Kommentti: Dominoiva Kärpät sulattaa lumetkin etelästä – SM-liigajoukkueiden lahjatoiveissa panoksia, panostuksia ja paluita

Jääkiekon SM-liiga hiljentyi joulun alla viikon mittaiselle tauolle, mutta runkosarja on ehtinyt jo jälkimmäiselle puoliskolle. Kärpät pelasi hurjan syyskauden ja johtaa sarjaa kuuden pisteen turvin ennen TPS:ää. Tappara on vain kahden pisteen päässä turkulaisista, kun ottelun vähemmän pelannut JYP on jäänyt hallitsevasta mestarista jo kahdeksan pistettä.

Sarjataulukon keskikasti on äärimmäisen tasainen, sillä neljäntenä olevan JYPin ja viimeisellä pudotuspelipaikalla kymmenentenä majailevan Pelicansin ero on vain kuusi pistettä. Alimmalle kolmannekselle jääneet viisi joukkuetta tarvitsevat nyt voittoja, jotta pudotuspeliviiva ei kohta karkaisi lopullisesti. Siirtorajan lähestyminen saattaa koetella häntäpään uskoa ja houkutella säästämään.

Syksyn yllättäjiä ovat olleet erityisesti Ässät, joka lähti joulutauolle upeasti viidentenä, sekä kahdeksannelta tilalta löytyvä SaiPa. Sen sijaan HPK on valahtanut vakuuttavan viime kauden jatkeeksi viimeistä edelliselle sijalle ja Jukureiden tuhkimotarina on saanut nihkeän jatko-osan.

Tältä näyttävät SM-liigajoukkueiden kuulumiset ja joululahjatoiveet ennen kevätkauden alkua.

HIFK: Ari-Pekka Selinin HIFK kärsi kasvukivuista kauden alla tapahtuneiden myllerrysten jälkeen, mutta syyskauden edetessä IFK kipusi kohti kärkeä, suurimpana vahvuutenaan teräksinen maalivahtityöskentely. Uusi urheilutoimenjohtaja Tobias Salmelainen saa kuitenkin olla joulun ympärillä puhelimensa äärellä, sillä vuodenvaihde haastaa HIFK:n puolustuksen. Ykköspuolustaja Miro Heiskasella riittänee maajoukkue-edustuksia joulu-, tammi- ja vielä helmikuussakin, ja yhdistettynä Teemu Erosen loukkaantumiseen punapaitojen peräpäähän voi iskeä yllättävä puute kiekollisesta osaamisesta. Yhdellä lisähankinnalla IFK on mukana mitalikamppailussa.

HPK: HPK oli sille asetettuihin koviin odotuksiin nähden syyskauden suurin pettymys. Viime kaudella mainiosti pelanneet hämeenlinnalaiset ovat sarjataulukon häntäpäässä vain pisteen per ottelu keränneenä. Antti Pennasen joukkue on ongelmissa keskialueella sekä hyökkäys- että puolustuspelaamisessa, eivätkä kokoonpanomuutokset ole täyttäneet kesällä tyhjiksi jääneitä ruutuja. Pudotuspeliviivaan on pitkä matka, ja HPK:n vahvuudeksi kaavailtu pelin järjestelmällisyys onkin unohtunut kesälaitumille. Olisi hyvin yllättävää, jos HPK vielä kuroisi eron kymppipaikkaan kiinni, joten Rinkelinmäen kevättalvi lienee lähinnä valmistautumista kunniakkaampaan tulevaisuuteen.

Ilves: Nuoressa joukkueensa on riskinsä, mutta Ilvekseltä odotettiin silti parempaa kuin mitä tähän mennessä on nähty. Maalivahti Riku Heleniuksen paluu ei riittänyt korjaamaan puolustuksen ongelmia, jotka lienevät lähtöisin yksilötason heikkouksista. Ilveksen nykyisen rungon aika on vasta tulevaisuudessa, mutta tälle kaudelle nuorelle ryhmälle soisi vielä samanlaisen hurmoksen, jolla puoli Suomea asettui kissapaitojen taakse Tampereen paikallisessa puolivälierässä viime keväänä Tapparaa vastaan. Silloin Karri Kiven ryhmä voisi vielä pystyä ihmeisiin.

Jukurit: Tulokaskauden taian haihtuminen on tehnyt Jukurien kaudesta kovin raskaan. Viime talven upeaa tulosta ei olla parantamassa, vaan realistisempaa on yrittää taistella jumbosijan välttämisestä. Mikkeliläiskopissa kaivataan kärsivällisyyttä jatkaa kamppailua panosten kuihtuessa, ja toisaalta lisää puita takkaan ylläpitämään liekkiä työskennellä kuukausi kerallaan vakaan ja kilpailukykyisen SM-liigajoukkueen eteen. Se voi vaatia koviakin päätöksiä pudotuspeliviivan karattua jo syksyn mittaan armottoman kauas. Risto Dufva teki juuri jatkosopimuksen, mutta ehkä muilla osa-alueilla vaaditaan uusia puita takkaan?

