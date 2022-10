Ottaako ammattituomari kaiken töryn niskaansa, onko ilmassa kateutta tai tyydyttääkö palkka? SM-liiga otti historiallisen askeleen tuomaritoiminnassaan

Joonas Kova (vas.) on nykyisin yksi seitsemästä ammattilaistuomarista SM-liigassa. Jukka-Pekka Koistinen (oik.) ei päässyt ammattilaiseksi ainakaan vielä.

Joonas Kova ja Jukka-Pekka Koistinen. He vihelsivät päätuomareina, kun HIFK voitti Ässät 2–0 keskiviikkona Helsingin jäähallissa SM-liigaottelussa. Kova on ammattituomari, Koistinen viheltää oman toimensa ohella.

Meneekö se sitten niin, että Kova, 32, ottaa rapaa vastaan, Koistinen, 40, pääsee helpommalla. Hieman kieli poskessa esitetty kysymys naurattaa kaksikkoa.

– Just näin! No ei kai, ei kai. Ei ole mitään merkitystä tuolla kentällä, kuka on ammattilainen ja kuka oto, Koistinen hymähtää.

Video: Ottaako ammattituomari kovan palautteen vastaan ja sinä pääset helpommalla? Näin vastasi Jukka-Pekka Koistinen.

SM-liigan tuomaritoiminnan ammattimaisuuteen saatiin tälle kaudelle suuri askel. Liiga ilmoitti kauden avajaistilaisuudessa ottavansa ensi kertaa käyttöön ammattituomarisysteemin.

Läheskään kaikki tuomarit eivät ole ammattilaisia, vaan heitä on seitsemän. Tällä kaudella ammattilaisina viheltävät Kova, Riku Brander, Antti Boman, Mikko Kaukokari, Aleksi Rantala, Anssi Salonen ja Kristian Vikman.

Tuomarien ammattilaisuudesta on Suomessa puhuttu jo vuosia. Esimerkiksi yksi ammattituomareista, Vikman, totesi ennen kauden alkua Yle Urheilulle, että Suomi on ollut monessa edelläkävijä, mutta tässä asiassa ollaan huippusarjoista viimeisiä.

Kaikille tuomareille päätös siirtyä ammattilaiseksi ei ollut yksinkertainen.

– Oli iso päätös. Olin ollut pitkään hyvässä duunissa. Kesän aikana tuli pitkään mietittyä, kumman ratkaisun teen ja mikä on viisainta. Jaksaminen oli yksi isoimpia syitä, miksi päädyin tähän, Kova kertoo.

Toisaalta kaikki halukkaat eivät vielä ammattilaiseksi päässeet. Koistinen on yksi heistä.

– Tosi kova halu oli. Rehellisesti sanottuna hain paikkaa, mutta en päässyt niin pitkälle. Kesällä oli selkäoperaatio, mikä ei ainakaan parantanut lähtökohtiani. Nyt mennään oman toimen ohella ja jossain vaiheessa haetaan mahdollisesti uudestaan paikkaa.

Jukka-Pekka Koistinen ei ole haudannut haaveita ammattilaisuudesta. Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Press

"Tämä on loistava suuntaus"

Kova ei lähtenyt ammattituomariksi kokeilumielessä, vaan toivoo pestistään pysyvää. Vaikkei Koistisesta tullut vielä ammattilaista, pitää hän SM-liigan ottamaa askelta todella merkittävänä.

– Kaikki tekevät tätä tosissaan. Tämä vie paljon aikaa matkojen sekä pelien lisäksi. Pitää tehdä kotona hommia ja seurata muitakin pelejä. Onhan se loistavaa, että pystyy keskittymään pelkästään siihen.

– Tämä on loistava suuntaus, toivottavasti jossain vaiheessa kaikki, ainakin päätuomarit, ovat ammattilaisia.

Tuomareilta vaaditaan kovaa kuntoa, että pelitempossa pysyy mukana. Sitä tarvitaan niin päätöksenteon kannalta kuin turvallisuudenkin. Tälläkin kaudella on sattunut pari ikävää linjatuomarin loukkaantumista.

Koistinen sai laukauksen kasvoihinsa keväällä 2021. Se oli tosin epäonninen tilanne, jolle ei mitään voinut. Mies joutui perusteelliseen hammasremonttiin.

– Ensin lähti taju. Maailma sumeni, aivan kuin joku olisi sammuttanut valot. Sen takia lähti jalat alta. Taju palautui todella nopeasti. Jäällä maatessani tuntui siltä, että kaikki hampaat taisivat lähteä suusta, Koistinen päivitteli tilannetta Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Video: Joonas Kova vastaa kysymykseen, millaisia ominaisuuksia liigatuomarilta vaaditaan.

Tyydyttääkö palkka? Entä onko kateutta?

