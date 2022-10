Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

– Olin nähnyt, missä huoneessa hän asuu. Ajattelin, että minun on pakko keksiä jokin juttu, jolla pääsen sisään tuohon porukkaan. Mietin koko illan ja seuraavan yönkin, kunnes aamulla menin koputtamaan hänen ovelleen.

Pelokas turkulaisjuoksija seisoi nelinkertaisen olympiavoittajan hotellihuoneen ovella. Hän oli juuri keksinyt loistavan idean.

Nyt Sir Mo Farahin olisi pakko puhua hänelle.

Katariina on idyllinen kaupunginosa Turun kaakkoisosassa, noin kuuden kilometrin päässä entisen pääkaupungin keskustasta.

Syksyisenä tiistai-iltapäivänä se on niin hiljainen, että pientalot ja matalat kerrostalot jalopuiden muodostaman luonnonsuojelualueen reunalla tuntuvat kuin nukkuvan.

Täydellisen hiljaisuuden rikkoo vain sateen ropina ja päätepysäkillä tyhjäkäynnillä huriseva bussi numero 18. Se on sama linja, joka kulkee Turun pahamaineiseen Runosmäen lähiöön. Henkinen etäisyys Katariinasta Runosmäkeen on paljon pidempi kuin yksi bussilinja.

– Tämä on minun Turkuni, Mustafe Muuse selittää ja viittilöi luonnonsuojelualueelle päin, joka käytännössä alkaa hänen lapsuudenkotinsa etupihalta.

– Tuolla asuvat suomenruotsalaiset, tuolla muiden hyvien perheiden lapset. Meidän perhe oli pitkään ainoa somalitaustainen, edelleen Katariinassa asuva Muuse jatkaa esittelyään.

Näiltä hiljaisilta kaduilta ja luonnonrauhasta 21-vuotias Muuse on löytänyt tiensä kestävyysjuoksun kovimpien kansainvälisten nimien seuraan.

Turkulaisnuoren vilkasta elehdintää ja jatkuvaa hyväntuulista puhetta seuratessa voi ymmärtää, miksi juuri hänestä on tullut nelinkertaisen olympiavoittajan Sir Mo Farahin ystävä ja maailmankuulun juoksuvalmentajan Addy Ruiterin suojatti.

Ihmiset katsovat häntä ja sanovat vau, siinäpä juoksijan näköinen poika. Hän todellakin näyttää aivan juoksijalta siroine vartaloineen ja pitkine raajoineen. Sir Mo Farah

Muuse ei ole koskaan ollut mikään poikkeuslahjakkuus tai teinisensaatio. Vielä murrosiässä hän hävisi sekuntitolkulla jopa ikäisilleen tytöille. Muusen lahjakkuus on hänen sosiaalisissa kyvyissään, kunnianhimossaan, rohkeudessaan ja kekseliäisyydessään. Kaikkia niitä tarvittiin, kun Muuse ensimmäistä kertaa tapasi Farahin sattumalta alkuvuodesta 2021 Etiopiassa.

Lapsena Mustafe Muuse piti lukemisesta. Viisivuotiaana lukutaidon omaksunut poika tutustui Leena Lehtolaisen tuotantoon jo alakouluikäisenä ja jäi koukkuun.

– Äitini sai suomalaiselta ystävältään syntymäpäivälahjaksi Leena Lehtolaisen dekkarin Minne tytöt kadonneet. Äitini ei sitä tietenkään lukenut, vaan unohti pöydälle, josta minä sen 9-vuotiaana löysin ja luin. Rakastuin Leena Lehtolaiseen kirjoittajana ja siitä se lähti.

Muutamaa vuotta myöhemmin edelleen innokkaaksi lukijaksi paljastuva Muuse oli lukenut Lehtolainen koko silloisen tuotannon.

"En alkuunkaan tajunnut, kuinka huono olin"

Etiopiasta Suomeen 1990-luvun alussa muuttaneiden somalivanhempien mielestä lähinnä kirjastossa viihtynyt poika tarvitsi kuitenkin myös liikuntaa. Hänet vietiin 12-vuotiaana jalkapalloharjoituksiin.

– En minä siitä mitään ymmärtänyt. Kävelin kentällä kädet taskussa ja olin lähinnä helpottunut, kun sain parin kolmen kuukauden kokeilun jälkeen lopettaa.

