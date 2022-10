SM-liigan maalimäärät laahaavat – Ismo Lehkonen nostaa esiin radikaalin idean: "Nuoriso täytyy saada katsomoon"

Kuva: Jaakko Stenroos / All Over Press

Jääkiekon SM-liigassa on tehty alkukaudella vähemmän maaleja kuin muissa Euroopan huippusarjoissa. Lähes joka neljännessä liigaottelussa maalivahti on pelannut nollapelin.

Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen lausui lauantai-iltana Porissa tiiviin oodin SM-liigalle, kun mikkeliläiset olivat hävinneet Ässille 0–1. Jokinen toivoi lehdistötilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun), että SM-liiga osaisi arvostaa omaa sarjaansa.

– Täällä on erittäin hyviä valmentajia ja hyvin valmennettuja joukkueita. Täällä on hyviä, taktisia jääkiekko-otteluita, jotka eivät välttämättä ole aina kaikkien ihmisten mieleen.

– Tämä on kuitenkin tulosurheilua ja pisteistä pelataan, joten tyyli on niin sanotusti vapaa, kunhan pisteitä tulee. Pitäisi olla ylpeä tästä tuotteesta, Jokinen totesi.

Nimekkäiden paluumuuttajien ansiosta lisää poreilua ympärilleen saaneessa SM-liigassa on pelattu alkukaudella 96 ottelua, joissa verkko on heilunut 452 kertaa. Kun mukaan lasketaan kolme edellistäkin kautta, lukema tässä vaiheessa syksyä on pienin.

Ässien neljä edellistä ottelua esimerkiksi ovat päättyneet niin, että joukkue on voittanut kahdesti 1–0 ja hävinnyt TPS:lle 0–1 sekä HIFK:lle 0–2 siten, että helsinkiläiset tekivät toisen osuman tyhjiin.

Maalikeskiarvo 4,70 osumaa on pienempi kuin Ruotsissa, Sveitsissä, Saksassa tai Tshekissä. Sveitsin NLA:ssa esimerkiksi 78 ottelussa reppu on heilunut 5,82 kertaa ottelua kohden.

Nollapelejä SM-liigassa on pelattu jo 23, eli lähes 24 prosentissa otteluista maalivahti on pitänyt veräjänsä puhtaana. Lukema on selvästi suurempi kuin edellisillä kausilla, ja merkittävästi suurempi alkukauden otannalla kuin SHL:ssä, NLA:ssa, DEL:ssä tai Extraligassa.

Lukon Artjom Zagidulin on pelannut alkukaudella neljä nollapeliä. SM-liigan yhden kauden nollapeliennätys on Tim Thomasin 15 Jokereista audelta 2004-2005. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Puolustuspeli arvossaan

Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen ei ole nähnyt alkukaudella mitään yllättävää tai erikoista. Alkukaudelle on tyypillistä, että joukkueet rakentavat puolustuspeliään kuntoon ennen kuin ryhdytään kehittämään hyökkäyspelaamista.

Ismo Lehkonen pohtii pelitavan merkitystä valmentajan maineelle.

Juuri Jokisen Jukurit lähti kehittämään peliään viime kaudella valtavirrasta poikkeavaan suuntaan. Lehkonen näkee, että nyt myös mikkeliläiset ovat tulleet lähemmäs muita joukkueita.

Kokenut kiekkomies tiedostaa valmentajien ajatusmaailman, mutta toivoo heidän etsivän aktiivisesti kilpailuetuja taktisista nyansseista. Lehkonen näkee, että jääkiekko on taktiselta puolelta vielä nuori pallopeli.

– On helppo ajatella, että kun pystytään kärsivällisesti puolustamaan hyvin, vastapuoli antaa meille ne riittävät maalipaikat pelin hoitamiseksi. Odottaisin, että nuoriso ja kokeneempi puoli hakisi etuja nyansseista, jotka koskevat hyökkäämistä, sillä niiden avulla rikottaisiin tuo aika tiivis puolustuspelaaminen tuhannen päreiksi.

– Eikö logiikkakin sano, että jos kaksi joukkuetta pelaa samantapaista peliä, se joukkue voittaa, jolla on parempi materiaali? Aina kun puhutaan nuoremmista joukkueista, ne ovat vielä vähän takamatkalla. Aina kun seuraat johtajaa, olet vähän perässä.

SaiPa pyrki hakemaan kilpailuetua palkkaamalla Pekka Virran penkin taakse kolmen vuoden sopimuksella, mutta yhteiselo päättyi viime viikolla jo toisen kauden alkupuolella. Kuva: Mikko Lieri / All Over Press

Viime vuosien menestyneissä liigajoukkueissa Lehkonen näkee myös erikoistilanteiden merkityksen suurena, ja esimerkiksi alivoimapelaaminen on ollut huippuluokkaa. Mikäli valmentaja haluaa urallaan eteenpäin, voittaminen on tärkeää, mutta Lehkosen mukaan tyylilläkin on merkitystä.

