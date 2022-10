Nämä SM-liigan nimekkäät päävalmentajat ovat joutuneet erityisen ahtaalle – yksi asia altistaa potkuille

Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa on pelattu yksi kuudesosa ja yksi päävalmentaja on saanut potkut. Kenkää ei tosin antanut sarjajumbo vaan sarjakärki.

Viime viikon kiekkopiirien kuumin puheenaihe Suomessa oli, kun Ilves teki yllätyspäätöksen potkimalla Jouko Myrrän ulos, Antti Pennanen hyppäsi tilalle.

Kun katsoo SM-liigan sarjataulukon häntäpäässä olevien joukkueiden päävalmentajia, löytyy yksi toisensa jälkeen meritoituneita mestarivalmentajia tai suomalaisia kiekkolegendoja: Pekka Virta (SaiPa), Risto Dufva (Sport), Olli Jokinen (Jukurit), Jukka Rautakorpi (JYP), Ville Peltonen (HIFK) ja Karri Kivi (Ässät).

Kuinka turvassa heidän päävalmentajapestinsä ovat? Viime viikon Myrrä-tapaus todisti jälleen, miten yllättäen potkut voivat tulla.

Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen painottaa, että painetta päävalmentajan pallilla olisi vielä selvästi enemmän, jos sarjan viimeinen putoaisi Mestikseen ja toiseksi viimeinen karsisi sarjapaikasta.

– Nyt kun takapainetta ei ole alhaalla, kellarikerrosten valmentajien ei tarvitse olla niin huolissaan. Alakerrassa ei ole voittamisella väliä, siltä näyttäisi, Lehkonen sanoo.

Yle Urheilu nosti esille kolme SM-liigaseuraa, joiden päävalmentaja on joutunut alkukaudella erityisen tuskalliseen tilanteeseen.

Toimiiko SaiPan pelitapa?

Pekka Virta on SaiPan päävalmentaja. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Lappeenrantalainen SaiPa on tällä hetkellä sarjajumbo kuudella pistellään. Joukkue on pelannut 10 ottelua, joista voittanut yhden.

– Huolestuttavalta näyttää. Pelaajia stressaa ja johtoporrasta stressaa, Lehkonen kertoo.

Joukkueen päävalmentaja, kokenut Pekka Virta johdatti Lukon SM-kultaan keväällä 2021 ja siirtyi SaiPaan tuoreena mestarivalmentajana. Sopimus tehtiin kauteen 2024 asti. SaiPa oli ollut ennen Virran pestaamista pohjakastia.

Lehkonen pohtii, sopiiko Virran pelityyli SaiPan pelaajille. Viime kaudella SaiPa oli toiseksi viimeinen runkosarjassa.

– Voiko joukkuetta jumpauttaa kiekkokontrolliin, alaspäin pelaamiseen ja pitkään hyökkäyspelaamiseen? Joukkue on tehnyt 1,2 maalia per peli tällä kaudella. Kun toista vuotta mennään, tilanne näyttää aika huolestuttavalta.

HIFK saanut hetkeksi helpotusta

Liigan kärkikastin pelaajabudjetilla operoiva HIFK takkusi alkukaudella pahasti häviten neljä peliä putkeen, ja HIFK:n päävalmentaja, seuraikoni Ville Peltonen joutui heti kovan paineen alle.

Peltonen aloitti HIFK:n päävalmentaja viime kaudella. Silloin runkosarjasijoitus ja etenkin kevään tulos oli pettymys.

Alkukauden suoritukset sai monet katsomaan Peltosen sopimustilannetta: se kattaa vielä ensi kauden 2023–2024. Mitä jos tulosta ei tule?

Ville Peltosen IFK on saanut pelinsä kulkemaan paremmin alkukauden jälkeen.

Viime peleissä Peltonen on saanut käännettyä laivan oikeaan suuntaan. Alla on tyylipuhdas 2–0-voitto Kärpistä.

HIFK:n onnistumisten tukena on ollut maalivahti Roope Taposen torjunnat. 21-vuotias Taponen on nousemassa liigassa kärkimaalivahtien joukkoon.

– Joukkue on vaikeassa tilanteessa, mutta käännös on ollut silmiinpistävää. Siellä on taisteltu ja kamppailtu. Se on ollut hyvää jääkiekkoa minun silmissä, Lehkonen sanoo.

Lehkonen tykkää HIFK:ssa etenkin siitä, että nuoria pelaajia Taposen tyyliin on ajettu sisään.

– Mutta onko siellä huippusentterit, huippulaiturit ja peliä tekevät pakit? Lehkonen kysyy.

Sport: "Sympaattinen osallistuja"

Vaasan Sport on hävinnyt kolme ottelua putkeen ja on sarjassa sijalla 14.

Risto Dufva teki viime syksynä Vaasan Sportin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen. Dufva on ollut Sportin peräsimessä syksystä 2019 lähtien.

– Sport on rakentanut konkarijoukkueen, mutta se ei saa sytytettyä Vaasaa liekkeihin. Reilu kysymys kuuluu: ovatko he vain sympaattisia sarjassa osallistujia? Nyt se on sympaattinen häviäjä illasta toiseen, Lehkonen lataa.

Viime kaudella Sport sijoittui runkosarjassa 12:nneksi.

Risto Dufva valmensi JYPin SM-kultaan 2009. Kuva: Matti Raivio/All Over Press

Valmentajaruletti alkaa

Alku- ja loppusyksy ovat aikaa, kun seurajohto käy päävalmentajan sopimustilannetta läpi.

Dufvalla, Peltosella ja Virralla sopimukset päättyvät vasta ensi kauden jälkeen. Sen Lehkonen näkee valmentajalle tärkeänä turvana.

– Onhan se selvä selkänoja valmentajille. Jos sopimus päättyy tähän kauteen ja peli näyttää huonolta, ei se kauhean iso kysymys ole pistää toimistolta valmentaja kilometritehtaalle.

– Vaikka olisi ollut kuinka pitkä päivätyö seuran hyväksi.

Tähän kauteen on päättymässä viiden liigavalmentajan sopimus ilman optiota. Tapparan Jussi Tapola on kertonut jättävänsä pestin kauden jälkeen.

SM-liigan valmentajien sopimustilanteet (Seura, päävalmentaja, sopimuksen päättymiskausi + mahdollinen optio) HPK: Jarno Pikkarainen (2022–2023) Tappara: Jussi Tapola (2022–2023) KalPa: Tommi Miettinen (2022–2023) Lukko: Marko Virtanen (2022–2023) Ässät: Karri Kivi (2022–2023) Jukurit: Olli Jokinen (2022–2023 + 1) TPS: Jussi Ahokas (2022–2023 + 1) KooKoo: Olli Salo (2022–2023 + 1) Sport: Risto Dufva (2023–2024) HIFK: Ville Peltonen (2023–2024) SaiPa: Pekka Virta (2023–2024) Kärpät: Lauri Marjamäki (2023–2024) Pelicans: Tommi Niemelä (2023–2024 + 1) Ilves: Antti Pennanen (2024–2025) JYP: Jukka Rautakorpi (2024–2025)

