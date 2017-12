Koristähti, hiihtomestari, tennisykkönen – he olivat urheiluvuoden 2017 suomalaisonnistujia

Tässä kymmenen poimintaa vuoden 2017 lukuisista suomalaisista urheiluonnistujista.

EPA

Henri Kontinen, tennis

Vammakierre sai aikanaan Kontisen keskittymään nelinpelitennikseen, ja siirto on osoittautunut täydelliseksi vaihdoksi. Vuosi 2017 oli Kontiselle ja australialaispari John Peersille komea, ja alkoi historiallisesti heti tammikuussa, kun pari nappasi grand slam -tittelin Australian avoimissa. Wimbledonin nurmikentillä Kontinen eteni britti Heather Watsonin kanssa sekanelinpelin loppuotteluun. Palkintokaappiin lisättiin myös muun muassa kaksi ATP-turnauksen voittoa ja yksi Masters-turnausvoitto. Huhtikuussa Kontisen nimi komeili nelinpelin maailmanlistan ykköspaikalla, jolla se myös pysyi noin puolet vuodesta.

EPA

Lauri Markkanen, koripallo

Nuori koripalloilija oli kenties vuoden 2017 puhutuin suomalaisurheilija ja peri Patrik Laineen paikan valtakunnan virallisena superlupauksena. Varaus NBA:han numerolla seitsemän ja ennätystehokas debyytti Chicago Bullsin miehistössä eivät ainakaan vaientaneet Markkasen ylistäjiä. Syksyn EM-kotikisat osuivat Markkasen suosion kannalta täydelliseen saumaan, ja joukkueen tähdeksi noussut 20-vuotias kantoi saamansa vastuun erinomaisesti.

Ville Vuorinen

Veera Kauppi, salibandy

Naisten Salibandyliigan KooVeetä seuratasolla edustava Kauppi joutui seuraamaan viime kautta pettymyksellisesti sivusta polvivamman vuoksi, mutta palasi pelikentille entistä ehompana. Kauppi dominoi naisten pääsarjaa pitkin syksyä yli kolmen pisteen ottelukohtaisella keskiarvollaan ja oli Suomen ehdottomia avainpelaajia hopeamitaliin päättyneessä MM-turnauksessa. Kauppi teki kuudessa ottelussa 17 pistettä ja turnauksen loppuottelussa peräti kolme maalia. Omalla yksilösuorituksellaan hän piti Suomen loppuun asti taistelussa maailmanmestaruudesta, jonka Ruotsi kuitenkin voitti rangaistuslaukausten jälkeen.

AOP

Leo-Pekka Tähti, ratakelaus

Edellinen Vuoden urheilija jatkoi maailman huipulla ja teki vakuuttavaa jälkeä pyörätuolikelauksen MM-näyttämöllä. Tähti oli T54-luokan sadan metrin maailmanmestari ja 200 metrin pronssimitalisti. Marraskuussa Suomen Urheiluliitto valitsi hänet Vuoden yleisurheilijaksi toisen kerran peräkkäin.

AOP

Olli Määttä, jääkiekko

Määtän nimi kirjattiin ikuisesti legendojen joukkoon Pittsburgh Penguinsin voittaessa kesällä Stanley Cupin. Suomalaispuolustajan kausi oli henkilökohtaisella tasolla ailahteleva, mutta Määttä uurasti pitkän pudotuspelitaipaleen aikana ansiokkaasti yli 20 minuuttia ottelua kohden. Aiempien vuosien terveyshuolien jälkeen jokaisen jääkiekkoilijan suurimman unelman saavuttaminen oli varmasti erityisen herkullista.

Esapekka Lappi sai kuohuttaa juomaa Jyväskylän MM-rallissa. Tomi Hänninen

Esapekka Lappi, ralli

Toyota teki suomalaisittain odotetun sisääntulon rallin MM-sarjaan täysin sinivalkoisella kuljettajakolmikolla. Tommi Mäkisen johtama talli saavutti debyyttikaudellaan kaksi voittoa ja viisi palkintokorokesijaa, mutta tuloksia tärkeämpää oli tehdä vahva ja uskottava sisääntulo lähes kahden vuosikymmenen poissaolon jälkeen. Lappi, 26, ajoi ensimmäisen kautensa WRC-tasolla ja onnistui saavuttamaan Toyotan vuoden varmasti komeimman tuloksen; voitto Jyväskylän MM-rallista irtosi yli puolen minuutin marginaalilla.

Tomi Hänninen

Krista Pärmäkoski, hiihto

Hiihtovuoden suomalaistähti tulee Ikaalisista. 27-vuotias Pärmäkoski aloitti vuoden sijoittumalla Tour de Skin kokonaiskilpailussa toiseksi. Lahden MM-hiihdoissa Pärmäkoski hiihti hopealle 15 kilometrin yhdistelmäkilpailussa ja ankkuroi Suomen naiset viestipronssiin. Tällä kaudella Pärmäkoski on lukinnut paikkansa Suomen parhaana naishiihtäjänä myös maailmancupissa.

AOP

Lukas Hradecky, jalkapallo

Turkulaislähtöinen Hradecky on ansainnut vankan aseman yhtenä suomalaisjalkapallon nykytähdistä. Maalivahti siirtyi pari vuotta sitten Tanskasta Saksaan ja pelaa nyt vakituisesti ykkösmaalivahtina Bundesligassa. Eintracht Frankfurt on ollut tällä kaudella sarjan keskikastia, ja Hradecky joukkueen avainpelaajia herättäen huhujen mukaan vielä suurempien seurojen kiinnostuksen. 28-vuotiaan ura on ollut hyvässä nousussa, ja Suomen Palloliitto on palkinnut Hradeckyn Vuoden pelaajana sekä 2016 että 2017.

Lehtikuva

Jenna Laukkanen, uinti

Laukkanen oli otsikoissa loppuvuodesta, kun uinnin lyhyen matkan EM-mitaleista kilpailtiin Tanskan Kööpenhaminassa. Kokonaisuutena Laukkasen vuosi on ollut erittäin vaikea muun muassa sairastelun vuoksi, mutta joulukuu toi lohdutusta - ja täydennystä palkintokaappiin. Laukkanen sijoittui toiseksi sekä 50 metrin että 100 metrin rintauinnissa. 22-vuotias kellotti molemmilla matkoilla uuden suomenennätysajan.

Tomi Hänninen

Iivo Niskanen, hiihto

25-vuotias hiihtäjä nappasi Lahden MM-hiihdoista kaksi mitalia. Parisprintin pronssin perään tuli kisojen merkittävin yksittäinen suomalaisonnistuminen henkilökohtaisessa kilpailussa, kun Niskanen voitti 15 kilometrin perinteisen tavan maailmanmestaruuden.

