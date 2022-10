Natalia Kuikan Portland eteni sensaatiomaalilla finaaliin – asiantuntija pitää joukkuetta mestarisuosikkina

Helmari-puolustaja Natalia Kuikan edustama Portland Thorns eteni maanantain vastaisena yönä Yhdysvaltain naisten pääsarjan NWSL:n finaaliin.

Kuikasta tulee samalla ensimmäinen vuonna 2012 perustetun NWSL:n finaalissa pelannut suomalaispelaaja.

Välierässä Portland kaatoi Alex Morganin kipparoiman San Diegon 2–1. Ratkaisuosuma syntyi vasta ottelun lisäajalla, kun Crystal Dunn laukoi pallon kulmapotkun jälkitilanteesta verkkoon.

Yhdysvaltain naisten maajoukkueessa yli sata kertaa esiintynyt Dunn synnytti esikoisensa toukokuussa ja palasi pelikentille syyskuussa.

Yle Urheilun asiantuntija Pauliina Miettinen ei yllättynyt Portlandin finaalipaikasta.

– He ovat pärjänneet viime vuosina todella hyvin, heillä on laatuvalmentaja Rhian Wilkinson, laadukas organisaatio ja hyvät fanit takana. Viime vuonna he voittivat (kauden alla pelattavan) Challenge cupin ja oli pettymys, etteivät he päässeet finaaliin. Nyt Portland lunasti niitä odotuksia, mitä heillä on.

Viime vuonna Portland oli runkosarjan päättyessä sarjan piikkipaikalla. Tänä vuonna sijoitus runkosarjassa oli toinen. Mestaruutta Portland on juhlinut kahdesti: vuonna 2017 ja 2013.

Portland on ollut yksi USA:n naisten pääsarjan ahdistelukohun keskiössä olleista seuroista. Joukkueen ex-valmentaja Paul Rileyä syytettiin pelaajan pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Kuva: Getty Images

Toisaalta Miettinen nostaa esiin seuraa koetelleet vaikeudet. Portland on yksi Yhdysvaltain naisten pääsarjaa ravistelleen ahdistelukohun keskiössä olleista seuroista.

– Siinä mielessä suoritus on todella iso. Ylimääräiset hälyt ovat häirinneet heitä varmasti enemmän kuin monia muita. Uskon, että pelaajat ovat henkisesti kärsineet jonkin verran. Mutta nyt he ovat näyttäneet todellisen tasonsa, kun viime vuonna he tipahtivat hieman yllättäen välierissä.

Kuikalla merkittävä rooli

Monipuolinen suomalaispelaaja on viihtynyt Portlandissa kauhesta 2021, ja solmi vastikään ensi kauden kattavan jatkosopimuksen. (siirryt toiseen palveluun) Seuran general manager Karina LeBlanc ylisti jatkosopimuksen yhteydessä Kuikkaa yhdeksi sarjan parhaista laitapuolustajista.

Tänä vuonna Kuikka on pelannut Portlandin riveissä 20 ottelussa.

– Jos pelaa tuollaisia minuutteja, on pakkokin olla joukkueelle tärkeä pelaaja. Muutaman kerran hän on saanut aloittaa vaihdosta ja huilata, mutta siinä on varmasti jonkinlaista kierrätystä, Miettinen pohtii.

Yhdysvaltain NWSL:ssä pelaa moni USA:n naisten maajoukkueen pelaajista, ja sarja on yksi maailman parhaista. Myös yleisö on löytänyt otteluihin tällä kaudella eri tavalla, ja moni yleisöennätys on mennyt rikki. Portlandin ja San Diegon välistä kamppailua seurasi yli 22 000 katsojaa, mikä on toiseksi eniten NWSL:n historiassa.

Natalia Kuikka venyi palloon San Diegoa vastaan elokuussa. Kuva: IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

Miettinen muistuttaa, että NWSL poikkeaa muista maailman huippusarjoistaan juuri tasaisuuden vuoksi. Monessa Euroopan huippusarjassa tasoerot kärkijoukkueiden ja häntäpään välillä ovat valtavia.

– Ehkä Orlandoa lukuun ottamatta jokainen joukkue on pystynyt yllättämään. Sarja on ehkä kaikista sarjoista tasaisin. Senkin takia laatu on kovempi, siellä ei ole helppoja pelejä. Englannissa oli esimerkiksi viime kaudella heikompia joukkueita ja isot tasoerot.

Tuleeko Kuikasta ensimmäinen suomalaismestari?

USA:n naisten pääsarjassa ei suomalaisia usein nähdä: edellinen suomalaispelaaja oli Laura Österberg Kalmari, joka edusti Miettisenkin valmentamaa Sky Blueta 2010–2011. Sitä ennen pääsarjassa olivat pelanneet vain Anne Mäkinen ja Minna Mustonen.

Österberg Kalmari pelasi Sanna Valkosen kanssa Pohjois-Amerikan USL W-leagussa kaudella 2002, kun heidän edustamansa Boston voitti mestaruuden.

Kuikalla on kuitenkin mahdollisuus tehdä ensi viikonloppuna suomalaishistoriaa, sillä hänestä tulisi ensimmäinen NWSL:n voittanut suomalainen.

Laura Kalmari Österberg on edellinen USA:n naisten pääsarjassa pelannut suomalainen. Kuva: YLE

Finaalivastustaja Kansas City pudotti yllättäen finaalista runkosarjan voittaneen Reignin, jonka riveissä pelaa muun muassa MM-kisojen parhaaksi valittu Megan Rapinoe. Kansas sijoittui runkosarjassa puolestaan viidenneksi.

– Aikamoinen yllätys, kun katsoo, mistä he viime vuonna lähtivät. Joukkue siirtyi Utahista Kansasiin (siirryt toiseen palveluun), ja ei ihan mennyt putkeen, Miettinen aloittaa.

Viime vuonna joukkue jäi runkosarjassa viimeiseksi. Pisteitä se keräsi 24 ottelusta 16. Täksi kaudeksi seuran omistajat Angie Long, Chris Long ja Brittany Matthews päättivät panostaa toimintaan urakalla.

– Nyt siellä on tapahtunut todella paljon hyviä asioita, joukkueeseen on panostettu, on tullut uusi valmentaja ja toiminta on mennyt eteenpäin. Joukkue on selvästi henkisesti vahva. Se johtuu varmasti valmennuksesta, mutta myös ympäristöstä. Heille rakennetaan ensimmäistä, pelkästään naisille tehtyä isoa stadionia, omistajat ovat laittaneet toimintaan paljon rahaa ja huolehtivat pelaajista, Miettinen luettelee.

Siitä huolimatta Miettinen uskoo Portlandin lähtevän finaaliin suosikkina.

– Pienet asiat ratkaisevat, kuten isoissa peleissä aina. Portland on kokeneempi ja heillä on pidempi ja vakaampi menestys takana, mutta Kansas on yllättäjäjoukkue, jolla ei ole mitään menetettävää. He ovat yllättäjäjoukkue, jolla on buumi päällä ja asiat loistavasti. Kokemuksella on kuitenkin näissä karkeloissa jotakin tekemistä, mutta mikä tahansa on mahdollista, miksei yllätys kestäisi loppuun asti, Miettinen pohtii.

