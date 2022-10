Olivia Uleniuksesta alettiin puhua Ahvenanmaalla jo 7-vuotiaana – nyt 15-vuotias superlupaus ihastuttaa liigassa: "Agentit koputtelevat ovella"

14-vuotias pelaa jalkapallon pääsarjaa?

Monen Kansallista liigaa seuraavan kulmakarvat kohosivat viime syksynä, kun Åland United marssitti kentälle vasta 14-vuotiaan, pienikokoisen hyökkääjän. Tikkurilan Urheilupuistossa Olivia Uleniuksen potentiaalia ihmetteli myös Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen.

– Hän tuli tänä kesänä tutuksi Helmariturnauksessa, missä on sata 14-vuotiaiden sen hetken potentiaalisinta pelaajaa. Pikkasen hirvittää, että näin nuorena hän pelaa Kansallista liigaa, mutta Adelina Engmanin jalanjäljissä selvästi, Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen pohti tuolloin lähetyksestä.

Tuosta ottelusta on kulunut vuoden päivät.

Olivia Ulenius on nyt vuoden vanhempi – ja rutkasti kokeneempi.

– Taso on noussut todella paljon, jos vertaa vaikka toukokuun Ilves-peliä lokakuun cupin finaaliin. Hänestä paistaa ennakkoluulottomuus. Maali, jonka hän cupin finaalissa alusti, oli huikea suoritus boksissa. Hän on kehittynyt vuodessa hurjasti eteenpäin ja alkaa erottua joukosta, Yle Urheilun asiantuntija Pauliina Miettinen luonnehtii.

Ulenius iski toukokuussa ensimmäisen pääsarjaosumansa, kun hän niittasi Tampereella loppulukemat 4–1. Suomen cupin finaalissa hän alusti Anna Westerlundin 1–0-johtomaalin.

Suurelle yleisölle Ulenius tuli tutuksi viimeistään pari viikkoa sitten sunnuntaina pokatessaan Suomen Cupin finaalin parhaan pelaajan palkinnon. Kova saavutus 15-vuotiaalle.

Saarella hänen lahjoistaan on kuitenkin tiedetty jo pitkään.

– Täällä hänestä on puhuttu 7-vuotiaasta, Åland Unitedin päävalmentaja Steve Beeks tietää.

Olivia Ulenius palkittiin Suomen Cupin finaalin parhaana pelaajana. Kuva: All Over Press/ Juha Tamminen

Beeks on seurannut Uleniuksen matkaa jo pitkään. Ensimmäisen kerran hän näki tämän IFK Mariehamnin poikajoukkueessa 7-vuotiaana.

– Haluaisin sanoa, että hänen hyvyytensä on hyvän valmennuksen tulosta, IFK Mariehamnissa valmennuspäällikkönä ennen Åland-pestiään työskennellyt Beeks nauraa, mutta vakavoituu sitten.

– Työskentelin itse vähän vanhempien kanssa, ja valmensin nuorempia vain muutamia kertoja. Joukkueessa pelasi paljon hyviä poikia, mutta hän oli yksi parhaista. Hän erottui jo silloin 8-9-vuotiaana joukosta.

Myöhemmin Beeks valmensi myös Uleniuksen poikajoukkuetta – ja oli tietenkin nostamassa häntä 14-vuotiaana Åland Unitedin liigajoukkueeseen.

Tällä kaudella Ulenius on pelannut lähes jokaisessa joukkueen ottelussa. Hän on Åland Unitedille niin tärkeä, että seura halusi pitää hänet pronssikamppailupeleissä mukana alle 17-vuotiaiden maaotteluiden sijaan.

Seuraava Adelina?

Uleniusta verrataan usein toiseen Ahvenanmaalta ponnistaneeseen taituriin, Helmareiden Adelina Engmaniin. Molemmat ovat hyökkäyspään pelaajia, mutta pelaajatyypiltään erilaisia. Myös yhdistäviä tekijöitä löytyy: molemmat ovat muun muassa pelanneet pienestä pitäen poikien kanssa.

Åland Unitedin päävalmentaja Beeks tuntee hyvin molemmat, sillä hän on luotsannut heitä kumpaakin. Beeks oli myös Åland Unitedin päävalmentajana, kun Engman pelasi naisten joukkueessa ennen siirtymistään Ruotsiin.

