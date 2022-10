Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Joulukuussa 2007 hento ja kiharatukkainen 13-vuotias tyttö, Juulia Turkkila, kurkistaa varovasti estradille. Jännitys kuplii vatsanpohjassa.

Oopperatalon päänäyttämön lava näyttää hurjan isolta. Lavasteet ovat upeat ja taianomaiset. Katsomoon mahtuu valtava määrä ihmisiä, mutta onneksi joukossa ovat äiti, isä, sisko ja mummi.

Vaalea mekko päälle ja balettitossut jalkaan. Hyvä lämmittely, perusasennot, kehon herättely. Juulian toiveista tulee totta tänä iltana, sillä hänet valittiin ennen joulua esitettävään Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas -esitykseen.

Kaikki hänen ikäryhmästään tanssivat isossa salonkikohtauksessa, mutta Juulialla on erityinen, monien tavoittelema rooli. Hän on pikku-Klaara ja esiintyy useammassa kohtauksessa. Hänellä on myös soolo ja monta asunvaihtoa.

Salin ovet suljetaan ja valot himmenevät. Kohta talvisessa Porvoossa asuva Klaara lähtee satumaiselle matkalle.

Juulia ei malta odottaa, että pääsisi lavalle, mutta samalla hänet täyttää haikeus. Myös hänen elämässään on alkamassa uusi matka, joka on vaatinut luopumista.

Juulia on vetänyt balettitossut viimeistä kertaa jalkaansa balettikoululaisena. Ei ollut helppoa valita kahdesta kauniista lajista, mutta lopulta päätös oli selkeä: jään lumo vei voiton ja tulevat vuodet Juulia hurmaa katsojia taitoluisteluareenoilla.

Tšaikovskin tuttu musiikki alkaa soida. Juulia suoristaa selkänsä ja pyyhkäisee vaaleat hiussuortuvat otsaltaan.

Hän antaa aina kaikkensa yleisölle ja itselleen. Hän säteilee usein vähän muita kirkkaammin. Hän lopettaa balettiuransa unelmiensa roolissa.

Lahjakas ballerina

Juulia Turkkila on luistellut parinsa Matthias Versluisin kanssa kohti jäätanssin Euroopan kärkeä vuodesta 2016.

Pari sijoittui Pekingin olympiakisoissa 15:nneksi ja kevään 2022 MM-kisoissa 12:nneksi. Kauden 2022-2023 he avasivat Finlandia Trophyn kolmannella sijalla.

Turkkila rakasti baletin tanssillisuutta ja musiikin tahtiin liikkumista, ilmaisua. Kaisaniemen ala-aste teki yhteistyötä baletin kanssa, minkä ansiosta harjoitukset pidettiin aamulla tai koulupäivän yhteydessä.

– Se oli ihanaa, kun pääsi kavereiden kanssa koulusta harjoituksiin. Kaikki oli tosi erilaista pienelle lapselle. Esitykset olivat kohokohtia, varsinkin kun pääsimme isolle näyttämölle, Turkkila muistelee.

Juulia Turkkila tanssi Oopperan balettikoulussa 13-vuotiaaksi asti. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Riikka Nyman opetti Turkkilaa muutamia vuosia balettikoulussa. Hän muistaa hyvin tytön, joka oli paitsi fyysinen lahjakkuus myös poikkeuksellinen työskentelytaidoiltaan. Kun Turkkilalle antoi ohjeita, hän omaksui ne nopeasti.

– Juulialla oli ikäisekseen todella hyvä keskittymiskyky. Hän oli sitoutunut ja päämäärätietoinen. Erityislaatuista oli myös hänen musikaalisuutensa, Nyman kertoo.

– Hänen liikkuvuutensa näkyi nopeasti. Hänellä oli kyky hallita kehoaan, hyvä koordinaatiokyky ja tarkkuus.

– Katson luistelua aina balettiopettajan ja tanssijan silmin. Ihailen Juulian luistelussa linjakkuutta, koordinaation tarkkuutta ja hengittävyyttä. Uskon, että balettitaustasta on ollut hyötyä hänen urallaan, Nyman hymyilee.

Jään lumo

Turkkila sai ensi kosketuksen taitoluisteluun kavereidensa kautta. Heistä moni kiiruhti iltaisin jäähallille, ja Turkkila katseli kaihoisasti perään.