Vikman kommentoi aiemmin, että palkat eivät ole pelaajien palkkoihin verrattavissa, eikä niiden hänen mielestään kuulukaan olla, sillä pelaajat ovat tähtiä, joita ihmiset tulevat katsomaan. Jos raha olisi ratkaiseva asia, hän olisi toisella alalla.

Tyydyttääkö palkka?

– Jos ei olisi tyydyttänyt, niin ei varmaan tarvitsisi vastata tähän kysymykseen, Kova muotoilee.

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn ei paljasta summia, mutta toteaa, että suomalainen jääkiekko tarvitsee tekijöitä, jotka voivat panostaa hommaan tosissaan.

– Pitää pystyä tulemaan toimeen, kun tähän hyppää mukaan.

Ammattituomareilla pelimäärät ovat kasvaneet. Reissaamista riittää. Esimerkiksi Vikmanilla oli CHL-pelin myötä neljän pelin viikko. Rytmiä sekoittavat maajoukkuetauot, mutta karkeasti ottaen puhutaan samasta tahdista, jolla joukkueetkin pelaavat.

Kovan mielestä ratkaisevaan rooliin nousee tasaisuus. Tuomarin pitää pystyä säilyttämään tasonsa korkealla illasta toiseen. Hän ei kuitenkaan koe, että ammattilaisuus lisäisi suorituspaineita.

Oletko ammattilaistuomarina kohdannut kateutta kollegoilta?

– Avoimesti on keskusteltu ryhmän sisällä eri yksityiskohdista. Ei ole mitään kateutta.

Joonas Kova (vas.) ja Antti Boman SM-liigan runkosarjaottelussa Lukko–TPS kaudella 2020–2021. Molemmat ovat nyt SM-liigan ammattilaistuomareita. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

"Vuosi vuodelta pelaajien kitinä on vähentynyt"

Niin pääsarjatasolla kuin yleisesti on vuosien varrella puhuttu paljon tuomarien arvostuksesta. Monessa lajissa, myös jääkiekossa, tuomareista on huutava pula varsinkin alemmilla sarjatasoilla.

Koistinen kokee, että sen seitsemän vuoden aikana, mitä hän on SM-liigassa viheltänyt, arvostus tuomareita kohtaan on kohentunut valtavasti. Hän kertoo pohtineensa äskettäin kollegoidensa kanssa, että johtuuko sitten ammattituomareista vai onko kyse vain alkukaudesta, mutta pelaajilta on tullut todella vähän napinaa.

– Tuntuu, että vuosi vuodelta pelaajien kitinä kentällä on vähentynyt. Eteenpäin on menty paljon, mutta vieläkin saa mennä.

Mistä arvostus tuomareita kohtaan syntyy?

– Ymmärretään, että mekin olemme ihmisiä ja teemme virheitä samalla lailla kuin pelaajat ja valmentajat. Ettei koko ajan olla kitisemässä joka suuntaan, lehdistöön ja muualle. Ihan varmasti jokainen tuomari SM-liigassa tekee joka pelissä parhaansa. Välillä tulee virheitä, ja ne pitäisi ymmärtää paremmin, Koistinen vastaa.

Lue lisää: Kommentti: Suomeen luotiin kuudessa vuodessa ammatti, jossa saa yhä tuhansien ihmisten vihat niskaan – nyt ammattilaisia tarvitaan lisää

Alla olevalta videolta näet pätkiä HIFK–Ässät-ottelun tuomareista työnsä touhussa.

Video: Päätuomarit Joonas Kova (numero 8) ja Jukka-Pekka Koistinen (18) sekä linjatuomarit Niko Nurmio (36) ja Rasmus Alajärvi (45) työn touhussa HIFK–Ässät-ottelussa.

"Paksu nahka" – tiukkaa palautetta on myös siedettävä

Kova ja Koistinen ovat toki tottuneet ja karaistuneet rajuun, julkiseenkin palautteeseen.

Esimerkiksi kaudella 2019–20 Tapparan ja JYPin ottelussa JYPin maali hyväksyttiin, vaikka tuolloin vielä Tapparaa luotsannut Jukka Rautakorpi oli haastanut tuomion.

Rautakorpi menetti malttinsa. Ottelun jälkeen hän huusi Kovalle, että "Nouse v**** seisomaan, niin näetkin jotain".

Rautakorpi pahoitteli tapahtunutta Tapparan tiedotteessa. Rautakorpi sai yhden ottelun toimitsijakiellon SM-liigalta.

Kova kommentoi tuolloin Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun), ettei kaikkea tarvitse sietää ja että Rautakorven purkaus oli poikkeuksellisen tyly. Kova totesi, että aina voidaan keskustella tilanteista, mutta henkilökohtaisuudet ovat eri asia.

