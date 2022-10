Maailman paras puuttuu, vain yksi suomalainen mukana – näistä asetelmista käynnistyy naisten Mestarien liiga

Jalkapallon naisten Mestarien liigan lohkovaihe käynnistyy tänään neljällä ottelulla. Kuopion Palloseuran jäätyä täpärästi lohkovaiheen ulkopuolelle suomalaiskatseet kääntyvät Müncheniin, missä Ria Ölingin edustama Rosengård kohtaa saksalaisjätti Bayern Münchenin.

Rosengård on Ruotsin hallitseva mestari, joka on tarraamassa kiinni mestaruuteen myös tällä kaudella. Bayern München taipui mestaruustaistossa viime vuodet Saksan liigaa dominoineelle Wolfsburgille. Samaisessa lohkossa pelaavat lisäksi Portugalin mestari Benfica ja viime kaudella Mestarien liigan finaalissa yllättäen Lyonille taipunut Barcelona.

Bayern München ja Barcelona ovat lähtökohtaisesti lohkon ennakkosuosikit, mutta Yle Urheilun asiantuntija Pauliina Miettinen tarjoaa Rosengårdille jopa yllättäjän viittaa.

– Fyysisesti vahvalla Rosengårdilla voisi olla mahdollisuus horjuttaa, kun he ovat pelanneet koko vuoden. Heillä on pelejä alla enemmän kuin Barcelonalla ja Bayernillä, joiden kausi on vasta alussa, Miettinen pohtii.

Rosengård ja Bayern München kohtasivat Mestarien liigan välierissä 2021. Bayern eteni jatkoon yhteismaalein 4-0. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Viime kevään finaalikaksikko on vahvoilla myös tällä kaudella, mutta Miettinen uskoo myös englantilaisjoukkueiden saaneen pontta Englannin EM-kullasta.

– Lyonin haastajaksi nostaisin englantilaisen joukkueen eli Arsenalin tai Chelsean. Chelsealla on vähän ollut ongelmia, ja päävalmentaja Emma Hayes on ollut kipeänä. Pernille Harder on kuitenkin ollut iskussa. Arsenalista Stina Blacksteniusta ei voi aliarvioida, hän on todella tehokas. Kun siihen lisää Beth Meadin ja Vivianne Miedeman, heillä on todella hyvä setti.

Chelsea avasi kauden yllätystappiolla Emma Koiviston Liverpoolille, mutta sen jälkeen se on kulkenut voitosta voittoon. Menestysvalmentaja Hayes viestitti viime viikolla olevansa sivussa joukkueen toiminnasta terveysongelmien vuoksi. Hänet leikattiin pari viikkoa sitten ja hänen toipumistaan seurataan päivittäin.

Viime vuonna lontoolaisjätti jäi sensaatiomaisesti jatkopelien ulkopuolelle, kun Tuija Hyyrysen vielä viime kaudella edustama Juventus nousi lohkossa toiseksi. Wolfsburg, Juventus ja Chelsea olivat kaikki tasapisteissä, mutta kaksi edellä mainittua etenivät jatkoon.

Lina Magull vastasi Saksan osumasta EM-finaalissa. Kuva: Getty Images

Naisten Mestarien liigassa on nähty edellisen kerran saksalaisvoittaja kaudella 2014–2015, kun Frankfurt kaatoi finaalissa PSG:n. Sen jälkeen voiton onkin vienyt kuudesti ranskalainen Lyon ja kertaalleen Barcelona.

Münchenin riveissä pelaa kuitenkin liuta EM-kisoissa onnistuneita saksalaisia: finaalissa osunut Lina Magull, nuoresta iästään huolimatta vakuuttavasti esiintynyt Klara Bühl jakokeneempaa kaartia edustavat Linda Dallmann ja Lea Schüller. Finaalissa voittajien puolella pelannut Georgia Stanway muistetaan puolestaan puolivälierien ratkaisuosumastaan.

Wolfsburgissa viilettää puolestaan upeat EM-kisat pelannut maajoukkueen kapteeni Alex Popp, viime kaudella maan pääsarjan ja Mestarien liigan maalipörssissä toiseksi tehokkaimmaksi kirinyt Tabea Wassmuth ja Saksaa EM-kisoissa paikoitellen pystyssä pitänyt maalivahti Merle Frohms.

Voitaisiinko Mestarien liigassa nähdä tällä kaudella saksalaismestari?

