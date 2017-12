Ujo poika on kantanut jääkiekon ihmelapsen taakkaa harteillaan jo vuosia – nyt hän on jo ehkä maailman paras, mutta pahoillaan siitä

Hento puheääni teki Connor McDavidin haastatteluista hädin tuskin käyttökelpoisia, mutta Sidney Crosbyn manttelinperijä on jo nyt satojen miljoonien dollarien arvoinen mies.

Jääkiekkohistorian nimekkäimmät legendat soittelivat Connor McDavidille ennen kuin häntä oli edes varattu NHL:ään. 13-vuotiaana Bobby Orr alkoi edustaa häntä. 1126 pistettä NHL:ssä tehnyt Mike Bossy kaivoi esiin paperin ja kynän saadakseen lapsenlapselleen McDavidin nimikirjoituksen yhteisessä hotellissa.

Ujosta McDavidistä oli tullut kansainvälinen tähti jo ennen ensimmäistäkään luistimenpiirtoa NHL-kaukalossa.

Lähes joka vuosi joku teinisensaatio nostetaan valokeilaan ikäluokkansa supertähtenä - pelaajana, joka todennäköisimmin varataan NHL:ään ensimmäisenä. Joskus valinta on selvä, toisinaan kaksi kärkikandidaattia ovat hyvin tasaväkisiä, ja tie varaustilaisuuteen esitetään heidän kaksintaistelunaan. Puhutaan tulevista tähdistä, ehkä jopa niin sanotuista franchise-pelaajista - sellaisista, joiden ympärille joukkue voidaan tulevaisuudessa rakentaa.

Nämä pelaajat ovat poikkeuksellisen lahjakkaita, himotuin murto-osa valtavasta massasta. Heidän yläpuolellaankin on silti vielä yksi luokka, johon nostetaan pelaajia ehkä kerran kymmenessä vuodessa, kenties harvemmin. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Sidney Crosby - näiden nimien kohdalla puhutaan koko jääkiekkoilun keulakuvista, jotka dominoivat kaukalossa ja kenties muuttavat lajia. He edustavat kukin omaa aikakauttaan. Edellisen hiljattainen ikääntyminen johti aina uuden kuninkaan kruunajaisiin.

Seuraavalla prinssillä kesti kuitenkin vuosia ymmärtää lahjakkuutensa. Vaikka jääkiekko oli Connor McDavidille helpompaa kuin häntä ympäröineille lapsille, vasta teini-ikäisenä McDavid hyväksyi potentiaalinsa. Vielä NHL:ssäkin hänen hento puheäänensä teki haastatteluista hädin tuskin käyttökelpoisia, mutta Crosbyn manttelinperijä on jo nyt satojen miljoonien dollarien arvoinen mies.

Lama-aika Gretzkyn kaupungissa

Noin kolme tuntia ennen McDavidin ensiesiintymistä Edmontonin tulokkaiden harjoitusleirillä Oilersin kotiareenan ulkopuolella kiemurteli satojen metrien jono. 30 asteen helle sai areenan työntekijät jakamaan ilmaista vettä ja ruokaa yleisölle, joka julisti Gretzkyn kaltaisen vapahtajan toista tulemista. Jo leirin sijainti kertoi poikkeuksellisuudesta - yleensä nuoret antoivat näyttöjä kaupunkin laitamilla, mutta valtavan kysynnän edessä Oilers siirsi tapahtuman kotihalliinsa.

18-vuotiaan tulokkaan harteille ladattujen odotuksien ymmärtäminen edellyttää Oilersin taustojen tuntemista. Gretzkyn ja Jari Kurrin tähdittämä joukkue voitti seitsemän vuoden aikana viisi Stanley Cupia 1980-luvulla. Sen jälkeen alkoi kuiva kausi, josta McDavidin varaamista edeltävät vuodet olivat synkimpiä esimerkkejä.

Vuoden 1992 jälkeen Oilers ei saanut hallinsa koristeeksi edes divisioonavoittoa lukuun ottamatta yllättävään finaalipaikkaan päättynyttä kautta 2005-2006. Ennen McDavidin varausta takana oli yhdeksän vuotta ilman ainuttakaan pudotuspeliottelua. Menestysvuosista villiintynyt Edmontonin kaupunki otti käyttöön "Mestareiden kaupunki" -mainoslauseen, jonka häivyttämisestä päättäjät virallisesti äänestivät pari vuotta sitten sijoitusten painuttua lähemmäs sarjataulukon pohjaa.