Mustafe Muuse esittelee jalkapallotaitojaan

Seuraavaksi vanhemmat kiikuttivat vastentahtoisen pojan yleisurheiluharjoituksiin. Laji tuntui enemmän omalta, vaikkei Muuse osoittanut siinäkään erityistä lahjakkuutta.

– En alkuunkaan tajunnut tasoani. Sitä, miten huono olin. Näin jälkikäteen ajateltuna se on tietysti hyvä juttu.

Åbo IFK:n yleisurheiluharjoituksia järjestettiin kerran viikossa. Muuse tunnustaa olleensa laiska harjoittelija, mutta tykkäsi käydä kilpailuissa. Niissä kelpasi laji kuin laji.

– Heitin keihästä väärinpäin ja hyppäsin kolmiloikkaa seitsemän metriä. Vielä 15-vuotiaana olisin ollut 800 metrillä 25. ikäisteni tyttöjen sarjassa, Muuse naureskelee nyt.

– Tunnistan laiskuuden itsessäni vieläkin. Rakastan kovia treenejä, mutta sitten se perustyö, Muuse huokaa.

Syteen tai saveen

Tätä taustaa vasten Muusen kehitys on ollut hämmästyttävän nopeaa. Ei hän vielä mikään tähti ole, mutta maastojuoksun Suomen mestari ja Kalevan kisojen kaksinkertainen mitalisti kuitenkin.

Ensimmäisen lenkkinsä hän juoksi vasta maaliskuussa 2017 jäätyään ensin SM-hallien 800 metrillä viimeistä edelliseksi.

Se herätti ajattelemaan, josko edes vähän juoksua harjoittelemalla voisi pärjätä paremmin. Ensimmäinen juoksulenkki on jäänyt lähtemättömästi mieleen, mutta ei suinkaan hyvällä tavalla.

– Juoksin yhdeksän kilometriä, vauhti oli 6.20 / km ja keskisyke 170. Päätimme kuitenkin silloisen valmentajan kanssa, että syteen tai saveen, nyt alan fokusoida juoksuun, Muuse pyörittelee päätään kuin alleviivatakseen, miten järjettömältä ajatus nyt kuulostaa.

Tuolta lähtötasolta on helppo kehittyä ja näin todella tapahtui, mutta vielä nopeammin kuin kukaan olisi uskonut. Saman vuoden elokuussa Muuse juoksi Paavo Nurmen stadionilla Turussa 3000 metriä aikaan 9.13,84, mikä oli sen kesän 16-vuotiaiden poikien tilaston neljänneksi paras aika.

– Silloin ymmärsin ensimmäistä kertaa, että ehkä minulla on edes vähän lahjoja juoksuun.

Muutamaa vuotta myöhemmin ystäväksi ja mentoriksi löytynyt Sir Mo Farah ilmaisee Yle Urheilun haastattelussa saman asian toisella tavalla.

– Ihmiset katsovat häntä ja sanovat vau, siinäpä juoksijan näköinen poika. Hän todellakin näyttää aivan juoksijalta siroine vartaloineen ja pitkine raajoineen, mutta ei siitä ole mitään iloa, jos ei tee oikeita asioita.

Oikeita asioita

Muuse päätti alkaa tehdä oikeaksi katsomiaan asioita vuonna 2020. Silloin tapahtui toinen suuri käännekohta hänen tähänastisella juoksu-urallaan.

Ensin hän päätti vaihtaa valmentajaa. Muusea vuodesta 2017 lähtien valmentanut Pekka J. Lehtinen oli sytyttänyt kipinän ja tehnyt hyvää työtä, mutta Muuse kaipasi jotain vielä parempaa.

– Asetin tavoitteekseni 5000 ja 10 000 metrin Suomen ennätysten rikkomisen ja sitä varten tarvitsin huippuvalmentajan.

Sellainen totisesti löytyikin, mutta ei Suomesta. Ensin kieltäytyi Topi Raitasesta Euroopan mestarin leiponut Janne Ukonmaanaho, sitten pari muuta kotimaan kovaa tekijää.