JYP: Keskisuomalainen hurrikaani on ollut jälleen vahva, eikä JYPiä kannata missään tapauksessa jättää pois mestaruuslaskelmista tälläkään kaudella. JYPin sauma on jopa parempi kuin vuosi sitten, jolloin syksy oli joukkueelle synkkä ja vasta kevätkausi toi selkeää parannusta otteisiin. Nyt iskukyky on tullut selväksi heti kauden alkupuoliskolla. Jarkko Immosen pelisilmä on huikea, ja viime vuonna vakuuttanut Antti Suomela on vain kiristänyt pistetahtiaan, eikä ole ihme, että pistepörssin kymmenen kärjessä keikkuu joulun alla jopa neljä JYP-pelaajaa. Jyväskylässä toivotaan, että kokeneille kärkimiehille ei tule vammoja pahimpaan mahdolliseen aikaan, jotta viime kauden ongelmat muutamien miesten suuressa rasituksessa ja nuorempien pelaajien arvaamattomuudessa eivät toistuisi.

KalPa: KalPa oli tämän kauden arvoituksia Pekka Virran lähdön ja huikaisevan hopeakevään jälkeen. Sami Kapasen startti SM-liigatason päävalmentajana oli suopeastikin sanoen kuoppainen, mutta aika on ollut kuopiolaisten ystävä. Kauden eteneminen näyttää kypsentäneen KalPan pelaamista ja ennen kaikkea vähentäneen virheitä; syys- ja lokakuussa tappioita tappioiden perään sisältänyt tuloskäyrä on kääntynyt kahden viime kuukauden aikana suorastaan loistavaan pistetahtiin, mikä puolestaan on nostanut KalPan jopa taisteluun paikasta kärkikuusikossa. Työteliäisyyteen ja jalantäyteisiin mahanalusiin nojaavan joukkueen toivelistalta ei saa unohtaa lisävirtaa pitkään loppukauteen - varsinkaan, kun joulutauon alla junioripelaajillakin paikattu joukkue pelasi pahimmillaan kahdellakin vajaalla hyökkäysketjulla.

KooKoo: KooKoon rivit rakoilivat jo ennen kautta, kun sairaslistalla oli lähes koko Kymenlaakso. Pudotuspelihaaveet ovat elossa kaikesta huolimatta vielä näin kauden puolivälin jälkeenkin, vaikka KooKoo onkin tällä hetkellä ensimmäisenä putoamassa kyydistä. Pienellä seuralla on edessä suuria ratkaisuja, sillä yksi tai kaksi onnistunutta lisähankintaa toisivat juuri sopivat lisävoimat kivuta viivan yläpuolelle, mutta yhtälön toisella puolella taloudelliset rajoitteet voivat houkutella sinnittelemään sormet ristissä nykymiehistöllä. Varsinkin Anrei Hakulisen ikävä loppukauden poissaolo syö taitoja hyökkäyksen laidoilta, joten ainakin ketjukaverit toivonevat seurajohdolta reagointia.

Kärpät: Mitä pidemmälle syyskausi eteni, sitä paremmalta Kärpät näytti. Joulutauolle tultaessa Kärpät on voittanut 34 ottelustaan 25. Pistepörssin ykkösnimi Julius Junttila sekä tiukasti kannoilla olevat Mikael Ruohomaa ja Charles Bertrand ovat muodostaneet ketjun, joka on sulattanut lumetkin eteläisimmästä Suomesta. Veini Vehviläinen on pystyttänyt lähes ohittamattoman muurin oululaismaalille. Vasta vahva maajoukkue-edustus yhdistettynä pariin loukkaantumiseen horjutti Kärppien voitokasta virettä. Siinä piilee Kärppien todennäköisin heikko kohta, sillä maajoukkueesta johtuvia poissaoloja on olympiatalvena luvassa vielä jokunen lisää. Jos soppaan lisää vielä arvaamattomia vammoja, erityisesti hyökkäyksen kärki asettuu haavoittuvaiseksi.

Lukko: Lukon pelillinen suunta oli syyskauden edetessä laskussa. Alkukauden nopea ja aktiivinen hyökkääminen vaihtui huonoihin ajoituksiin, alivoimaisiin keskialueen ylityksiin tai tuloksettomiin kulmahyrriin. Osittain vaikeuksia voi selittää vammojen pakottamilla ketjumuutoksilla, mutta Raumalle on koottu niin hyvä joukkue, että pelin virtauksen hyökkäykseenlähdöstä maalintekotilanteeseen on pakko olla marras- ja joulukuun näyttöjä sujuvampaa. Jahka uudet hankinnat asettuvat joukkueeseen ja Arttu Ilomäki sekä Ville Vahalahti palaavat sairastuvalta kokoonpanoon, Lukon on syytä palata syksyn tasolleen.

