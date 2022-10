Helenius kohtaa viikonloppuna Deontay Wilderin huippuottelussa New Yorkissa. Supertähti Wilder on hävinnyt ammattilaisurallaan vain kaksi ottelua. Jos Helenius voittaa Wilderin, hänellä on hyvä mahdollisuus otella sen jälkeen MM-tittelistä.