Vuoden 2022 Kalevan kisoissa Mustafe Muuse oli hopealla 5 000 metrillä ja pronssilla 10 000 metrillä. Kuva: Mikko Lieri / All Over Press

Muutaman kielteisen vastauksen jälkeen Muuse päätti etsiä valmentajaa ulkomailta, mieluiten suoraan maailman huipulta. Hän sai managerina toimivalta tuttavaltaan listan kovista kansainvälisistä valmentajista.

Listan ensimmäisenä nimenä oli Addy Ruiter. Hollantilainen toimii Ugandan maajoukkueen päävalmentajana ja on luotsannut Joshua Cheptegeistä 5000 ja 10 000 metrin maailmanennätysmiehen.

– Epäröin tietysti aluksi kysyä häntä. Sitten mietin, että pahimmillaan saisin vain yhden uuden kielteisen vastauksen lisää ja niihin olin jo tottunut. Niinpä laitoin hänelle viestiä, esittelin itseni ja tavoitteeni. Kysyin, olisiko hänellä aikaa jutella.

Olihan Ruiterilla. Hollantilainen vastasi nopeasti ja sitä seurasi pitkä puhelu, joka johti valmennussuhteen alkamiseen.

– Ruiter on jälkikäteen sanonut, ettei ole koskaan nähnyt ketään tämäntasoista juoksijaa, joka uskoo itseensä näin paljon ja uskaltaa sanoa tavoitteensa ääneen.

Ruiterilla on tässä pointtinsa, sillä Muusen ennätysten välimatka Suomen ennätyksiin lasketaan minuuteissa eikä sekunneissa. Silti Muuse on täysin vakuuttunut, että hän rikkoo ne jonain päivänä.

Talvella 2020 Muuse tajusi myös, että niin paljon kuin Katariinan kaupunginosasta pitikin, siellä ei tehdä maailmanluokan kestävyysjuoksijoita. Niinpä hän lähti korkeaan ilmanalaan Etiopiaan, jossa asuu hänen sukulaisiaan. Sillä reissulla vastaan tuli myös Farah.

Mudane Team

– Urani kantava teema on ollut sattuma, Muuse aloittaa.

Se ei tietenkään pidä paikkaansa, sillä joulukuussa 2020 Muuse pakkasi kassinsa ja lähti päämäärätietoisena Etiopiaan. Pian hän päätyi Sulultaan, jossa sijaitsee suurjuoksija Kenenisa Bekelen harjoituskeskus. Tai ei hän sinne vahingossa päätynyt, vaan täysin tarkoituksella.

– Olin kuullut, että siellä harjoittelee kovia juoksijoita. Järkeilin, että sinne minunkin täytyy siis mennä.

Sulultassa asuessaan Muuse kohtasi yllättäen Farahin, joka valmentajineen asui sattumalta samassa hotellissa. Yön yli asiaa mietittyään Muuse uskaltautui koputtamaan idolinsa oveen.

– Ujo poika tuli puheilleni hyvin hermostuneena, Farah muistelee hymyillen.

Nuoremmat juoksijat saattavat nähdä meidät telkkarissa ja ajatella meidän olevan jotenkin kaukana heistä, mutta todellisuudessa elämme ihan samassa maailmassa ja teemme samanlaisia asioita. Sir Mo Farah

Pian Muuse oli osa Farahin perustamaa Mudane-tiimiä. Mudane on somalia ja tarkoittaa samaa kuin englannin ritariin viittaava etuliite "sir".

Käytännössä Mudane Team on Farahin johtama juoksuporukka, johon kuuluvat muun muassa Tokion olympiamaratonin mitalistit Bashir Abdi ja Abdi Nageeye.

Mundane Teamin jäsenet poseeraavat. Mustafe Muuse oikealla. Kuva: Mustafe Muusen kotialbumi

Suurimmalla osalla ryhmän juoksijoista on somalitausta, mutta se ei ole porukkaan pääsyn edellytys. Farah itse ei valmenna ketään, mutta toimii mentorina ja suunnannäyttäjänä.

– Meidän huippujen harjoittelu ei ole mikään salaisuus. Haluan opettaa nuorille, että samalla tavalla me harjoittelemme, pidämme hauskaa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Nuoremmat juoksijat saattavat nähdä meidät telkkarissa ja ajatella meidän olevan jotenkin kaukana heistä, mutta todellisuudessa elämme ihan samassa maailmassa ja teemme samanlaisia asioita, Farah selittää ryhmänsä ideaa.