Surkeat suoritukset antoivat Oilersille lukuisia mahdollisuuksia pestä kasvonsa. Seura sai varata ikäluokan kermasta ensimmäisenä vuosina 2010, 2011 ja 2012 löytääkseen uuden nuoren tähden, mutta onnistui lähinnä tekemään itsensä entistä enemmän naurunalaiseksi. Päävalmentajia tuli ja meni, ja seuran omistaja päätyi jopa kirjoittamaan anteeksipyynnön faneille vuonna 2014.

McDavididin tullessa varattavaksi skeptisimmätkin joutuivat kuitenkin miettimään, voisiko suunta sittenkin kääntyä. Kun ensimmäisten varausten järjestys arvottiin, puolitoista miljoonaa kanadalaista seurasi suoraa tv-lähetystä. Tilaisuutta hehkutettiin jo etukäteen McDavid-lottona, sillä ykkösvarauksen arvo oli sillä kertaa mittaamaton. Edmonton voitti jättipotin, sillä sijoituksensa perusteella vain 11,5 prosentin todennäköisyyden ykkösvaraukseen saanut seura nousikin ensimmäiseksi varaajaksi.

Edmontonissa oli tullut jo perinteeksi lähteä kauteen toiveikkaana, mutta pettyä karvaasti ennemmin tai myöhemmin. Nyt Oilers kuitenkin sai takaisin samanlaisen palasen kuin se menetti lähes 30 vuotta aiemmin Gretzkyn siirtyessä Los Angelesiin. Ei siis ihme, että 7000 fania seurasi harjoitusottelua keskellä kesähelteitä nähdäkseen uuden tähtensä ensimmäistä kertaa. Toinen, yliopistojoukkuetta vastaan pelattu harjoitusottelu houkutteli 14000 katsojaa.

Samana kesänä lukion päättänyt ja ajokortin saanut teinipoika oli Edmontonille mahdollisuus siirtyä pimeyden keskeltä aivan uuteen aikaan. Taustalla myllertäneet prosessit vain korostivat muutosta. Edmonton palkkasi uuden päävalmentajan, general managerin ja jääkiekkotoimintojen johtajan, ja puolen miljardin hintainen areena rakentui 1970-luvulla rakentuneen kotiluolan korvaajaksi.

Oilersissa puhalsivat uudet tuulet, ja McDavidistä tehtiin muutoksen kasvot.

Poikkeuksellinen – vastoin tahtoaan

McDavid sai poikkeuksellisen pelaajan leiman kirjaimellisesti siirtyessään Kanadan junioriliiga OHL:ään. Hyökkääjästä tuli John Tavaresin ja Aaron Ekbladin - kahden aiemman ykkösvarauksen - jälkeen kautta aikain kolmas pelaaja, joka sai poikkeusluvan tulla varatuksi NHL:ään vuoden alaikäisenä. Ontarion jääkiekkoliiton ja Kanadan jääkiekkoliiton tarkka valintaprosessi arvioi pelaajat pelitaitojen, koulumenestyksen ja kypsyyden perusteella, ja 15-vuotias McDavid läpäisi seulan.

Pennsylvanialainen Erie Otters varasi McDavidin heti ykkösvarauksella. Ensimmäisessä ottelussaan McDavid jäi pisteittä, mutta käynnisti sitten 15 ottelun mittaisen pisteputken. Alaikäinen ja pienikokoinen sentteri palkittiin kuukauden tulokkaana kahdesti heti kauden alkuun.

McDavidin vahvuudet näkyivät alusta asti. NHL:ssäkin hän ihastutti heti sekä lähtö- että huippunopeudellaan. Pelisilmä yhdistettynä kiekonkäsittelyyn tekevät McDavidistä tuskaisan puolustettavan. Kokeneet NHL-puolustajat ihmettelivät McDavidin tulokassyksyn aikana hänen kykyään pitää kiekkoa puolustajan luistimien ja mailan välissä, josta sitä on hankalaa riistää altistamatta itseään nopealle ohitukselle. Silmänräpäyksessä Edmontonin numero 97 oli jo selän takana.

