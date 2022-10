Robert Heleniuksen jatkosta ei keskustella "ainakaan kuukauteen" – kokeneen valmentajan mielessä suoritus herätti kysymyksiä: "Murskaava tulos"

Deontay Wilder tyrmäsi Robert Heleniuksen New Yorking Brooklynissa illan pääottelussa ensimmäisen erän loppusekunneilla.

Pekka Mäen mielestä Robert Helenius oli kuin varjo edellisestä ottelustaan. Hän muistuttaa, että radiohiljaisuutta on syytä kunnioittaa. Manageri Markus Sundman totesi, ettei Heleniuksen jatkosta keskustella ainakaan kuukauteen.

Nyrkkeilymaailman eliittiin kuuluva Deontay Wilder, 36, tyrmäsi suomalaisottelija Robert Heleniuksen, 38, avauserässä sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.

New Yorkissa, Yhdysvalloissa käydyn ottelun tulos oli brutaali, kokenut nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki sanoo. Hänen mukaansa ottelu ei näyttänyt "todellakaan hyvältä".

– Herättää kysymyksiä siitä, miten valmistautuminen on oikeasti mennyt. Tulos, mikä tuosta jäi, on aika murskaava, vaikka vastassa oli maailman eliittikaveri, jolla on kova tyrmäyskeskiarvo, Mäki sanoo.

Helenius oli edellisen kerran otellut viime vuoden lokakuussa puolalaista Adam Kownackia vastaan. Tuolloin suomalainen voitti kuudennessa erässä teknisellä tyrmäyksellä. Mäen mukaan sunnuntain ottelussa Helenius oli "varjo edellisestä ottelustaan".

– Olen haastatteluissa sanonut, että tappio ei ole maailmanloppu. Mutta millä tavalla se tappio tulee, sillä on merkitystä nyrkkeilyssä. Juuri näin se tappio ei olisi saanut tulla, vaan taistellen ja hyviä suorituksia esittäen.

Robert Helenius nyrkkeilykehässä Deontay Wilderin kanssa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Wilder kertoi valmistautuneensa otteluun huolellisesti. Hän lähti otteluun tarkkaillen.

– Asetin hänelle ansan. Annoin hänen (Heleniuksen) kurottaa, ja kun hän teki sen, hyökkäsin. Se oli loistava ottelu, yhdysvaltalainen totesi ottelun jälkeen.

Lue lisää: Ystävänsä tyrmännyt Deontay Wilder liikuttui puhuessaan nyrkkeilyn pimeästä puolesta: "Emme tiedä, palaako Robert ennalleen"

Myös Mäki arvioi, että Wilder "trapitti" Heleniuksen ja suomalainen käveli ansaan.

– Wilder turvautui vastaiskuihin ja osui kerran. Isku ei ollut mielestäni mikään voimakas, mutta kun Helenius itse oli menossa eteenpäin, sen törmäysvoima kasvoi.

"Näin kovan tappion jälkeen urheilija saa olla rauhassa"

Mäki muistuttaa, että Heleniuksen radiohiljaisuutta on nyt syytä kunnioittaa, koska murheen ja tappion hetkellä urheilija ei ole objektiivinen. Hän kertoo itse sanovansa nyrkkeilijöille, että heti ottelun jälkeen ei sanota tulevasta mitään.

– Niissä tunnetiloissa tulee sanottua eri asioita väärällä tavalla. Viittaan tällä siihen, että tilanneanalyysi kannattaa tehdä myöhemmin.

Manageri-valmentaja Pekka Mäki sitoo Edis Tatlin hanskoja. Arkistokuva vuodelta 2021. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Samaa sanoo Heleniuksen manageri Markus Sundman. Hän kertoo, että uran jatkosta ei puhuta ainakaan kuukauteen.

– Näin kovan tappion jälkeen urheilija saa olla ihan rauhassa. Olla perheen kanssa ja nautia elämästä. Sitten kysytään, jos on halua ja jatketaan siitä.

Video: Suomalaisottelija Robert Heleniuksen manageri Markus Sundman kommentoi nyrkkeilijän uran jatkoa ottelua seuranneena aamuna.

Sundmanin mukaan taktiikan onnistumisesta on vaikea sanoa, koska ottelu ei oikein ehtinyt alkaa. Hän sanoo, että ottelu näytti hyvältä, kun Helenius pääsi tunnustelemaan Wilderia. Yhdysvaltalaisnyrkkeilijä kuitenkin teki sen, mitä oli suunnitellut.

– Hän imi Robbea sisään. Sitten tuli moka siinä viime sekunneilla. He vaihtoivat siinä oikeaa suoraa. Siinä näki, miten valtava vauhti Wilderilla on suorassa. Hän ehti ensin ja se oli siinä.

Lue myös: Kymmenen vuotta sitten tapahtui jotain, mikä oli tuhota Robert Heleniuksen uran – katso suomalaisen hämmästyttävä polku miljoonaotteluun

Valtava isku MM-haaveille: "Sen tietävät kaikki"

Ottelun jälkeen Helenius antoi vahvan vinkkauksen uransa jatkosta. EsNews-urheilusivusto julkaisi Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) yli seitsemänminuuttisen videon, jossa Helenius keskustelee Wilderin kanssa.

– Minun on sanottava, olen ulkona. Olen 38-vuotias, olen tehnyt tätä 25 vuotta. Kiitos, kun annoit minulle tällaisen mahdollisuuden, Helenius sanoo Wilderille videolla.

Lue lisää: Wilder oli vastassa sairaalasta tullutta Heleniusta: "Olen ulkona", sanoo suomalainen tunteikkaalla videolla – manageri toppuutteli puheita Ylelle

Sundman ei kiinnittänyt Heleniuksen sanoihin suurempaa huomiota. Ottelua seuranneena aamuna Sundman kertoi, että Helenius voi hyvin, vaikka onkin todella pettynyt.

– (Helenius on) fyysisesti ok, mutta psyykkisesti kova paukku.

Sundman sanoo, että tappio on kova taka-askel Heleniuksen MM-haaveiden suhteen – "sen tietävät kaikki". Hän ei kuitenkaan nyt painosta asiaa yhtään enempää.

– Uskottavuus siitä, onko Helenius MM-kelpoinen, laitettiin kyseenalaiseksi tällä tuloksella. Se on vain faktaa, nyrkkeilyvalmentaja Mäki vahvistaa.

Helenius otteli ensi kertaa ammattilaisena toukokuussa 2008. Hän on otellut ammattikehissä 35 kertaa. Voittoja on 31, niistä 20 tyrmäyksellä. Helenius on hävinnyt Wilderin lisäksi Johan Duhaupasille (2016), Dillian Whytelle (2017) sekä Gerald Washingtonille (2019).

Lue myös:

Wilder oli vastassa sairaalasta tullutta Heleniusta: "Olen ulkona", sanoo suomalainen tunteikkaalla videolla – manageri toppuutteli puheita Ylelle

Raju tyrmäystappio saattoi tuhota lopullisesti Robert Heleniuksen MM-unelman: "Huipputasolla ratkaisee, miten häviää ottelunsa"

Ystävänsä tyrmännyt Deontay Wilder liikuttui puhuessaan nyrkkeilyn pimeästä puolesta: "Emme tiedä, palaako Robert ennalleen"

Robert Helenius tyrmättiin avauserässä, lähetti terveiset sairaalasta – katso hurjat kuvat, miten Deontay Wilder iski suomalaisen kanveesiin

Kymmenen vuotta sitten tapahtui jotain, mikä oli tuhota Robert Heleniuksen uran – katso suomalaisen hämmästyttävä polku miljoonaotteluun