– Mustafe on kulkenut jo pitkän tien siitä, kun tapasimme ensimmäisen kerran, mutta hän on yhä nuori. Haluan tarjota apuani hänelle matkalla kohti hänen tavoitteitaan.

Käytännössä apu on ollut esimerkiksi sitä, että Muuse saa käyttää Farahin asuntoa leireillessään korkealla Font Romeussa. Farah on myös tarjonnut suomalaisjuoksijan nähtäväksi kaikki harjoituspäiväkirjansa uransa huippuvuosilta. Tärkeintä on kuitenkin Farahin antama henkinen tuki.

– Hänelle voi soittaa koska tahansa ja hän auttaa varmasti, oli ongelma mikä hyvänsä, Muuse kiittelee.

Farahin tuki konkretisoitui esimerkiksi viime keväänä, kun Muuse soitti hänelle ennen SM-maastoja ja kertoi korkealla tekemästään onnistuneesta harjoituksesta.

– Farah vastasi heti, että olen valmis tekemään läpimurtoni.

Muuse, joka oli ilmoittautunut maastoihin sekä alle 22-vuotiaiden että aikuisten sarjaan, valitsi mentorinsa neuvosta aikuisten sarjan ja voitti sen.

Kassakaappi

Mustafe Muuse kertoo, miten tutustui Mo Farahiin

Nuori turkulaisjuoksija kuuluu nyt siis nelinkertaisen olympiavoittaja Mo Farahin juoksuryhmään ja ystäväpiiriin. Hänellä on sama valmentaja kuin maailmanennätysmies Joshua Cheptegeilla, jonka kanssa hän on lähdössä tammikuussa yhteiselle kuuden viikon leirille Ugandaan.

Farahin ja Ruiterin juoksuryhmät eivät kuppikuntaisessa juoksumaailmassa ole parhaissa väleissä, mutta Muuse on onnistunut luovimaan tiensä molempiin ilman konflikteja tai kyräilyä.

Olisi vähättelyä puhua sattumasta. Ehkä onnella on ollut osansa, mutta ennen kaikkea Muuse on osannut ennakkoluulottomasti avata suunsa silloin, kun sille on ollut tarvetta. Kuten vaikka silloin, kun hänen oli keksittävä tikusta asiaa päästäkseen Farahin juttusille.

– Kun en muutakaan keksinyt, koputin hänen ovelleen ja kysyin mahtaisiko Farahilla olla kassakaappia, jossa voisi säilyttää arvotavaroita, Muuse paljastaa.

Idea toimi. Tokihan Farahilla oli kassakaappi, sillä muutamaa vuotta aikaisemmin hänen hotellihuoneestaan Sulultassa oli ryöstetty kaikki varastamisen arvoinen tavara. Muuse sai jättää arvotavaransa Farahin kassakaappiin.

– Tiesin, että jos passini ja tavarani ovat siellä, niin Farahin on pakko puhua minulle, Muuse naureskelee silloiselle logiikalleen.

Näin myös tapahtui, sillä pian Farah kysyi häntä mukaan lenkille.

– Pelotti valtavasti. Vaikka en uskonut pysyväni perässä alkuunkaan, lähdin mukaan.

Lenkin jälkeen Muuse söi päivällisen yhdessä Farahin kanssa. Puhe kääntyi pian Lasse Viréniin, josta Farah oli erityisen kiinnostunut. Muuse kertoi haluavansa rikkoa Virénin 5000 metrin Suomen ennätyksen ja britti oli myyty.

Vaikka Muuse lopulta uskaltautui idolinsa juttusille, ihan kaikille hän ei sentään rohkene käydä esittäytymässä. Tällainen tilanne tuli eteen viime vuonna Turun kirjamessuilla, kun Muuse näki ensimmäistä kertaa edelleen suuresti ihailemansa Leena Lehtolaisen.

Hän uskalsi seurata dekkarikirjailijaa vain sopivan etäisyyden päästä.

– Mietin asiaa hetken, mutta en uskaltanut mennä juttelemaan. Hän on kuitenkin ihan eri sarjassa.