Kolmevuotiaana luistelemaan oppinut McDavid aloitti jääkiekon vuotta myöhemmin ja alkoi nopeasti pelata itseään vanhempia vastaan. Kuusivuotias McDavid pelasi 9-vuotiaiden sarjassa, 13-vuotias jo 17-vuotiaita vastaan. Vasta näiden vuosien jälkeen oli aika astua suurempaan valokeilaan OHL:ssä, joka kasvattaa NHL:ään.

Tulokkaana McDavid syötti OHL:ssä 41 maalia. Kanadan alle 18-vuotiaiden maajoukkueen hän johdatti MM-kultaan turnauksen maali-, syöttö- ja pistepörssin voittajana sekä arvokkaimpana pelaajana. Toisen kauden pistesaldo nousi jo 99:ään, ja kolmas ja viimeinen vuosi Ontarion sarjassa oli silkkaa ylivoimaa. McDavid oli sarjan toiseksi paras pistemies, vaikka joutui seuraamaan puolentoista kuukauden ottelut katsomosta loukkaantumisen vuoksi. Uran ensimmäisestä kaukalotappelusta tullut vamma muistutti teini-ikäisen McDavidin kuuluisuudesta - jääkiekon kotimaa haukkoi happea pelätessään nuorten MM-turnauksen jäävän väliin.

Jahka kipsi voitiin kaikkien helpotukseksi poistaa muutamia päiviä ennen kisoja, McDavid taikuroi seitsemään otteluun kahdeksan maalisyöttöä. Kanada voitti maailmanmestaruuden ja McDavid valittiin turnauksen tähdistökentälliseen. Eriessä McDavid valittiin maan parhaaksi junioripelaajaksi ja hän teki 20 pudotuspeliottelussa tehot 21+28. Kun Erie murskasi toisella kierroksella yhdessä ottelussa vastustajansa 7-3, McDavid teki viisi maalia.

Kolmen juniorivuotensa aikana McDavid teki 200 ottelussa 353 pistettä. Edmonton Journalin mukaan kaudella 2014-2015 hän teki useammassa ottelussa (4 kertaa) viisi pistettä kuin jäi nollille (2 kertaa). McDavidin pelatessa Erie Ottersin voittoprosentti oli yli 20 % parempi kuin niissä 21 ottelussa, joista hän oli sivussa. Runkosarjan aikana hän oli mukana noin joka toisessa Erien maalissa, pudotuspeleissä tahti vain kiihtyi.

Jälki maailman kovimmassa junioriliigassa oli vastustamatonta.

Samalla maine ihmelapsena vain jatkoi kasvamistaan. Otters palkkasi lopulta entisen poliisin matkustamaan joukkueen mukana pitääkseen McDavidiä ympäröineen hysterian aisoissa. Kevätkauden aikana joukkueen kaikki vierasottelut myytiin loppuun, ja pelien jälkeen fanit odottivat yhteiskuvaa tai nimikirjoitusta tuntikausia.

Myös McDavid oppi käsittelemään asemaansa. Kun joukkueen GM kerran yritti saattaa häntä sivuovesta ulos, kauas valtavasta yleisömassasta, McDavid kieltäytyi, koska ei suostunut tuottamaan pettymystä faneilleen. 28 asteen pakkasessa hän jakoi nimikirjoituksia lähes tunnin ajan.

– Hän perusteli sen sanomalla olleensa joskus itsekin pikkupoika, vuosikaudet Erien pomona toiminut Sherwood Bassin kertoi 17-vuotiaan pelaajansa sanoneen.

Bassin oli vain yksi hämmästynyt kiekkoammattilainen lisää. McDavid oli esikuva-asemassa jo ennen kuin joutui ajamaan partaansa. Vuonna 2007 kuudentena NHL:ään varattu Sam Gagner kohtasi kesäharjoituksissa ontariolaisessa jäähallissa 14-vuotiaan McDavidin, joka pyysi lupaa päästä mukaan jäälle. Edmonton-varaus soitti treenien jälkeen agentilleen, Toronto Maple Leafsin entiselle apulais-GM:lle Jeff Jacksonille.

– Hän sanoi, ettei pysty tekemään samoja asioita, vaikka oli pelannut NHL:ssä jo viiden vuoden ajan, Jackson on kertonut puhelusta, jossa ällistynyt Gagner kehui "David O'Connoria".