Erään kevätkauden lopuksi Turkkila pääsi katsomaan ystäviensä taitoluisteluseuran Peter Pan -kevätnäytöstä. Jäälle liiteli Helinä-keiju ja Turkkilan sydän läikähti.

Minäkin haluan tuonne, hän mietti ja aloitti vanhempien pehmittämisen. Ensin vanhemmat vastustivat, sillä baletti vei aikaa ja rahaa.

– En ensin olisi millään päästänyt Juuliaa luisteluharrastukseen. Ajattelin kauhulla strassien ompelua pukuihin ja aikaisin sunnuntaiaamujen harjoituksia. Juulia oli kuitenkin niin innoissaan, ettei vaihtoehtoja ollut, Juulian äiti Anne Turkkila nauraa.

Vanhempien sydämet sulivat, sillä Juulia hoiti asiansa tunnollisesti. Touhukas ja iloinen tyttö ei pysynyt paikallaan, joten hän jaksoi hyvin kaksi harrastusta.

Hän osasi myös kulkea yksin metrolla paikasta toiseen. Päivät olivat pitkiä jo kymmenvuotiaana.

– Välillä vaihdoin baletin jälkeen autossa luisteluvarusteet ja vedin luistimetkin jalkaan. En kokenut, että tekemistä oli liikaa. Se oli niin hauskaa, Turkkila hymähtää.

Kahden vaativan lajin harrastaminen oli mahdollista Turkkilan fyysisen lahjakkuuden ansiosta. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Kun Turkkila siirtyi yläkouluun, elämään tuli muitakin muutoksia. Myllypuron Taitoluisteluklubissa ajettiin alas yksinluistelu ja Turkkilalle suositeltiin siirtymistä Helsingin Luistelijoihin Tarja Sipilän valmennettavaksi.

Uudessa seurassa treeniajat olivat erilaisia, kun samaan aikaa baletissa alkoivat lisääntyä harjoitukset ja esitykset. Molemmat lajit vaativat aikaa, sitoutumista ja panostamista. Turkkilan piti tehdä iso päätös.

– Tykkäsin molemmista, mutta en halunnut luopua luistelusta. Tiesin vahvasti, että luistelu on juttu, jota halua tehdä.

– Ratkaiseva asia oli kilpaileminen. Luistelussa pystyin myös yhdistämään baletin parhaita asioita tanssillisuutta ja esiintymistä. Rakastin luistelun liukua ja vauhtia jäällä. En olisi voinut jättää niitä.

Turkkilan balettiura loppui syyskauden 2007 jälkeen. Oli aika ripustaa balettitossut naulaan ja vetää luistinten nauhat kireämmälle.

Särkyvä keho

Jos Turkkila ei baletissa ollut asettanut suuria tavoitteita niin taitoluistelussa kaikki oli toisin. Hän tiesi nopeasti haluavansa olla paras ja päästä huipulle.

Tarja Sipilä valmensi Turkkilaa kymmenen vuotta. Hänen mukaansa Turkkila oli alusta asti lahjakkuus myös jäällä.

– Juulia oli erittäin hyvä harjoittelija. Hän oli kiinnostunut lajista ja teki kaiken hyvin ja huolellisesti liu'uissa sekä käännöksissä. Hän oli myös hyvä hyppääjä. Baletissa on tehty asiat hyvin ja hiottu yksityiskohtia, Sipilä kertoo.

Sipilän mukaan vuosien varrella musikaalisuus ja ilmaisu vain voimistuivat. Turkkila teki luistelusta taidetta.

Kaudella 2010-2011 Turkkila voitti junioreiden Suomen mestaruuden ja alkoi uskoa omiin kykyihinsä. Hän alkoi haaveilla menestyksestä aikuisten arvokisoissa ja uskoi pääsevänsä SM-tasoa pidemmälle.

Turkkila aloitti taitoluistelun yksinluistelusta, mutta loukkaantumiset katkaisivat lupaavan kehityksen. Kuva: YLE

Nopeasti tullut menestys ja vaativa, lukemattomia toistoja vaativa laji olivat kuitenkin haastava yhdistelmä kasvuiässä olleelle kunnianhimoiselle luistelijalle. Alkoi loukkaantumiskierre, joka murskasi osan luistelu-unelmista.

