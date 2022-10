Wilder oli vastassa sairaalasta tullutta Heleniusta: "Olen ulkona", sanoo suomalainen tunteikkaalla videolla – manageri toppuutteli puheita Ylelle

Suomalaisnyrkkeilijä Robert Helenius, 38, kärsi uransa suurimmassa ja tärkeimmässä ottelussa rajun tyrmäystappion yhdysvaltalaiselle supertähdelle Deontay Wilderille. Wilder, 36, tyrmäsi Heleniuksen ensimmäisen erän loppuhetkillä.

Heleniusta hoivattiin pitkään kehässä, mutta hän pystyi poistumaan pukutiloihin omin jaloin. Hän lähti sairaalaan tarkastettavaksi. Pian sen jälkeen Helenius päivitti Instagram-tilillään voinnistaan.

– Iso kiitos kaikille rakkaudesta ja tuesta. Olen kunnossa lääkärintarkastuksen jälkeen. Pysy nöyränä niin voiton kuin tappion hetkellä, Helenius kirjoitti.

Nyt Helenius on antanut vahvan vinkkauksen uransa jatkosta. EsNews-urheilusivusto julkaisi Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) yli seitsemänminuuttisen videon.

Helenius istuu videolla hotellissa valmentajansa Johan Lindströmin kanssa. Pian Wilder saapuu paikalle. Helenius nousee ylös. Kaksikko halaa lämpimästi ja pitkään. Usein yhdessä harjoitelleen kaksikon kohtaaminen on selvästi tunteikas.

– Rakastan sinua, veli. Olen pahoillani, Wilder sanoo.

– Olen pahoillani, etten voinut antaa parempaa vastusta, Helenius vastaa.

Helenius on urallaan luultavasti ratkaisevassa risteyskohdassa. Tavoitteena ollut MM-tittelivyöottelu saattoi karata lopullisesti.

Wilder pyytelee uudelleen anteeksi, mutta Helenius korostaa sen olevan turhaa. Sen jälkeen Helenius toteaa:

– Minun on sanottava, olen ulkona. Olen 38-vuotias, olen tehnyt tätä 25 vuotta. Kiitos, kun annoit minulle tällaisen mahdollisuuden, Helenius toteaa ennen kuin kaksikko halaa uudestaan pitkään.

Wilder sanoo Heleniukselle tämän olevan tärkeä osa sitä, millainen nyrkkeilijä hän on. Helenius on käynyt sparraamassa Wilderia tämän suurotteluihin.

Video: Robert Heleniuksen tyrmännyt Deontay Wilder avasi lehdistölle, kuinka hyviä ystäviä he ovat.

Wilder puhui jo ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa liikuttuneena huolestaan liittyen Heleniuksen vointiin ja tulevaisuuteen. Wilder toistaa sanat myös Heleniukselle. Wilder sanoo, että "vointisi saattaa olla nyt hyvä, mutta millainen se on viikkojen, kuukausien päästä".

– Tämä on raju bisnes.

Myöhemmin videolla Wilder vielä herkistyy kyyneliin kertoessaan, kuinka pahalta hänestä tuntui, kun hän tyrmäsi ystävänsä, jonka kanssa hänellä on ollut hienoja hetkiä harjoitusleireillä.

Video: Heleniuksen tyrmännyt Wilder oli lehdistötilaisuudessa huolissaan suomalaisen voinnista ja tulevaisuudesta.

Heleniuksen manageri Markus Sundman kertoi Yle Urheilulle, että Wilderin tiimi oli hotellilla vastassa, kun Helenius tuli sairaalasta.

Sundman kuitenkin toppuutteli Ylelle puheita Heleniuksen uran päättymisestä.

– Tämänkaltaisia isoja asioita ei päätetä tyrmäystappion jälkeen. Ei hetkessä eikä edes päivissä. Näitä asioita on mietittävä kuukausia.

Helenius otteli ensi kertaa ammattilaisena toukokuussa 2008. Hän on otellut ammattikehissä 35 kertaa. Voittoja on 31, niistä 20 tyrmäyksellä. Helenius on hävinnyt Wilderin lisäksi Johan Duhaupasille (2016), Dillian Whytelle (2017) sekä Gerald Washingtonille (2019).

Wilder on otellut 45 kertaa. Hän on voittanut otteluistaan 42 (41 tyrmäyksellä). Ainoastaan Tyson Furya Wilder ei ole voittanut. Wilder hävisi britille 2021 ja 2020. Kaksikon ensimmäinen kohtaaminen 2018 päättyi tasapeliin.