McDavidillä oli taipumus vakuuttaa katsojat heti esinäkemällä. Vastaavanlaisen sattuman kautta hänestä tuli Bobby Orrin agenttitoimiston asiakas. Kaikkien aikojen NHL-puolustaja bongasi nopeakätisen taiturin sattumalta Torontossa jääkiekkoleirillä, jonne McDavid oli tullut vanhemman veljensä siivellä.

"Muutan Kiinaan, jos sinua ei valita joukkueeseen"

Siinä missä McDavidin taidot ja ihailijat keskivertofanista Gretzkyyn korostavat hänen poikkeuksellisuuttaan, McDavid itse on aina halunnut olla vain yksi muista. Alusta alkaen hän hoiti velvollisuutensa, vaikka huomiota oli vaikeaa välttää edes vapaa-ajalla. McDavid kävi katsomassa pikkuveljensä otteluita hallin pimeimmässä kulmassa huppu tiukasti päässä, mutta joku onnistui aina tunnistamaan hänet. Yksi tarkkasilmäinen ihailija riitti aiheuttamaan piiritystilanteen, jossa kiekko-ottelun katsominen oli pelkkä kaukainen haave.

Samoin kävi omissa otteluissa. Aina kaikki eivät malttaneet odottaa edes pelien päättymistä, vaan ainakin kertaalleen innokas fani luikki Ottersin pukuhuoneeseen kesken erätauon saadakseen nimikirjoituksen.

McDavidistä kasvoi Eriessä joukkueen johtohahmo, sekä kentällä että pukukopissa. Hän toimi Ottersin kapteenina viimeisellä kaudellaan, mutta oli sitä ennen tehnyt joukkueeseen niin varovaisen sisääntulon, että muut jopa ihmettelivät, oliko uudessa pelaajassa jotain vialla. McDavid keskittyi ansaitsemaan paikkansa uudessa joukkueessa ja teki parhaansa kunnioittaakseen vanhempiaan pelikavereitaan, jotka vuorostaan yrittivät saada häntä rentoutumaan.

– Hän uskalsi hädin tuskin sanoa sanaakaan, McDavidin ensimmäinen kämppäkaveri Stephen Harper on sanonut.

Kesän harjoituksissa McDavid hämmästytti joukkueenjohtoa treenaamalla omissa varusteissaan, ja perusteli asian sanomalla, ettei ollut vielä virallisesti tullut valituksi joukkueeseen.

– Sanoin hänelle, että muutan Kiinaan, ellei häntä valita joukkueeseen, joukkueen general managerina toiminut Bassin on muistellut.

Jäällä McDavidin maanläheinen luonne aiheutti lisää koomisia tilanteita, kun vastustajaa suorastaan nöyryyttänyt tähti ei aina kehdannut tuulettaa Urheiluruutu-maalejaan.

– Monesti upean maalin jälkeen hän melkeinpä luisteli pois pää painuksissa. Näytti siltä kuin hänestä olisi tuntunut pahalta puolustajan puolesta, Erien valmentaja Kris Knoblauch kuvaili.

"Sinähän olet Connor McDavid"

Nuorille huippu-urheilijoille tarkoitetun yksityiskoulun perustaja Neil Doctorow on kertonut siitä, miten McDavid ei tiedostanut lahjakkuuttaan. Matkalla vierasotteluun alueen parhaiden junioripelaajien tähdittämää joukkuetta vastaan epävarma McDavid kysyi Doctorowilta joukkueensa mahdollisuuksista voittaa. Tämä ei ymmärtänyt tilannetta, vaan vastasi epäuskoisesti.

– Mitä edes tarkoitat? Sinähän olet Connor McDavid.

Jäällä taidot ja vaistot ottivat vallan, ja McDavid teki kuusi maalia.

Tällaiset yksittäiset tarinat tasapainottavat McDavidin käsittämättömiä suorituksia kaukalossa. Ylivoimaiselta näyttävä tähtipeluri ei uhku itsevarmuutta ja on ylimielisyyden täydellinen vastakohta, vaikka häntä on hehkutettu maasta taivaisiin jo vuosikaudet. McDavidin keskittyminen on aina ollut kehittymisessä ja kurinalaisessa työnteossa. Vaikka hänellä olisi mahdollisuus pitää itsensä väkisin valokeilassa, hän suhtautuu taikatemppuihinsa vaatimattomasti.