– Juulia syttyi aina kilpailutilanteissa ja halusi oppia vaikeimmat hypyt. Toistoja tuli paljon eikä vielä heiveröinen, kasvuvaiheessa oleva keho kestänyt rasitusta. Osaisiko nyt tehdä eri tavalla, en tiedä. Mahdollisuuksia oli paljon ja Juulia halusi kehittyä, Sipilä pohtii.

Loukkaantumiset harmittivat Turkkilaa, koska niiden jälkeen kehittymisen eteen piti paiskia entistä enemmän töitä. Kehitys ei ollut niin nopeaa kuin menestystä janonnut urheilija olisi halunnut.

– Olimme etukäteen katsoneet harjoittelua fysioterapeuttien kanssa ja riskit olivat tiedossa. Tekniikka ei ollut vielä senioreiden tasolla. Eroa yritettiin kuroa kiinni ja oppia vaikeimpia kolmoishyppyjä. Mentiin sillä rajalla, mihin kroppa pystyi, Turkkila muistelee.

Motivaatio ja sinnikkyys saivat Turkkilan jatkamaan uraansa vammojen jälkeen. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Turkkila käsitteli loukkaantumisia valmentajansa kanssa ja sai hyvää tukea fysioterapiasta. Hänen motivaationsa ei koskaan lakannut, vaikka takapakkia tuli ja moni olisi jo luovuttanut. Hän ei koskaan katunut valintaansa panostaa taitoluisteluun, vaikka keho oli kovilla.

– Kyllä se välillä söi Juuliaa. Ihmiset voivat olla ilkeitä. Terveys on kuitenkin aina tärkein asia, äiti toteaa.

– Tiesin, että minulla on vielä paljon annettavaa enkä ole näyttänyt maksimia. Tiesin, mitä sisälläni on ja sen voimalla motivoin itseäni kuntoutumaan. Uskoin, että vaikeudet kasvattavat, Juulia sanoo.

Parhaimmillaan jäätanssijana

Turkkila ei tiennyt, että hänen selkänsä takana oli käyty jo keskusteluja hyppäämisestä uuteen taitoluistelun lajiin, jäätanssiin. Alkoi näyttää siltä, että Turkkilan hypyt eivät tulisi riittämään maailman huipulle, mutta luistelutaito, tulkinta ja esiintyminen olivat kovalla tasolla.

– Olin puhunut paljon jäätanssia Suomessa eteenpäin vieneen Maurizio Margaglion kanssa. Emme painostaneet Juuliaa, vaan annoimme hänen katsoa rauhassa, minne yksinluistelu vie. Juulia katsoi sen tien loppuun ja sitten hän oli valmis, Sipilä hymyilee.

Selän rasitusmurtumat, polven kierukka, nilkka, urheilija tyrä. Loukkantumislista alkoi väsyttää Turkkilaa, joka ei nähnyt enää tulevaisuutta yksinluistelijana.

Hän halusi huipulle, ei riviluistelijaksi. Ajatus jäätanssista ei tuntunut mahdottomalta, vaikka Turkkila pelkäsikin olevansa liian vanha uuden lajin opetteluun. Oli henkinen helpotus, ettei tarvinnut enää vääntää vaikeita kolmoshyppyjä.

– Onneksi uskalsin kokeilla. Ensimmäisissä harjoituksissa Mauri (Maurizio Margaglio) yritti saada minut luistelemaan suoraan, mutta polvet menivät eri suuntaan kuin nilkat, Turkkila naurahtaa.

– Olo oli innostunut ja ihana. Välillä jopa mietin, missä olisin, jos olisin aloittanut jäätanssiuran kymmenen vuotta aiemmin. Toisaalta tanssi- ja yksinluistelutausta toivat tähän hetkeen ja tuovat rikkautta jäätanssiin.

Turkkila ja Matthias Versluis ovat löytäneet oman tyylinsä, jota tuomaristo arvostaa ja katsojat ihailevat. Kuva: Elina Paasonen

Kaikki loksahti kohdalleen: löytyi huippuvalmentaja, pariksi Matthias Versluis ja palava, yhteinen intohimo lajiin sekä menestykseen.

Yhteistyö sujui kitkattomasti eivätkä yksin harjoitteleminen ja kilpaileminen enää kiehtoneet. Opiskelupaikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa toi välillä muuta ajateltavaa elämään.

