Enni Rukajärvi teki ison muutoksen – maajoukkueen mukana vain alkukaudesta: "Nyt on muita suunnitelmia"

RUKA. Keväällä lumilautamaajoukkueen päävalmentajana lopettanut Antti Koskinen ei malttanut pysyä pitkään pois vanhalta työpaikaltaan. Koskinen toimi kahdeksan vuotta lumilautailijoiden päävalmentajana, Jussi Mononen puolestaan 3,5 vuotta freeski-joukkueen peräsimessä.

Kaksikon työtehtävät menivät osin päällekkäin, kun molemmat puuhailivat esimerkiksi taloushallinon, matkajärjestelyjen, valmennuksen ja huoltotöiden parissa. Tulevalle kaudelle he päättivätkin yhdistää voimansa, ja jatkossa molempien maajoukkueiden valmennus on nyt yhteinen.

Tavoitteisiin muutos ei ole vaikuttanut. Siksi sävelet helmi-maaliskuun taitteessa käytäviin freeskin ja lumilautailun MM-kisoihin ovat selvät.

– Lumilautailijat lähtevät arvokisoihin voittamaan. Freeskissä päästiin viime kerralla ensimmäistä kertaa finaaleihin. Siellä rullataan kohti huippua, Mononen kuvailee.

Lumilautamaajoukkueen valmennuskuviot muuttuvat alkavalle kaudelle.

Menestysodotukset Georgian Bakurianissa käytäviin arvokisoihin lepäävät Monosen mukaan etenkin MM- ja X-Games-pronssimitalisti Rene Rinnekankaan harteilla. Naisissa uusi lautalupaus Telma Särkipaju hakee kokemusta isoista ympyröistä.

– Rene tulee taistelemaan mitaleista ja voitoista. Naisista Telma on kasvamassa maailmancup-porukkaan mukaan. On tärkeää, että hän saa kauden, jossa on tarpeeksi haastetta, mutta odotuksia ei ole. Free-skissä Teemu Lauronen lähtee uutena miehenä opettelemaan maailmancup-kiertuetta, Mononen kertoo.

Rinnekangas myöntää, että MM-kisat ja niissä menestyminen kiinnostavat.

– Onhan ne isot karkelot. Jos paikka kisakoneeseen tulee, olisin tosi fiiliksissä. Puhutaan kuitenkin maailmanmestaruuskilpailuista, niitä kohti lähdetään kovalla kaasulla, Rinnekangas sanailee.

Arvokisojen lisäksi lumilautapiireissä arvostetaan kutsukilpailuja, joihin pääsy voi olla jopa arvokisoja hankalampaa.

– Välillä vain kymmenen laskijaa maailmasta kutsutaan johonkin kisaamaan. Siinäkin on karsimista. Siinä on painoarvoa, että miten sen miettii. Kumpi on tärkeämpi, MM-kisat vai vaikkapa X-Gamesit. Siinä on monella oma mielipide, Rinnekangas naurahtaa.

Rene Rinnekangas odottaa talven MM-kisoja innolla

Rukajärvi panostaa kutsukisoihin, kuvauksiin ja mentorointiin

Yhdestä suunnasta mitaleita tällä kertaa voi odottaa. Naisten lumilautajoukkueen tähti, kaksinkertainen olympiamitalisti Enni Rukajärvi on maajoukkueen mukana vain alkukaudesta.

Juuri kutsukisat ovat nyt Rukajärven listalla etusijalla kilpailukalenteria suunnitellessa.

– Kisakalenteri on ollut niin tiivis viimeiset pari vuotta, että nyt on myös muita suunnitelmia. Katsotaan tilanteen mukaan niitä maailmancupeja, Rukajärvi sanoo.

Kisaamisen lisäksi 32-vuotias kuusamolainen aikoo keskittyä kuvausprojekteihin vuoristomaisemissa. Luvassa on omia videoita sekä muiden laskijoiden ja yhteistyökumppanien tuotantoja.

Enni Rukajärvi oli viime vuonna Pekingin olympialaisten slopestylessä seitsemäs. Kuva: Bob Strong/UPI/Shutterstock/All Over Press

Rukajärvi arvelee osallistuvansa maailmancup-avaukseen Sveitsissä parin viikon kuluttua.

– Luultavasti. Katsotaan miten hyppy kulkee seuraavalla leirillä.

Joukkueen konkari pyrkii siirtämään hankkimaansa tietotaitoa joukkueen nuorille urheilijoille, kuten lupaavalle Telma Särkipajulle.

– Mielelläni olen mukana ja lasken heidän kanssaan. Jos pystyn antamaan vinkkejä ja auttamaan eteenpäin, onhan se tietenkin hienoa.

Lautailijoilla ja suksilaskijoilla yhteinen valmennus

Antti Koskinen ja Jussi Mononen päättivät siis rakentaa tulevalle kaudelle yhteisen valmennusmallin lautailijoille ja suksilaskijoille.

Malli tarkoittaa, että maajoukkueilla ei ole varsinaista päävalmentajaa, vaan Mononen toimii laskijoiden valmennuspäällikkönä ja Koskinen joukkueenjohtajana.

Koskisen ja Monosen apuna laskijoita paimentaa viisi lajivalmentajaa. Mononen taas vastaa valmennuksen linjoista ja Koskinen käytännön järjestelyistä. Ainakin periaatteessa.

Jussi Mononen toimii freeski-laskijoiden ja lumilautailijoiden valmennuspäällikkönä. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

– Kyllähän se varsinkin tässä alkuvaiheessa on niin, että ei tiikerit ole ihan karvoistaan päässeet. Minä olen varmasti lipsahtanut vähän valmennuksen puolelle ja Jussi on jeesannut minua freeski-puolen säätöasioissa, Antti Koskinen kertoo.

Lumilautailijat ja freeski-laskijat kisaavat yhä enemmän samoissa rinteissa samoihin aikoihin, joten uusi järjestely on Monosen mukaan luonteva.

– Tähän kuuluu valmentajakoulutus ja tiedon jakaminen ja matkustaminen. Ihan käytännön asioita. Leiritetään hyvin paljon yhdessä. Pyritään saamaan olemassa olevilla resursseilla enemmän irti ja saamaan enemmän nuoria samaan aikaan samaan paikkaan. Siinä on hyvää pöhinää.