Hän tekee hirveästi töitä sopiakseen porukkaan. Hän ei halua olla erityinen, vaikka hän ilmiselvästi on. Valmentaja Todd McLellan

McDavidin äiti on kuvaillut kahta Connoria, joita hän itsekään ei aina osaa yhdistää - jääkiekkotähteä, joka dominoi otteluita, ja omaa teinipoikaansa, joka ei aina jaksaisi siivota huonettaan. Kun Edmonton oli sekaisin uuden tähden saapumisesta kaupunkiin, huolittelematon McDavid marssi hiukset sekaisin ja kengännauhat solmimatta tv-haastatteluun, jossa hän puhui niin hiljaa, että haastattelijatkin meinasivat turhautua.

Kaikesta tekemisestä paistaa järkkymätön ammattiylpeys. Oma asenne ja muiden suhtautuminen näyttävät olevan jatkuvasti ristiriidassa - McDavid on aina erottunut joukosta, vaikka tekee kaikkensa kuuluakseen massaan.

– Hän tekee hirveästi töitä sopiakseen porukkaan. Hän ei halua olla erityinen, vaikka hän ilmiselvästi on, Edmonton-valmentaja Todd McLellan sanoi.

Ensimmäisissä NHL-haastatteluissaan McDavid joutui vastaamaan kysymysvyöryyn toisen perään lähinnä itseensä liittyen, vaikka olisi mieluummin puhunut mistä tahansa muusta. NHL:n kruunuprinssi oli kohtelias nuorukainen, joka ei lainkaan haluaisi olla huomion keskipisteenä.

Ruipelosta NHL-raameihin

Nuoriin pelaajiin liittyy aina epäilyksiä. Kun kysymys on potentiaalista, kukaan ei tiedä varmasti, mitä todellisuus on muutamien vuosien päästä. Odotukset suhteutetaan aina potentiaaliin, ja McDavidin kohdalla molemmat olivat pilvissä. Hänestä ei tavoiteltu ykkössentteriä tai tähteä, vaan ylivertaista pelaajaa.

Ainakaan pelaajasta itsestään omien haaveiden ja muiden mittaaman potentiaalin realisoiminen ei jäisi kiinni. McDavidin työmoraali on hakenut vertaistaan jo varhaisesta teini-iästä asti.

Tarinat kertovat kanadalaisen lähes ylimitoitetusta kurista. 7-vuotiaana hän ihmetteli äidilleen pelikavereita, jotka juttelivat pukukopissa piirretyistä, eivätkä hänen mielestään suhtautuneet otteluun riittävällä vakavuudella. Junioriturnauksessa 10-vuotias McDavid suuttui isälleen, joka pakotti hänet yhteiskuvaan Lemieux'n kanssa – McDavidin mielestä isä häiritsi hänen keskittymistään otteluun. Tänä kesänä juniorivuosien sijaisperheen isä vieraili McDavidin luona, mutta yhteinen golf-kierros sai odottaa, kunnes pelaaja oli ampunut autotallissaan päivittäiset sata laukausta.

Ennätyksellisen jatkosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen McDavid palasi Edmontonista Torontoon ensimmäisellä lennolla, jotta ei myöhästyisi seuraavan aamun fysiikkaharjoituksistaan. Kaupunkien välillä on 2700 kilometriä ja kahden tunnin aikaero.

Juuri halu ja valmius nähdä kaikki tarpeellinen vaiva kehittymisen eteen teki McDavidistä niin poikkeuksellisen. Pikkupoikana hän kasasi mailoista ja maalipurkeista esteratoja kehittääkseen kiekonkäsittelytaitojaan, ja ampui autotallin seinän lommoille parannellessaan laukaustaan. 9-vuotiaasta alkaen McDavid sai erityistä mailankäsittelyvalmennusta.

NHL-varauksen lähestyessä merkittäväksi kehityskohteeksi arvioitiin fysiikka, jota McDavid alkoi tosissaan kehittää muun muassa Steven Stamkosia valmentaneen Gary Robertsin kanssa 15-vuotiaana.

– Hän ei ollut vielä tehnyt juuri lainkaan oheisharjoittelua. Muistan, miten sanoin Erie Ottersille, että heidän pitäisi löytää joku suojelemaan Connoria. Se oli aiheellinen pelko, Roberts myönsi myöhemmin.

