Raju tyrmäystappio saattoi tuhota lopullisesti Robert Heleniuksen MM-unelman: "Huipputasolla ratkaisee, miten häviää ottelunsa"

Tyrmäyskone Deontay Wilder todisti Robert Heleniusta vastaan lyöntiensä voiman. Wilder tyrmäsi suomalaisottelijan jo avauerässä oikean käden lyönnillään.

Helenius ja Wilder olivat tyrmäystilanteessa kulmassa. Ennen tyrmäysiskua Helenius oli itse lyönyt Wilderia. Brooklynin nyrkkeilyiltaa paikan päällä seurannut Ylen Jari Kärkkäinen kertoo, että Wilder pääsi lyömään vastaan oikean takakäden iskunsa.

– Hän pääsi lyömään sellaisen lyhyen oikean takakäden iskun, jonka takia Helenius putosi, Kärkkäinen selvitti.

Kärkkäisen mukaan Heleniuksen pää oli kyseisessä tilanteessa erittäin huonossa asennossa.

– Pää oli liian pystyssä ja niska hieman takakulmassa iskun osuessa perille. Siinä oli paljon huonoa tuuria.

Juttu jatkuu kuvan ja audion jälkeen.

Deontay Wilderin isku pisti Robert Heleniuksen koville. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Edis Tatli kommentoi Robert Heleniuksen ottelua.

Tyrmäysisku ei ollut kunnollinen

Wilderin tyrmäyslyönti ei tullut kuitenkaan hyvästä asennosta.

– Se ei ollut ihan kunnon pommi. Mutta kun Helenius lähti vähän vastapalloon, se sitten tuntuu, ex-huippunyrkkeilijä Edis Tatli sanoo.

Niin Kärkkäisen kuin Tatlinkin mukaan Helenius aloitti ottelun hyvin. Heti ottelun alussa oli kuitenkin nähtävissä Heleniusta 17 kiloa kevyemmän Wilderin kepeä, hyvä liike.

Tatlin mukaan Helenius olisi voinut tehdä kyseisessä tyrmäystilanteessa toisin.

– Ei hänellä ollut mitään kiirettä lähteä, sillä hänellä oli keskikehä hallussa. Hän lähti turhaan lyömään lähelle. Hän olisi voinut katsella ja lyödä pitkiä suoria.

Huonosta asennostakin lähtenyt lyönti teki kovaa tuhoa. Helenius joutui keräilemään pitkään itseään ennen kuin pääsi ylös.

– Wilderin jalat eivät olleet kunnolla maassa. Isku tuli pelkällä kädellä. On tietenkin erilaista, kun toinen tulee vastapalloon.

– Isku ei ollut kuitenkaan kunnollinen. Jos olisi ollut kunnon isku, olisi voinut käydä vielä huonommin, Tatli sanoo.

Deontay Wilder osoitti mahtinsa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Tyrmäystappio hankala koko uran kannalta

Helenius on kertonut moneen kertaan tavoitteekseen MM-titteliottelun. Tyrmäystappio Wilderin kaltaista huippuottelijaa vastaan on iso takaisku näiden haaveiden kannalta.

– Etenkin tällainen päätös tekee huonoa Robertin jatkosuunnitelmille MM-titteliottelua ajatellen. Nyt se vaikeutuu toden teolla, nyrkkeilystä erittäin hyvin perillä oleva Kärkkäinen uskoo.

– Nimenomaan huipputasolla ratkaisee se, miten häviää ottelunsa. On aivan eri ottaa 6–7 tasaista kovaa erää ja sitten tapahtuu vastaavanlainen nukahtaminen. Se, että se tapahtuu ottelun alkumetreillä ensimmäisessä vastaanlyöntitilanteessa, on aina huono tilanne, Kärkkäinen lisää.

Helenius on voittanut ammattilaisurallaan 31 ottelua 35:stä. Voitoista 20 on tullut tyrmäyksellä. Tuorein tappio on vasta uran neljäs ja kolmas tyrmäyksellä.

Tyrmäystappio voi olla vedenjakaja koko Heleniuksen uran kannalta. Onhan hän jo 38-vuotias konkari. Nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäen mielestä tappio teki ison loven Heleniuksen markkina-arvoon.

– Uskottavuus siitä, että onko MM-kelpoinen ottelija, laitettiin nyt kyseenalaiseksi tällä tuloksella.

Mäki uskoo, että Heleniukselle voi tulla vielä ottelumahdollisuuksia. Huipputasolle pääseminen on sitten eri juttu.

– Pitäisi raivata taas tie uuteen nousuun. Näitä voi aina perustella vahingoiksi, mutta kyllä tuolla olisi pitänyt pidempään olla, että olisi tullut edes kamppailu. Se, millä tavalla tappio tulee, sillä on merkitystä.