– Kun kaksi isolla auktoriteetilla varustettua kaveria on vastakkain, lopputulos ei aina ole paras mahdollinen, vaikka pyrkimyksenä on löytää jonkinlainen yhteisymmärrys, Kova pohti IS:lle.

Joonas Kova kuuntelee TPS:n päävalmentajana 2017–19 toimineen Kalle Kaskisen palautetta. Kuva: Jaakko Stenroos / All Over Press

Tommi Niemelälle on asiaa Jukka-Pekka Koistiselle. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Miten paljon tuomariston pitää nykyisin SM-liigassa kestää valmentajien suunnalta?

Tuomarikaksikko on yhtä mieltä, että sitä pitää sietää ja siedetäänkin paljon, mutta tietyt säännöt täytyy olla niin pelissä kuin käyttäytymisessä.

– Ei voi ensimmäisestä, kun joku soittaa suutaan, heittää porukkaa pihalle. Pitää ymmärtää, milloin rapaan on aihetta. Kun on itse tehnyt virheen, silloin pitää olla vielä paksumpi nahka. Jos tietää, että on varmasti oikeassa, voi helpommin rangaista, Koistinen ruotii.

Liigatuomarit Joonas Kova ja Jukka-Pekka Koistinen: Kuinka paljon tuomarin pitää sietää rapaa?

Ei enää niin epämääräinen uravaihtoehto

Vaikkei SM-liigassa ole ollut aiemmin ammattituomarisysteemiä, on osa viheltänyt päätoimisesti. Vikman on yksi heistä. Hän on tehnyt tuomarintyötä päätoimisesti vuodesta 2016, mutta ennen tätä kautta ottelukohtaisella sopimuksella.

Viisi seitsemästä SM-liigan ammattituomarista oli päätoimisia jo viime kaudella, heistä Aleksi Rantala Saksassa. Vikman on viheltänyt myös Sveitsin liigaa keikkaluontoisesti sekä arvokisoissa niin MM-kisoissa kuin olympialaisissa.

Vikmanille SM-liigan uusi systeemi ei tarkoittanut siis niin merkittävää muutosta toisin kuin siviilityönsä jättäneille. Hän näkee ammattilaisuuden merkittävimmän puolen pidemmällä tähtäimellä.

– Useampi pystyy tekemään valintaa, että on selkeä polku ja mahdollisuus, eikä vain epämääräinen vaihtoehto, että kuinka tuota hommaa voi tehdä.

Kristian Vikman on viheltänyt päätoimisesti jo vuosia. Kuvassa Vikman HC Ambri Piottan ja HC Luganon ottelussa Sveitsin liigassa joulukuussa 2019. Kuva: All Over Press

Myös SM-liigan tuomaripomo Rönn kokee, että nyt Suomessa tuomareilla on viimeinen ultimaattinen huippu, jota he voivat urallaan tavoitella.

Myös Rönnin mukaan tuomaritoiminnan ammattimaistamisella haetaan laatua, tasaisuutta sekä arvostusta.

– Tätä kautta kaikki alkavat toivottavasti tajuamaan, että tuomarit ovat osa pelituotetta ja sen kehittämistä.

Video: SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn kertoi ammattituomaritoiminnan tavoitteista.

Tuomarit ääneen ottelulähetyksissä: "Se on jees"

SM-liigan lähetyksissä on nähty tällä kaudella uudenlainen tuomareita koskeva kokeilu. Tuomarit ovat päässeet ääneen SM-liigan oikeudet Suomessa omistavan C Moren lähetyksissä. Esimerkiksi syyskuun lopussa Tappara–Jukurit-pelin erätauolla Vikman vastasi selostajan kysymyksiin pelistä.

SM-liigan viestintäpäällikkö Tuomas Nyholm kertoi Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että taustalla on halu nostaa tuomareitakin enemmän esille. Näin tuomareilla on halutessaan mahdollisuus olla aktiivisemmin mukana ottelutapahtumissa.

Vikman suhtautuu ennen kauden alkua esille nostettuun kokeiluun hyvin positiivisesti.

– Se on jees ja hyvä juttu niin kauan, kun sitä tehdään hyvässä hengässä ja asiallisesti.

Siinä ei luonnollisesti olisi järkeä tuomarien kannalta, että he lähtisivät arvioimaan yksittäisiä tapahtumia tai kiistanalaisia tilanteita, jotka tv-katsojat ovat voineet nähdä lukuisista kuvakulmista.

Sen sijaan tuomarit voivat tuoda esiin omia näkökulmiaan. Esimerkkinä tästä Vikman nostaa tilanteen, kun yksi tuomari loukkaantui ja peli vedettiin loppuun kolmella tuomarilla. Tuomari voi avata yleisölle, millainen proseduuri tilanteissa on.

– Kaikkia ei kiinnosta, mutta joitakin voi kiinnosta, niin hyvä, että tarjotaan lisätietoa ja -arvoa tapahtumista.