Kovat treenivuodet ajoittuivat murrosikään, joten nuoren pelaajan fyysisissä kyvyissä tapahtui muutenkin merkittäviä muutoksia. Viitenä kesäaamuna viikossa McDavid kuitenkin saapui Robertsin valmennukseen aamuseitsemältä ja siirtyi aamupalan jälkeen kahdeksi tunniksi kuntosalille, mitä seurasi puolentoista tunnin jääharjoitus. Muutamassa vuodessa 177-senttisestä ja 75-kiloisesta alaikäisestä juniorista kasvoi 185-senttinen ja 90-kiloinen NHL-pelaaja.

Harjoittelussa McDavidin nöyryys oli etu, sillä moni muu luontainen lahjakkuus voisi antaa asioiden mennä omalla painollaan. McDavid oli monin tavoin täydellinen paketti - riittävän lahjakas ollakseen taidoiltaan jo lähtökohtaisesti muita parempi, ja niin kova työmyyrä, että kukaan ei kirisi rinnalle ja ohi pelkästään hikipisaroilla.

Kirkkaimmat valot

Jääkiekkobisnes rakensi verkostonsa McDavidin ympärille jo varhain. 15-vuotiaana McDavid oli jo merkittävän varustevalmistajan mainoskasvo, ja NHL-uran alkaessa yhteistyökumppaneita oli tarjolla enemmän kuin tarpeeksi. NHL:n virallisten keräilykorttien valmistaja arveli McDavidin tulokaskortin olevan heti jopa 300 dollarin arvoinen. Korttia alettiin suunnitella, kun hän oli 14-vuotias, ja sen painos oli poikkeuksellisen rajattu.

McDavid vei varovaisen asennoitumisensa mukanaan myös Edmontonin leiritykselle. Vaikka koko kanadalainen ja kansainvälinen media janosi uusia haastatteluja ja vastauksia milloin mihinkin liittyen, McDavid yritti parhaansa mukaan tehdä itsestään yhden tulokkaan muiden joukossa. Jos johonkin kysymykseen sisältyi oletus paikasta avausottelun pelaavassa kokoonpanossa, hän vältti suoraa vastausta ja kumosi moiset luulot.

Vaikka kanadalaisen ensimmäinen ottelu ei ollut mikään unelmadebyytti, oli siirtymä NHL:ään sujuva. Samat vahvuudet – jalkanopeus, kiekonkäsittely ja pelinluku – veivät McDavidiä eteenpäin jopa puolta vanhempia pelaajia vastaan. Kaksi ensimmäistä NHL-ottelua olivat pisteettömiä, mutta sitten McDavid maalasi Dallasia vastaan. Uran viides peli poiki jo kaksi maalia ja kolme pistettä, mistä alkoi seitsemän ottelun pisteputki.

AFP / Lehtikuva

Nousukiito katkesi marraskuussa loukkaantumisen vuoksi kolmeksi kuukaudeksi, mutta McDavid tuli takaisin vain vahvempana. Helmikuussa 2016, puolitoista viikkoa paluunsa jälkeen hän kohtasi lapsuutensa suosikin, Toronton, ja iski tehot 2+3 - loppuhetkillä edessä oli tyhjä maali, mutta tyylilleen uskollisena McDavid valitsi hattutempun sijaan kolmannen syöttöpisteen, jotta ketjukaveri Jordan Eberle saisi illan kolmannen maalinsa.

Ensimmäisellä NHL-kaudellaan McDavid ylsi 48 pisteeseen, vaikka otteluita kertyi hädin tuskin puolet täydestä runkosarjasta. Pistekeskiarvo oli sama kuin Crosbylla, ja pelaamalla täydet 82 ottelua samaan tahtiin tulokashyökkääjä olisi sijoittunut pistepörssissä kolmanneksi. Edmonton ei vielä yltänyt pudotuspeleihin, mutta McDavid kävi keväällä täydentämässä palkintokaappiaan miesten maailmanmestaruudella tehden loppuottelun voittomaalin. Kultamitali sopi hyvin alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden mestaruuksien jatkoksi täydentämään kokoelman.

Syksyllä 2016 Oilers käänsi uuden sivun. Seura muutti uuteen kotiin, ja sen teinitähdestä tehtiin avoimesti joukkueen johtaja. 19 vuotta ja 267 päivää vanha McDavid oli pelannut 45 NHL-ottelua, kun Edmonton teki hänestä NHL:n historian nuorimman kapteenin. McDavid itse asetti tavoitteekseen todistaa, ettei ole "enää pelkkä 18-vuotias lapsi".

