Suomen maajoukkuetähdillä uskomaton syksy Italiassa – "No, tämä on Juventus"

Sanni Franssin kauden viides maali Serie A:ssa on kuin oppikirjasta. Ariana Caruso voittaa kaksinkamppailun keskialueella ja nostaa pallon Ravenna Womanin puolustuslinjan yli. Perinteisessä keskushyökkääjän roolissa pelaava Franssi spurttaa karkuun puolustukselta. Suomalainen ottaa pomppivan pallon tyylikkäästi reidellä haltuunsa, harhauttaa hallitusti maalivahdin ja tuikkaa pelivälineen tyhjiin.

– On ollut siistiä pelata keskushyökkääjän roolissa. Se on täysin minun paikkani, Franssi sanoo Yle Urheilulle.

– Saan pelata täysin keskellä, eikä tarvitse puuhailla eri puolilla kenttää. Ysipaikan ympärille rakennetaan täällä perinteisesti paljon.

22-vuotias Franssi on Serie A:ta dominoivan Juventuksen toiseksi paras maalintekijä. Torinolaisten puolustuslinjassa pelaa vakuuttavaa kautta myös Suomen 29-vuotias maajoukkuepakki Tuija Hyyrynen. Juve on päästänyt kauden yhdeksässä ottelussaan vain kaksi maalia.

Suomalaispelaajat ovat perinteikkään jalkapallomaan pääsarjaa hallitsevan, koko urheilumaailman tunteman seuran kantavia voimia. Tilanne on eittämättä poikkeuksellinen.

Vanha seura, uusi joukkue

120-vuotias Juventuksen miesten joukkue on voittanut Italian mestaruuden huimat 33 kertaa. Scudettojen lisäksi raitapaidat ovat nostelleet eurooppalaisten seurajoukkuekilpailuiden palkintopystejä lukemattomia kertoja.

Naisten puolella perinteet ovat ohuemmat. Juventus alkoi satsata naisten jalkapalloon tosissaan vasta tänä vuonna, kun se osti kaksi vuotta Italian pääsarjassa pelanneen Cuneo Calcion lisenssin. Joukkueen perustamisesta ilmoitettiin maaliskuussa, ja ensimmäinen ottelu Serie A:ssa pelattiin jo syyskuussa.

Tuija Hyyrynen oli yksi torinolaisten ensimmäisistä hankinnoista. Franssi saapui Pohjois-Italiaan hieman myöhemmin, mutta hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

Tuija Hyyrynen on ollut vakuuttava Juventuksen puolustuslinjassa. AOP

– Meilllä on ollut täällä ihan unelmastartti. Joukkueena on mennyt loistavasti, ja henkilökohtaisesti on lähtenyt sujumaan paremmin ja paremmin. Olen sopeutunut joukkueen pelitapaan. Täällä on kuitenkin aika erilaista kuin mihin olen tottunut, Franssi kertoo.

Juventus lähti ensimmäiseen kauteensa tavoitteena sijoitus kahden parhaan joukkoon ja Mestarien liigaan. Yhdeksän voittoa syksyn yhdeksässä pelissä ja peräti 25 osumaa plussalla oleva maaliero kertovat, että joukkueen kasaamisessa tyhjästä on onnistuttu erinomaisesti.

– Meillä on todella hyviä yksilöitä, mutta myös äärettömän yhtenäinen joukkue. Vaikka joukkue laitettiin kasaan vasta kesällä, teemme tosi kovaa duunia yhdessä. Koutsi on tehnyt taktisesti myös hyvää työtä ja saanut pelimme toimimaan, suomalaishyökkääjä kehuu päävalmentaja Rita Guarinoa.

Guarino oli peliurallaan tehokas hyökkääjä, jonka tarkkoja neuvoja myös Franssi on päässyt hyödyntämään pelissään.

Juventuksen joukkue koostuu pääasiassa italialaisista pelaajista. Seurassa on suomalaisten lisäksi kolme ulkomaalaista: Katie Rood Uudesta-Seelannista, Ingvild Isaksen Norjasta ja Katie Zelem Englannista.

Juventus näyttää marssivan mestaruuteen jo ensimmäisellä kaudellaan. Sarjassa toisena oleva Brescia on tosin hävinnyt vain yhden ottelun. Siinä Juventus nuiji vieraskentällä viime kauden hopeajoukkueen ja toissa kauden mestarin 4–0. Mestaruustaisteluun tuo suomalaisittain lisäväriä Brescian keskikenttäpelaaja Nora Heroum. Mestaruutta ratkotaan keväällä todennäköisesti suomalaisten edustamien joukkueiden välillä.

"Tämä on Juventus"

Juventus F.C. Women pelaa kotiottelunsa Vinovossa Juventus Centerissä, 14 kilometrin päässä Torinosta. Ero 41 000 katsojaa vetävään Juvetus Stadioniin on melkoinen, mutta Franssi on tyytyväinen kotikenttään.

– On se Juventus stadion sen kokoinen, että vähän tyhjältä vaikuttaisi meidän peleissämme. Toistaiseksi ei ole ollut puhetta että siirtyisimme sinne pelaamaan. Olemme olleet tyytyväisiä Juve Centeriin, siellä on hyvä tunnelma peleissä.

22-vuotias Sanni Franssi on kehittynyt syksyn aikana erinomaiseksi keskushyökkääjäksi. AOP

Olosuhteet ovat kuitenkin kunnossa, vaikka kotistadion ei jalkapalloromantiikkaa tihkukaan. Franssi ja Hyyrynen ovat täysammattilaisia, jotka saavat keskittyä täysin jalkapallon pelaamiseen.

– No, tämä on Juventus. Asiat tehdään aivan viimeisen päälle. Huomaa, että ollaan oikeassa suurseurassa, Franssi naurahtaa.

– Senkin huomaa, että ollaan italialaisessa kulttuurissa. Kaikissa asioissa ole ihan kauhea kiire, mutta kaikki on silti hoidettu todella hyvin.

Suomen maajoukkuepelaajien vahvat otteet Juventuksessa ovat iloinen asia myös Helmareiden kannalta. Suomi jatkaa kahdella voitolla alkaneita MM-karsintojaan tammikuussa vierasottelulla Israelia vastaan. Franssi ja Hyyrynen kuuluvat ottelussa terveinä ollessaan itseoikeutetusti avauskokoonpanon pelaajiin.

Lue myös:

Suomalaiset taistelevat toisiaan vastaan Serie A:n mestaruudesta - Nora Heroum haluaa lyödä Juventukselle kapuloita rattaisiin