Matka kohti jäätanssin huippua alkoi. Keväällä 2019 pari säväytti taitoluisteluväkeä sijoittumalla EM-kisoissa 11:nneksi ja MM-jäällä sijalle 16.

Kaikki sujui ongelmitta, kunnes koitti syksy 2019 ja uusi tuskien taival.

Uran vakavin vamma

Lokakuussa 2019 Turkkila astelee surullinen ilme kasvoillaan Espoon jäähallin katsomoon. Käynnissä on Finlandia Trophy, jossa Turkkilan ja Versluisin piti esitellä uudet ohjelmansa kotiyleisölle.

Turkkilan kaulan ympärillä on tukeva niskatuki eikä päätä saa liikuttaa.

– Olisi voinut käydä tosi huonosti. En ehkä olisi pystynyt liikkumaan enää koskaan. Olisin voinut halvaantua. Juulia Turkkila

Muutama viikko aiemmin parin oli ollut tarkoitus kilpailla Italiassa, Bergamossa. Kisoja edeltävässä harjoituksessa pari kaatui, ja Turkkila putosi nostosta jäähän.

Pudotus ei ollut iso, mutta hän tuli alas huonossa kulmassa. Aluksi niskasta ei löydetty mitään ja pari harjoitteli seuraavan viikon lähes normaalisti myös nostoja. Niska ei kuitenkaan parantunut ja valmentaja lähetti Turkkilan uusiin kuviin. Tulos oli järkytys.

Ennen uusiin kuviin menemistä Turkkila oli ehtinyt harjoitella viikon verran. Hän oli testannut, miten vamma kestää treenaamista.

– Olisi voinut käydä tosi huonosti. En ehkä olisi pystynyt liikkumaan enää koskaan. Olisin voinut halvaantua.

Turkkila ei olisi oma itsensä, jos vakava loukkaantuminen olisi nujertanut hänet. Hän ei turhautunut, vaan keskittyi olemaan kiitollinen ja onnellinen, ettei käynyt pahemmin.

– Minulla oli tosi selkeänä mielessä, että tästä selvitään ja kuntoudutaan ihan kuten aina ennenkin. Tiesin, että vammasta pystyy toipumaan ja sen aioin tehdä, Turkkila kertoo.

Vaikeasta vammasta huolimatta Turkkila jaksoi pysyä positiivisena. Kuva: Juulia Turkkilan kotialbumi

Ihana määränpää

Lokakuussa 2022 Espoon jäähallin yleisö puhkeaa suosionosoituksiin. Moni pyyhkii kyyneleitä.

Turkkila loistaa kilpaa hallin valojen kanssa, ja Versluis myhäilee tyytyväisenä vieressä. Pari on tehnyt koskettavan suorituksen suomalaisyleisön edessä ja sijoittuu kauden avauskisassa kolmanneksi.

Parin omaperäinen tyyli, luistelun keveys ja ilmaisu miellyttävät tuomareita ja saavat yleisön rakastamaan heitä.

Turkkilan matka on kulkenut monien vaikeuksien kautta pisteeseen, jossa hän on nyt ja josta hän eniten nauttii: musiikin pyörteissä, kauniissa luistelun liikekielessä yleisön haukkoessa henkeä.

Pari Turkkila-Versluis tavoittelee paikkaa Euroopan kärjessä ja olympiakisoissa. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kaikki vuosien varrella opittu, balettisalin uumenissa, kylmissä jäähalleissa, fysioterapeutin käsittelyssä, valmentajien opastaessa ja kurinalaista arkea eläessä, yhdistyy tässä hetkessä.

– Jäätanssissa on kyse luistelusta, eläytymisestä ja tanssillisuudesta. Kaikesta siitä, mistä olen luistelussa eniten pitänyt, Turkkila hymyilee.

– Nyt saan tehdä sitä joka päivä ja paneutua siihen kunnolla. Voiko olla mitään ihanampaa?

Lue lisää:

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis onnistuivat MM-kisoissa – "Tämä oli huima parannus"

Nikamamurtuma pitää Suomen jäätanssin ykkösparin sivussa viikkoja – vasta puoli vuotta yhdessä harjoitellut haastajapari ihastuttaa kehityksellään: "Jo ensimmäisessä kilpailussa yleisö rakasti heitä"