– Heitä yhdistää se, kuinka paljon molemmat haluavat pelata jalkapalloa. Heillä molemmilla on todellakin halu kehittyä koko ajan paremmaksi. He ovat intohimoisia ja tekevät todella paljon töitä, Beeks aloittaa.

Engman katsoi Youtubesta jalkapallovideoita, joissa nähtyjä temppuja hän sitten harjoitteli puutarhassa – niin pitkään, että onnistui. Jos vanhemmat huusivat syömään, ruoka sai odottaa.

– Oliviassa on paljon samaa.

Miettinen muistuttaa, että pelaajatyyppeinä he ovat hieman erilaisia.

– Nykyään pelaajat ovat teknisempiä. Adelinan vahvuus on juoksuvoima, hän on ehkä vähän suoraviivaisempi pelaaja. Molemmat heistä ovat ennakkoluulottomia.

Olivia Ulenius on saanut vastuuta Åland Unitedin kauden otteluissa. Kuva: All Over Press/ Juha Tamminen

Mikä Uleniuksesta sitten tekee niin poikkeuksellisen pelaajan?

– Hän on poikkeuksellisen nopea oppimaan. Lisäksi hän on todella omistautunut, hänestä näkee, että rakastaa jalkapalloa. Hän haluaa aina harjoitella samantasoisten tai itseään parempien kanssa, Beeks luettelee.

– Agentit ovat jo ovella koputtelemassa. Täällä hänellä on hyvä ympäristö kehittyä, ensin IFK Mariehamnissa ja nyt Åland Unitedissa.

Beeks puhuu suojatistaan paitsi ylistävästi myös erittäin suojelevaan sävyyn.

– Hän on saaremme helmi, haluamme kohdella häntä hyvin, tarjota hänelle sopivan ympäristön ja hyvän roolin joukkueessa. Haluan olla suojeleva valmentaja. Hän on vielä nuori ja hänellä on vielä paljon opittavaa. Mutta on suorastaan pelottavaa, miten hyvä hänestä voi tulla!

Olivia Ulenius alusti Anna Westerlundin johtomaalin Suomen cupin finaalissa. Åland United voitti ottelun 2–0. Kuva: All Over Press/ Juha Tamminen

Mitä Olivia Ulenius itse tästä kaikesta ajattelee?

– Oli mukavaa päästä naisten mukaan viime vuonna ja päättää kausi niin. Minut otettiin hyvin vastaan, kaikki olivat todella mukavia, oli helppo tulla, Ulenius juttelee.

Vastaukset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Poikien pelit saivat jäädä viime syksynä, kun Ulenius hyppäsi täysillä naisten joukkueen mukaan. Kyllä, Ulenius ikävöi hieman poikien kanssa pelaamista. Mutta moni entisistä pelikavereista käy kuitenkin samaa koulua, ja heitä näkee koulussa.

Ulenius solmi Åland Unitedin kanssa historiallisen, vuoteen 2025 asti ulottuvan sopimuksen, mutta tulevaisuudessa hän toivoo pelaavansa ulkomailla. Englannissa, kuten Adelina Engmanikin aikoinaan.

– En tunne Adelinaa henkilökohtaisesti, mutta haluaisin tietysti pelata myös maajoukkueessa ja Englannissa. Seuralla ei ole väliä, kunhan saa peliaikaa ja kehittyä.

Adelina Engman pelasi Chelseassa ennen siirtymistään Ranskaan ja sieltä takaisin Ruotsiin. Kuva: All Over Press

Mutta onko yläasteikäisen oikea paikka pelata naisten pääsarjassa?

– Jo 12-vuotiaan pitää päästä liigaan, jos näyttää, että pärjää siellä. Ei se iästä ole kiinni, Pauliina Miettinen aloittaa.

Myös Beeks on samoilla linjoilla.

– Jos on tarpeeksi hyvä liigaan, on tarpeeksi vanha, Beeks komppaa.

Miettinen muistuttaa, että Suomessa naisten pääsarjaan pääseminen on helpompaa kuin monessa muussa maassa.

– Sarjan pitäisi olla niin laadukas, ettei kukaan 12-vuotias pääse sinne. Suomessa sarjaan pääseminen helpottuu, sillä sarja on niin nuori. Kansallisen liigan taso ei ole niin kova kuin vaikkapa muissa pohjoismaissa. Siinä meillä on iso työ.

Yle näyttää jalkapallon Kansallisen liigan ottelun Åland United – KuPS lauantaina 15.10. kello 16.49 alkaen.

