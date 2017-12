Nuorten Leijonien puolustaja kyykyttää USA:ssa "nyhveröitä" ja haluaa kostaa viime vuoden pettymyksen: "Ansaitsisimme sellaisen päätöksen"

Vaihtoaition edessä alkaa tappelu. Vaikka kyseessä on juniorisarja, tappeluita näkee harva se ilta. Jossain joukkueissa valmentajat jopa opettavat junioripelaajia tappelemaan. Harjoitteet tapahtuvat jäällä nyrkkeilyhanskat kädessä.

Tri-City Americansin suomalaispuolustaja Juuso Välimäki ei osallistu nujakkaan, mutta ottaa osaa tilanteeseen suullisesti. Kuulemme kaiken, sillä Välimäellä on mikrofoni. Hän kertoi ennen peliä, että on hieman harjoitellut ”trash talkia”, suunpieksentää, jolla pyritään pääsemään vastustajan ihon alle.

Kieli on puolikarkeaa kiroilua. Siviilielämässä moisesta rangaistaisiin suun pesemisellä saippualla. Kauniisti suomennettuna Välimäki komentaa ”nyhveröä painumaan tiehensä”. Nujakka rauhoittuu. ”Nyhverö” lähtee tiehensä.

Välimäen suu käy ottelun aikana yllättävän paljon. Hän ei kuulosta Esa Tikkaselta, vaan puhuu lähinnä pelistä. Ketjukavereiden kanssa käydään läpi monta tilannetta. Tuomaritkin kuulevat osansa. Pelikatkolla hyvän biisin sattuessa kohdalle Välimäki loilottaa sen tahdissa.

Jään ulkopuolella puhuu rauhallinen ja pohtiva Välimäki. Hän on juniorimaajoukkueiden vakiokapteenistoa. Välimäki on kypsynyt jo kolmatta vuotta WHL-sarjassa. WHL on pohjoisamerikkalainen juniorisarja, jossa on mukana joukkueita Kanadasta ja Yhdysvaltain luoteisosasta.

Välimäki liian hyvä juniorisarjaan?

Välimäen kotikaupunki Tri-Cities on kolmen kaupungin yhteensulanut liittouma Washingtonin osavaltiossa. Alue ei juuri virikkeitä tarjoa. Kuivaa, vuorien ympyröivää tasankoa, josta uupuvat vain lännenelokuvien pyörivät puskat.

– Saan paljon energiaa faneista ja siitä, kuinka iso asia juniorijääkiekko täällä on, kertoo Välimäki.

Prince Albert ei lukeudu sarjan parhaimpiin joukkueisiin. Välimäellä on helppo työ puolustaa etenkin vastustajan heikoimpia ketjuja vastaan. Välimäen vaihdot venähtävät jopa pariminuuttisiksi. Hänellä on päävalmentajan kanssa sopimus, että vastustajan parhaiden pelaajien mennessä kentälle Välimäki voi lupia kysymättä hypätä suoraan kaukaloon.

Herää kysymys, pelaako Välimäki oikeassa sarjassa. Yle Urheilun tietojen mukaan ottajia olisi täksi kaudeksi ollut SM-liigassakin. Välimäellä on kuitenkin tulokassopimus hänet avauskierroksella varanneen Calgary Flamesin kanssa, joten sopimussoppaa on keittämässä monta kokkia. Viime kesän Flamesin leirillä Välimäki esiintyi edukseen.

– Calgaryssä meni tosi hyvin. Sain sellaista palautetta, että vedin jopa odotettua paremmin. Sitten päädyttiin siihen tulokseen, että tänne sitä tullaan ja täällä sitä nyt ollaan. Yritän kehittyä pelaajana ja päästä eteenpäin.

Välimäki on kokenut junnumaajoukkueissa molemmat ääripäät: alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden ja viime vuoden alle 20-vuotiaden nöyryyttävän karsintasarjan.

– Olemme painaneet 1998-syntyneen ikäluokan kanssa ensimmäisestä testileiristä lähtien viisi vuotta yhdessä. Ansaitsisimme sellaisen päätöksen, että lähtisimme kullat kaulassa. Viime vuodesta jäi pieni kostonhalu näyttää, mihin me pystymme.

WHL-sarjassa kaikki unelmoivat NHL-urasta. Välimäelle se ei enää ole pelkkä unelma.

– Se on ihan selkeä tavoite, että siellä ollaan ensi kaudella.