– Uskon Wolfsburgiin enemmän kuin Bayern Müncheniin. Voisi kuvitella, että EM-kisojen menestys toisi saksalaisille vähän itseluottamusta, mutta toki onhan joukkueessa muitakin kansalaisuuksia. Ehkä Saksa alkaa taas voimistumaan.

Mestarien liigan lohkot kaudella 2022–23 Lohko A

Chelsea

PSG

Real Madrid

Vllaznia Lohko B

Wolfsburg

Slavia Praha

St. Pölten

Roma Lohko C

Lyon

Arsenal

Juventus

Zürich Lohko D

Barcelona

Bayern

Rosengård

Benfica

Kenestä uusi Alexia Putellas?

Viime kaudella yllättäen finaalissa taipunut Barcelona kulki koko kauden voitosta voittoon. Kotimaan liigassa se vei mestaruuden voittaen kaikki 30 otteluaan maalierolla 159–11. Mestarien liigassa ainoa tappio tuli Wolfsburgille vieraissa, mutta lopputuloksella ei lopulta ollut merkitystä, sillä Barcelona oli vienyt ensimmäisen osaottelun 5–1.

Täksi kaudeksi katalonialaisjätti on vahvistunut konkaripuolustaja Lucy Bronzella ja EM-finaalin parhaaksi pelaajaksi valitulla Keira Walshilla. Barcelonan kerrotaan maksaneen Walshista historialliset 400 000 euroa, mikä on naisten jalkapallon korkein siirtosumma.

Alexia Putellas palkittiin Kultaisella pallolla toista kertaa peräkkäin. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Tällä kaudella joukkue on joutunut selviytymään ilman kapteeniaan, vastikään toista kertaa peräkkäin maailman parhaaksi pelaajaksi palkittua Alexia Putellasta. Viime kauden Mestarien liigassa eniten maaleja iskenyt Putellas loukkasi polvensa EM-kisojen kynnyksellä, ja ennusteiden mukaan toipuminen vie 10–12 kuukautta. Voi olla, että Barcelona taituria ei nähdä Mestarien liigassa koko kautena.

Aitana Bonmati palasi loukkaantumisen jälkeen kokoonpanoon Athletic Bilbaota vastaan ja pelasi puoli tuntia.

Barcelonan viime vuosien tähdistä Jennifer Hermoso vaihtoi tähtisikermän kesällä yllättäen Meksikoon.

– Barcelona saa tehdä todella töitä, kun se pelaa ilman tähtiään, Miettinen pohtii.

Juhliiko Lyon jälleen?

2010-luvun naisten seurajalkapalloa hallinnut Lyon on vahva myös tänä vuonna. Ranskalaisjätti vahvistui kauden kynnyksellä muun muassa hollantilaiskeskikenttä Daniëlle van de Donkilla, joka kohtaa heti lohkovaiheen avausottelussa entisen seuransa Arsenalin.

Miettinen uskoo, että Lyon pääsee pitkälle myös tällä kaudella.

– Lyonilla on jättimäinen kokemus, joka painaa paljon. He ovat voittaneet pelejä ja ovat vahvasti menossa sitä kohti.

Lyon juhli keväällä kahdeksatta jalkapallon Mestarien liigan mestaruutta. Kuva: IMAGO/Sportimage/ All Over Press

Viime keväänä välieriin asti yltäneen PSG:n kautta häiritsivät sisäiset ristiriidat, jotka muistuttivat paikoitellen saippuaoopperaa. Seura on pyrkinyt puuttumaan toimintaan ja hyllytti tapahtumien keskiössä olleen Kheira Hamraouin toiminnastaan. Entinen maajoukkuepeluri ei ole pelannut tällä kaudella minuuttiakaan. Joukkuekaverinsa pahoinpitelyn järjestelemisestä epäilty Aminata Diallo on ollut kesästä lähtien ilman seuraa.

PSG on vahvistanut rivejään muun muassa hollantilaistaituri Lieke Martensilla ja Jackie Groenenilla. Joukkue joutuu kovaan testiin heti torstaina, kun se kohtaa lontoolaisjätti Chelsean. Lyon saa vastaansa toisen englantilaisjoukkue Arsenalin.

Naisten Mestarien liigan lohkovaihe päättyy 21. joulukuuta. Jatkopeleihin etenee kunkin lohkon kaksi parasta joukkuetta. Puolivälierät pelataan maaliskuun lopulla ja välierät toukokuun lopulla. Finaali pelataan Hollannissa Eindhovenissa kesäkuun alussa.