Tulokaskausi oli takana, ja oli aika ottaa ohjat. Siinä hän myös onnistui.

Kuusi pistettä kahdessa ensimmäisessä ottelussa löivät alkutahdit upealle sadan pisteen kaudelle. C-kirjain paidassaan McDavid nakutti tehoja tasaisesti läpi koko talven. Runkosarja päättyi 14 ottelun pisteputkeen ja NHL:n pistepörssin voittoon. Ja mikä tärkeintä, sekä Edmontonille että erityisesti McDavidille, Oilers eteni vihdoin pudotuspeleihin. Voittamisen tuoma ilo näkyi katukuvassa.

– Tällä kaupungilla on syytäkin innostua. He ansaitsevat sen. He ovat olleet uskollisia koko kymmenen vuoden ajan, vaikka pudotuspelejä ei ole ollut ja joukkueet ovat olleet heikkoja. Nyt olemme antaneet heille jotain, mistä syttyä, McDavid iloitsi viime kauden tähdistöottelun yhteydessä.

Seuran ensimmäinen, pitkäaikainen tavoite oli täyttynyt, vaikka kausi lopulta päättyikin toisella pudotuspelikierroksella. McDavid oli sarjan arvokkain pelaaja sekä NHL:n että pelaajayhdistyksen mielestä - yhtä nuorina saman palkinnon ovat voittaneet vain Gretzky ja Crosby. Kuten aina ennenkin, hän oli kuitenkin jo kohdistanut katseensa seuraavaan askeleeseen. Stanley Cup oli jäänyt voittamatta, ja se vain laittoi lisää bensaa liekkeihin.

– En katsonut sekuntiakaan NHL:ää viikkoon putoamisen jälkeen. Pienen loman yritin seurata edes vähän. Mutta loppupeleissä, jos me emme voittaneet, minulle on aivan sama, kuka voitti, McDavid totesi New York Timesille.

Maailman paras

Julkisuus ja salamavalot eivät paina McDavidin vaakakupissa, ne ovat vain välttämätön osa ammattia. Rahakin on vain osa peliä, jossa pääsee eteenpäin vain voittamalla. McDavid näkee urheilun labyrinttina, jonka toisessa päässä kiiltää Stanley Cup. Metriä myöhemmin alkaa uusi sokkelo. Fanit taas näkevät McDavidissä johtajan, joka ei vielä tunne reittiä, mutta antaa Oilersille paremman mahdollisuuden päästä perille kuin mitä sillä on ollut vuosikymmeniin.

Tämän kauden McDavid pelaa vielä tulokassopimuksellaan, mutta ensi vuonna supertähtien välinen vallanvaihto tapahtuu taas yhdellä mittarilla. Edmonton nimittäin on jo kiinnittänyt sentterin kahdeksaksi vuodeksi sadan miljoonan dollarin sopimuksella. Kaudet 2018-2026 kattava sopimus nostaa McDavidin 12,5 miljoonan dollarin vuosipalkallaan NHL:n kaikkien aikojen parhaiten palkatuksi pelaajaksi.

Oilersin GM Peter Chiarelli paljasti sopimuksen synnyttyä, että McDavidille tarjottiin myös mahdollisuutta lyhyempään sopimukseen vielä mammuttimaisemmalla palkalla. Joukkueen kapteeni kuitenkin jätti miljoonia pöydälle, koska halusi antaa seuralle parhaat mahdolliset resurssit rakentaa hänen ympärilleen menestysvalmiin joukkueen.

Luulin ehtiväni väliin, mutta hän vain käänsi kiekon rystylle ja kääntyi toiseen suuntaan. Hän oli jo poissa, kun olin itse kääntynyt. NHL-puolustaja Roman Josi

Joku voisi luulla, että kaikki McDavidiin liittyvät tarinat kuuluisivat Disney-elokuvaan tai sarjakuvalehteen. Osa niistä on jopa liian hyviä ollakseen totta. Kyseessä on kuitenkin aidosta, mutta erityislaatuisesta urheilijasta, joka todella haluaa jättää jälkensä historiaan, eikä oleta saavansa mitään ilmaiseksi. McDavidin kohdalla hehkutus on ansaittua, eikä minkään joukkueen kannattajan ole kovinkaan helppoa sanoa, etteikö tällaisen pelaajan uran seuraaminen olisi upeaa kaikille.

