sisältyy useampi tekijä, jotkut tekevät sen pelkän pelaajabudjetin kautta. Se menee hyvin insinöörilogiikalla: mitä halvempi piste, sitä parempi. Jos piste on kallis, niin olemme olleet tehottomia ja tehneet joitain huonoja valintoja, Viitikko sanoo.

Tuotto on siis enimmäkseen tunnepuolella, kuten lähes kaikilla muillakin SM-liigaseurojen omistajilla.

Viitikon matka Jukurien kanssa ei ole ollut pelkästään mukava. Tammikuussa 2022 seuran koko hallitus irtisanoutui. Syyksi seuran tiedotteessa kerrottiin "luottamuspula pääomistajan ja hallituksen välillä sekä erilainen käsitys seuran johtamismallista".

Seuran pääomistaja Viitikko kertoi tuolloin Ylelle, että taustalla oli hänen ilmoituksensa siitä, ettei hän aio enää sijoittaa lisää rahaa Jukureihin, ellei muutoksia hallituksessa ja yhtiön toiminnassa saada aikaiseksi. Hänen mukaansa hallitus ei ollut aktiivinen seuran rahoituksen vakauttamisessa.

Viitikon mukaan meno nykyisessä hallituksessa ja Jukurien omistajien kesken on hyvä.

Hän kuvailee esimerkiksi hallitusvaihdoksia ja seurassa läpikäymiä saneerauksia "pakollisiksi pahoiksi".

– Se oli välttämätöntä, eivätkä ne olleet kivoja juttuja. Ne asiat pitää silti tehdä, että pääsemme eteenpäin. Nyt on paljon stabiilimpaa. Tiedämme miten hommat on jaettu ja kaikilla paikoilla on oikeat ihmiset tekemässä niitä. Se kipu on nyt käyty, sekä urheilupuolen johdossa että hallituksessa, hän kertoo.