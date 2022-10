Kommentti: SM-liigan häpeätahra pyyhittiin pois hämmentävän nopeasti

Kuva: Matti Raivio / All Over Press

Se tapahtui hämmentävän nopeasti.

SM-liigakausi alkoi ja pelit pyörivät tavalliseen tapaan. Koronarajoitukset olivat kaukainen muisto. Ja yksi varma kauden alkamisen merkki toteutui myös: Suomen ainoan täysammattilaissarjan nettisivut eivät toimineet. Se ei valitettavasti tullut kenellekään yllätyksenä.

J. Karjalaisen hittiä mukaillen: On kaikki niin kuin ennenkin.

Paitsi ettei ollutkaan.

Liigakausi ei ehtinyt vanheta edes kuukautta, kun SM-liigan monivuotinen häpeätahra oli poistunut.

Kurinpito.

Sitä pyöritettiin pitkään samalla tavalla kuin lottoarvontaa. Koskaan et voinut tietää, mitä numeroita koneesta tulee. Eikä arvontapäiväkään ollut kenenkään tiedossa.

Ja kun päätös kurinpitoa vaatineesta tapauksesta lopulta saatiin suollettua julkisuuteen, kukaan ei löytänyt rangaistusasteikosta punaista lankaa.

SM-liigan runkosarjaa on pelattu vasta noin neljännes, mutta jo nyt voi huoletta julistaa, että häpeätahra on pyyhitty pois.

Kurinpidon päätökset ovat tulleet nopeasti. Ja mikä tärkeintä, niistä löytyy olennaisin: johdonmukaisuus. Tästä saatiin oiva esimerkki reilu viikko sitten.

Yhdeksäs lokakuuta pelatun liigakierroksen kaksi tilannetta etenivät kurinpidon käsittelyyn. TPS:n Arttu Ilomäen ja Ässien Derek Barachin välinen kontakti, sekä JYPin Teemu Suhosen osuma Ilveksen Matias Mäntykiveen.

Barach ja Mäntykivi loukkaantuivat päähän tulleiden tällien seurauksena.

Kurinpito ei määrännyt Ilomäelle rangaistusta. Suhonen sai kuuden ottelun pelikiellon. Moni kiekkofani saattoi ensin hieraista silmiään. Mutta kun luki huolella kurinpidon perustelut, ei jäänyt epäselväksi, miksi tapausten seuraamukset erosivat toisistaan niin paljon.

Suosittelen lukemaan ja katsomaan kurinpidon linjaukset kokonaisuudessan sekä Ilomäen (siirryt toiseen palveluun) että Suhosen (siirryt toiseen palveluun) tilanteista.

Tässä lyhyet otteet päätöksistä:

Kurinpitodelegaatio toteaa, että kiekottomaan pelaajaan sivusuunnasta kohdistuva taklaus, joka osuu päähän, on teko, jolla Suhonen piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että yhteentörmäys on tapaturmainen, eikä Ilomäki ole piittaamattomasti vaarantanut Barachia tilanteessa.

Voiko sitä enää selvemmin sanoa? Näinhän tämän olisi aina pitänyt toimia!

Huomasin vasta tätä kommenttia kirjoittaessani, että SM-liiga oli tiedottanut (siirryt toiseen palveluun) kurinpidon "tarkennetusta prosessista ja uusista aikatauluista" kauden alkaessa.

Oli hätkähdyttävää lukea, miten hommaa oli ennen "hoidettu". Esimerkiksi ulkoiselle viestinnälle ei ollut minkäänlaisia aikaraameja. Eli kuten edellä totesin, koskaan et voinut tietää, milloin päätöksiä oli lupa odottaa. Muitakin porsaanreikiä löytyi.

Jussi Paasi ja asiantuntija Ismo Lehkonen keskustelevat pelaajien turvallisuudesta.

Pelaajien turvallisuus on jääkiekon tärkein asia. Isoin vastuu siitä on aina pelaajilla. Itseä ja muita on suojeltava kaukalossa.

Mutta kurinpito voi omilla linjauksillaan vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä jäällä tapahtuu.

Tästä erinomainen esimerkki oli juuri Suhosen saama pitkä pelikielto. Se alleviivasi, mitä jääkiekon SM-liiga ei kaukalossa suvaitse. Viesti oli kristallinkirkas.

SM-liigan kurinpitodelegaatioon kuuluu viisi jäsentä: Sampo Liusjärvi, Markku Tuominen, Robert Bützow, Ville Uusitalo ja Toni Kähkönen. Liusjärvi ja Bützow ovat asianajajia, Tuominen lääketieteen tohtori, Uusitalo ja Kähkönen entisiä jääkiekkoilijoita.

Kähkönen liittyi ryhmään syyskuun lopulla. Isoja otsikoita ei Kähkösen uudesta roolista kirjoitettu, mutta kyseessä oli yksi tämän liigakauden merkittävimmistä kiekkouutisista.

Kähkönen artikuloi heti kurinpidon tärkeimmät asiat.

– Johdonmukaisuus, linjan tasaisuus ja oikeudenmukaisuus.

Ei lisättävää.

Kähkösen ja Uusitalon rooli kurinpitodelegaatiossa on kiistaton. Asianajajien ja lääkärien koulutukseen kun ei ymmärtääkseni kuulu päähän kohdistuneiden taklausten tai muiden kaukalossa tapahtuvien rikkeiden analysointi. Toki Liusjärvi ja Bützow ovat pelanneet lätkässä junioripolun läpi, mutta silti entisten huippukiekkoilijoiden näkemykset painavat takuuvarmasti eniten, kun pelikieltoja määrätään tai jätetään määräämättä.

Homma näyttää toimivan. Ja se on koko suomalaiselle jääkiekolle järisyttävän hieno asia.

