Naisleijonien ex-valmentajan Pasi Mustosen käytöstä tutkitaan Suekissa – tätä se tarkoittaa käytännössä ja näin pitkään siinä voi kestää

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että peräti 16 Naisleijonien nykyistä tai entistä pelaajaa on valittanut maajoukkueen entisen päävalmentajan Pasi Mustosen käytöksestä. Ilta-Sanomat kertoi tiistaina (siirryt toiseen palveluun), että asia on edennyt Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) käsittelyyn.

Tänä vuonna on uutisoitu muistakin tapauksista, jossa on syytetty esimerkiksi epäasiallisesta käytöksestä tai häirinnästä. Uutisoinnin yhteydessä kerrotaan myös, että Suek käsittelee tapauksen. Mutta mitä ylipäänsä tarkoitetaan sillä, kun Suek tutkii? Millainen prosessi on?

Suekin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo, ettei hän voi kommentoida tuoreinta tapausta, mutta kertoo yleisellä tasolla, miten Suek tutkii tapauksia.

Aiemmin vain lajiliitot vastasivat omasta kurinpidostaan. Jos epäasiallista tai epäeettisesti käyttäytymistä tapahtuu, lajiliitot ovat tehneet sen alusta loppuun itse.

Suek perustettiin vuonna 2016. Se on auttanut lajiliittoja kyseisissä tapauksissa 3–4 vuoden ajan.

– Jos heidän (lajiliitot) tietoonsa on tullut epäasialliasta käyttäytymistä, lajiliitot lähestyvät meitä ja pyytävät, että Suek selvittää, mitä on tapahtunut. Kuulemme niitä osapuolia, joiden epäilleen toimineen epäasiallisesti sekä asianomaisia, jotka ovat kertoneet, että heitä on kohdeltu epäasiallisesti.

Suek ei ota kantaa sanktioista

Suek selvittää myös muita lähteitä.

– Joistakin tilanteista voi olla videomateriaalia tai someviestittelyä. Keräämme avoimista lähteistä tietoa, mitä on tapahtunut.

Kun tieto on kasassa, Suek laatii tapauksen molempien osapuolten lausuntojen sekä eri lähteiden pohjalta raportin. Tämän jälkeen Suek välittää raportin lajiliitolle tai urheilujärjestölle, joka on pyytänyt asian selvittämistä.

Japisson kertoo, että useilla lajiliitoilla on oma kurinpitolautakuntansa.

– Raportissa ei oteta kantaa siihen, millaisia seuraamuksia kyseiselle henkilölle pitäisi tulla. Asia menee lajiliiton tai muun järjestön kurinpidon päätettäväksi.

Myös Suek voi aloittaa itsenäisesti tutkinnan

Tapausten selvittämiseen on kuitenkin tullut tämän vuoden alussa muutoksia. Edellä kuvattu käsittelytapa on edelleen voimassa, mutta uudessa systeemissä Suek voi myös itsenäisesti aloittaa tapauksen tutkinnan. Tuorein menetelmä pohjautuu Suomen Olympiakomitean laatimiin urheilun vakavien eettisten rikkomusten kurinpitosääntöihin.

Lajiliittojen on pitänyt tehdä itse päätös systeemiin liittymisestä. Asian selvittäminen toimii samalla kuin toisessakin käsittelytavassa.

– Jos toteamme, että on syytä epäillä tapahtuneeen vakava eettinen rikkomus, silloin kuvioon astuu mukaan kurinpitomääräysten esittäjä (arkikielellä syyttäjä). Luovutamme heille aineiston ja kurinpitomääräysten esittäjä vie sen vakavien eettisten rikkomusten kurinpitolautakuntaan. Se toimii yli lajirajojen, Japisson kertoo.

– Jos he päätyvät, että tulee jotain toimenpiteitä, sanktio koskee kaikkia lajeja, jotka ovat tähän järjestelmään sitoutuneet.

Prosessin selkeyttämistä

Suek ei voi siis uudessa systeemissä aloittaa tutkintaa tapauksista, jotka ovat tapahtuneet ennen tätä vuotta. Japissonin mukaan tällaisia tapauksia ei ole vielä toistaiseksi tullut paljon.

Tapaus Mustonen kuuluu siis ensimmäiseen kategoriaan. Siinä Suek ei voi aloittaa itse tutkintaa.

– Uusien sääntöjen mukaan voimme lähteä tekemään tutkintaa tapauksista, jotka ovat tapahtuneet tämän vuoden puolella sekä niistä lajeista, jotka ovat liittyneet keskitettyyn kurinpitoon. Jääkiekkoliitto ei ole vielä liittynyt keskitettyyn kurinpitoon, Japisson sanoo.

Muutoksen tavoitteena on selkeyttää prosesseja.

– Siinä on 40 lajiliittoa mukana. Uskomme, että prosessit selkeytyvät tutkinnan roolin selkeyden myötä. Meillä on myös mahdollisuus toimia aloitteellisesti. On yksi kurinpitolautakunta, joka pystyy katsomaan lajirajojen yli.

Japisson ei osaa sanoa, milloin Mustonen-tapauksesta tulee raportti. Oikein haastavissa tapauksissa tutkinta voi kestää pisimmillään puoli vuotta.

– Ihmisten kuulemiseen menee paljon aikaa. Olemme oppineet, että tarkkaa aikataulua ei osaa sanoa.