– Jos olet niin sanotusti "luukut kiinni -valmentaja", joka hakee vanhalla, passiivisella tyylillä voittoja, onko se CV:ssä sellainen merkintä, joka kiinnostaa? Haluavatko seurat palkata viihdearvoltaan huonon valmentajan, jonka peli on aika puuduttavaa? Se on myös hyvä pähkäilyn aihe.

"Nuoriso täytyy saada katsomoon"

Myös Lehkonen on kiinnittänyt huomiota SM-liigan maalimääriin. Hän heittää ilmoille radikaalin, mutta aina ajoittain pinnalle nousevan ajatuksen kaukaloiden kaventamisesta NHL-kokoon.

– Katsoin liigapelejä viikonloppuna, ja maalipaikkoja ei juuri tullut. Vaihdoin NHL:ään, ja yhteen erään tuli 15 maalipaikkaa, kun niitä ei tule SM-liigassa sitä määrää yhteen peliin. Aloin miettiä, alkaisiko Suomessa kaukaloita kaventamalla tulla enemmän paikkoja ja vaikeutuisiko puolustaminen?

– Nyt keskusta tukitaan tosi hyvin. Mulla ei ole tähän mitään satavarmaa vastausta.

Suomi on hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari sekä kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n maailmanrankingin ykkönen. Suomalainen tapa pelata Jukka Jalosen Leijonien johdolla on ollut viime vuosina voittava, joten onko mitään syytä huoleen?

Lehkonen toivoo, että SM-liigan toimistolla tuotteen viihdearvon kehittäminen olisi korkealla prioriteeteissa.

– SM-liiga kiinnostaa mediaa, ja sarjasta kannetaan huolta. Se on hyvä, että puhutaan, mutta suurinta osaa yleisöstä ei kiinnosta se taktinen puoli ja nuoriso täytyy saada katsomoon. Denverissä 18–30-vuotiaat jonottavat kausikortteja Coloradon peleihin, ja se ikäluokka on NHL:n markkinoinnin kannalta ihan täydellinen, kun ajatellaan jatkuvuutta.

Lehkonen seuraa tarkalla silmällä myös muita Euroopan huippusarjoja. Hän näkee, että joukkueet eri puolella maanosaa etsivät kilpailuetuja erityisesti hyökkäyspelistä.

– Tietty puolustuspelaaminen ja ydinosaaminen siellä on kaikilla, mutta etua etsitään esimerkiksi hyökkäysalueen karvauspelaamisesta, jolla saadaan rikottua vastustajan avauspelaaminen.

Jukurien Olli Jokinen on ylpeä siitä, millaista jääkiekkoa SM-liigassa tällä hetkellä pelataan. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Ruotsissa ajatellaan eri tavalla

Lehkonen on vankkumaton avoimen SM-liigan kannattaja. Luisteluvoimaisessa ja kilpailulle avoimessa SHL:ssä on vaara putoamisesta, ja se näkyy aloitteellisessa otteessa.

– Ruotsissa on aika paljon erilaisia taktisia nyansseja, ja he ovat kääntäneet sen niin, että pyritään olemaan isäntä talossa ja määritetään pelin suuntaa olemalla rohkea. Ajatellaan, että sillä saadaan parempi tulos, ettei vaan jouduta karsimaan.

– Suomessa kaksi kolmasosaa joukkueista pääsee pudotuspeleihin, ja silti täällä ollaan aika arkoja pelaamisen kanssa, Lehkonen ihmettelee.

Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen kertoo havaintojaan eurooppalaisesta jääkiekosta.

SM-liigan yhteydessä puhutaan monesti myös siitä, miten hyvin kotimaassa pelattava peli valmistaa nuoria pelaajia Pohjois-Amerikan kaukaloita ajatellen. NHL on ottanut osin askeleita "suomalaisempaan" suuntaan, ja peliä ajoittain myös hieman hidastetaan ja rytmitetään.

Silti vaade pienessä kaukalossa on erilainen.

– Jos lähdet SM-liigasta suoraan ylös pelaamaan, kaksinkamppailukovuus ja pelinopeus ovat erilaisia. Kaukalo on pienempi ja äijät isompia sekä terävämpiä.

– Kun mennään aktiivisesti päästä päähän, pitää olla nopea päästään ja jaloistaan sekä vahva ja taitava käsistään.

Lehkonen korostaa, että varsinkin nuorilta, jotka ovat murtautumassa NHL:ään, odotetaan rajua peli- ja jalkanopeutta.

– Täytyy olla vahva kamppailemaan, ja täytyy pumpata ylös ja alas ilman sippaamista. Heitä arvotetaan viisaan ja taktisen pelaamisen sijaan enemmän sen mukaan.

– Suomessa nähtävä vähän kaksi- tai kolmivaiheinen karvaus ei laita puolustajia stressiin, ja hyökkääjien ei tarvitse mennä tuhatta ja sataa. Sillä osa-alueella annetaan tasoitusta.