Siihen näkemykseen yhtyvät myös vastustajat. Ne, joita McDavid on jo ehtinyt kieputtaa kaukalossa kuin pahimmassakin vuoristoradassa.

– Kerran hän teki nousua kiekon kanssa älyttömän kovaa vauhtia. Puolustajamme luisteli takaperin, ja hänen oli käännyttävä ympäri ja jatkettava etuperin suoraan kohti omaa maaliamme. Silti McDavid pääsi läpiajoon, Chicago-tähti Patrick Kane hehkutti erästä tilannetta viime kaudelta.

- Yritin vartioida häntä, kun hän sai syötön siniviivalta. Luulin ehtiväni väliin, mutta hän vain käänsi kiekon rystylle ja kääntyi toiseen suuntaan. Hän oli jo poissa, kun olin itse kääntynyt, Nashvillen puolustaja Roman Josi muisteli tilannetta McDavidin tulokaskaudelta yli kahden vuoden takaa.

Kuluvan kauden alla uutistoimisto AP kysyi 30 NHL-pelaajalta, kuka on maailman paras jääkiekkoilija. 21 valitsi Crosbyn, mutta kuusi uskoi valtikan jo siirtyneen McDavidille. Kahden mielestä kanadalaiskaksikko on tällä hetkellä samalla viivalla.

– Yllätyin siitä, miten pyöritimme peliä heidän kenttäpäädyssään 40 sekuntia ja väsyä itse, mutta hän vain nappasi kiekon ja lähti lentoon, Floridan Jonathan Huberdeau sanoi.

– Kukaan ei pysty samaan vauhtiin ja tekemään siinä vauhdissa samoja ratkaisuja. Ilmiömäinen pelaaja, perusteli Vancouver-pakki Chris Tanev.

Connor McDavid iski hattutempun kauden ensimmäisessä pelissään

McJeesuksen kirkko

Tällaisten pelaajien kohdalla puhutaan esikuvatyöstä, asemasta idolina ja lajin lähettiläänä, koska menestyksen takaaminen lahjakkaimmallekaan urheilijalle on joukkueurheilussa vaikeaa. McDavidin myötä Edmontonilla on kaikkien aikojen mahdollisuus palata mestaruuskantaan, mutta lopulta päätyyn asti meneminen edellyttää muidenkin palasten loksahtamista oikeille paikoille.

Se lienee kuitenkin varmaa, että McDavidin nimi ei jää uupumaan jääkiekkohistoriasta. Häneen jo vuosia niin vahvasti liitetty Gretzky on jo esittänyt uskomuksensa McDavidin valmiudesta muuttaa koko peliä. Miljoonat lapset siirtyvät sohvalta jäälle kokeilemaan samoja temppuja, joita näkivät televisiossa.

– Hänen omalaatuinen piirteensä on työntää kiekkoa. Se lisää vauhtia, kuten jalkapallon potkiminen kauemmas kuljettaessa. Uskon, että se tulee muuttamaan juniori- ja alasarjoja. Kaikki haluavat olla parhaita, ja tämän hetken paras pelaaja ei juuri pidä kiekkoa lavassaan keskialueella, Gretzky pohti Sports Illustratedin haastattelussa.

McDavid edustaa harvalukuista joukkoa, jonka uralle määriteltiin tietyt odotukset jo vuosia ennen ensimmäistä ammattilaissopimusta. Hänen kohdallaan ikä ei ole enää aikoihin ollut numero, vaan yksi saavutus muiden joukossa. Se, että Edmontonin kapteeni täytti tänä vuonna 20 vuotta, on menettänyt merkityksensä ylettömän hehkutuksen keskellä.

Erään McDavidin fanituotteita myyvä verkkosivusto nimesi itsensä vapaasti suomennettuna McJeesuksen kirkoksi. Se leima on osa McDavidia, mutta ehkä ajan mittaan hänetkin nähdään osaksi – toki erittäin tärkeäksi – joukkuettaan, kuin sen vapahtajaksi. Se on varmaa, että Oilers osui kaksi vuotta sitten kultasuoneen päästessään varaamaan ensimmäisenä. McDavidin jalka ei irtoa kaasupolkimelta, ei ainakaan ennen kuin Edmonton on taas Mestareiden kaupunki. Ja tuskin silloinkaan.