Pelicans: Lahtelaisille tekisi suunnattoman hyvää saada otteisiinsa tasaisuutta. Rankka pelitapa ja korkea vaatimustaso voivat osaltaan vaikuttaa ailahteluun, mutta Pelicansille suotuisaa olisi kaikkien palasten loksahtamista paikoilleen joulun jälkeen. Nykyisellä menolla pudotuspelipaikkakaan ei merkitse vielä juuri mitään, jos pudotuspelien alkuun sattuu taas vähän arvaamattomampi jakso. Hyvässä lykyssä kevätauringon paistaessa Petri Matikaisen ja Pasi Nurmisen pari kautta kestänyt urakka alkaa nyt tuottaa menestystä.

SaiPa: Surkean startin jälkeen SaiPa kipusi jopa kuuden joukkoon, ja nyt lappeenrantalaisryhmä on sarjataulukon keskikastissa. Tero Lehterän ensimmäinen kausi varsin nuoren joukkueen peräsimessä on siis edennyt oikeaan suuntaan, ja SaiPalla voisi olla vielä lunastamatonta potentiaalia. Keltamustat ovat olleet umpisurkea ylivoimajoukkue, ja tuon osa-alueen saaminen edes SM-liigan keskitasolle voisi tuoda tärkeitä lisäpisteitä taistelussa jopa suorasta pudotuspelipaikasta, tai ainakin kotiedusta ensimmäiselle kierrokselle. Lähimmistä kilpakumppaneista HIFK ja Pelicans ovat lyöneet ylivoimalla kiekkoa reppuun aivan toisenlaisella prosentilla.

Sport: Syvissä ja synkissä vesissä uinut Sport alkoi joulukuussa näyttää piristymisen merkkejä. Aiemmin päävalmentaja Tomek Valtosen asema horjui fanien silmissä, ja myös kannattajien ja seurajohdon välejä hiersi, mutta voitot toivat ainakin tilapäistä helpotusta tuskaan. Erityisesti 4-0-kotivoitto Tapparasta oli upea suoritus, ja moinen itseluottamus saattaa olla juuri se asia, jota Sportin kaltainen taidossa tasoitusta antava, mutta herkeämättömään työntekoon ja henkiseen kanttiin nojaava ryhmä tarvitsee. Alempaan pudotuspeliviivaan on jo matkaa, mutta Vaasassa toivotaan silti, että joulutako keskellä lupaavaa kuntokäyrää vain ruokkii loka- ja marraskuun murheiden kerryttämää nälkää.

Tappara: Tappara lähti kauteen omalla tavallaan vaikeasta tilanteesta, jossa alla oli kourallinen finaalipaikkoja, mestaruus ja maasta taivaisiin ylistetty pelaajamateriaali. Jukka Rautakorven paluukausi sai yllättävän ohdakkeisen startin, mutta askel kerrallaan Tappara kipusi takaisin kärkikastiin. Moni pelaaja siirtyi Tapparaan menestyksen ja kovan henkilökohtaisen kehittymisen toivossa, mutta joku voisi väittää kirvesrintojen kärsivän jopa runsaudenpulasta, josta Jarno Kärjen kohtalo voi toimia esimerkkinä. Tapparassa kärvistellyt Kärki palasi Ässiin ja palasi tasolleen. Valmennuksen on jotenkin kyettävä kehittämään valmista menestysreseptiä ja samalla pitämään harvinaislaatuisen nimivahvan joukkueen yksilöt tyytyväisinä sekä roolitukset kunnossa.

TPS: Turkulaisseura on keikkunut kärkisijoilla kauden alkumetreiltä asti, ja sen selkeä heikko jakso ajoittui loukkaantumissumaan. Olli Juolevi ja Mark Fraser olivat nappihankintoja puolustukseen, mutta joukkueessa olisi vielä paikka yhdelle uudelle keskushyökkääjälle. Älyttömässä vireessä ollutta Ilari Filppulaa on käytetty paljon laittahyökkääjänä ja alempana hierarkiassa Elias Karvonen on loppukauden sivussa loukkaantumisen vuoksi. Moni oli sitä mieltä, että viime kaudella TPS:n suurin heikkous oli täsmälleen sama, joten nykyisen kärjen ikääntyessä nyt olisi oikea aika panostaa mestaruuteen täysillä.

Ässät: Ässät voi olla tämän kauden yllättäjiä, sillä sen työteliäs ja taisteleva tyyli ei ole ollut riippuvainen edes joukkueen harvoista tähtipelaajista. Kauden tärkeimpiä hetkiä ajatellen olisi silti suotavaa, että porilaisia joulun alla piinannut loukkaantumissuma alkaisi purkaantua. Erityisesti kesken kauden hankitut Sakari Salminen ja Jarno Kärki ovat ratkaisupotentiaalillaan niin tärkeitä, ettei haalarijoukkueella ole varaa pelata pitkiä jaksoja pelkällä sydämellä, mikäli loppusijoitus kuuden joukossa on haaveena. Kevään koittaessa voidaan kuitenkin olla varmoja, että pää ja paita punaisina huutava porilaiskatsomo lisää Jyrki Ahon vaihdelaatikkoon vielä yhden pykälän. Kauden alla harva osasi odottaa, että Ässät voidaan aivan hyvin nähdä vähintään välierissä asti, mutta Salmisen päästessä tasaiseen pelikuntoon porilaisten tahti voi kiristyä entisestään.

