Mikä puhuttaa NHL:ssä joulun alla? – Yksi lähtee, toinen tulee

NHL:n viime viikkojen puheenaiheisiin kuuluu muun muassa Seattlen mahdollinen liittyminen liigaan. Myös Ottawan ympärillä pyörivä kaaos on noussut otsikoihin tiuhaan.

Mennyt NHL-syksy on ollut monin tavoin värikäs. Tapahtumia ja käänteitä on riittänyt niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella. Kaukalon ulkopuolella on puhuttanut etenkin mahdolliset muutokset NHL-kartalla. Näistä viimeisimpänä otsikoihin nousi Seattlen mahdollinen liittyminen NHL:ään.

Yle Urheilun NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Seppälä listasi joulunalusajan kuumimmat puheenaiheet.

Seattle 2020

Las Vegas on hädin tuskin ehtinyt kotiutua NHL:ään, kun liiga on jälleen laajenemassa, tällä kertaa luoteeseen. Kahden kymmenen suurimman yhdysvaltalaiskaupungin joukkoon kuuluva Seattle on nimittäin ollut NHL:lle houkutteleva vaihtoehto jo pitkään. Kun kaupunki päätti vihdoin tehdä KeyArenalle noin 600 miljoonan remontin, NHL-hanke nytkähti isosti eteenpäin.

Vain pari päivää remonttipäätöksen jälkeen NHL-komissaari Gary Bettman ilmoitti liigan aloittaneen laajentumisprosessin Seattlen kanssa. Seattle voi päätöksen myötä valmistella hakemuksen ja tehdä niin sanotun kausikorttimyyntitestin. Takeita laajentumisesta ei annettu, mutta Seattlen liittyminen voisi olla mahdollista kaudeksi 2020-21.

Siinä, missä Las Vegas maksoi liittymismaksuna liigalle 500 miljoonaa dollaria, hinta Seattlelle olisi 650 miljoonaa. Tämä laittaa kontekstiin muun muassa paljon spekuloidun Quebecin kohtalon. NHL:llä ei näytä olevan halua laajentua Quebeciin, mutta tuskinpa siihen liittymismaksun kauttakaan mahdollisuutta olisi. Jos 650 miljoonan taalan liittymismaksun kääntää Kanadan dollareihin, hinta nousee lähes 850 miljoonaan taalaan.

Seattlen NHL:n hankkeen takana on David Bondermanin lisäksi tunnettu Hollywood-tuottaja Jerry Bruckheimer.

NHL ilmoitti lisäksi, ettei se ole tällä erää laajentumassa muualle.

Carolina jää

Mahdolliset muutokset NHL-kartalla ovat puhuttaneet muutenkin syksyn mittaan. Ainakin Florida, Arizona, Ottawa ja Carolina ovat talousvaikeuksien kanssa painivia seuroja, joiden kohtalolla on spekuloitu paljon. Etenkin, kun esimerkiksi Houston on ilmoittanut halustaan tuoda kaupunkiin NHL-seuran. Myös Quebec on mainittu mahdollisena kaupunkina, mihin jokin seuroista voisi siirtyä.

Carolina ei kuitenkaan ole hetkeen mihinkään siirtymässä.

Ei ole, koska seura myytiin joulukuun alussa. Omistaja Peter Karmanos myi seuran dallasilaiselle liikemiehelle Tom Dundonille. Dundon omistaa kaupan myötä seurasta nyt 52 prosenttia sekä option hankkia loputkin itselleen kolmen vuoden kuluttua. Säännöt kuitenkin kieltävät seuran siirtämisen seitsemään vuoteen kaupan jälkeen.

Carolinan voi siis unohtaa hetkeksi siirtospekulaatioista.

Karmanos osti seuran vuonna 1994, kun se vielä pelasi Whalersin nimellä Hartfordissa. Karmanos toi seuran Carolinaan, mutta ei ole saanut sitä taloudellisesti kannattavaksi. Tämänkin kauden osalta sen kotiotteluiden yleisökeskiarvo on liigan toiseksi huonoin.

Härdelli isolla H:lla

Vaikka Ottawa kävi viime keväänä yhden jatkoaikamaalin päässä Stanley Cupin loppuotteluista, mennyt syksy on ollut sille melkoista haipakkaa – eikä mitenkään positiivisella tavalla. Heikot otteet kaukalossa tuntuvat kuitenkin olleen viime aikoina se pienin murhe seuran johtoportaalle. Nyt nimittäin palaa joka puolella.

Ja mikä pahinta, suurin osa tulipaloista on itse aiheutettuja.

Ensinnäkin heikon pelaamisen seurauksena seura tuntuu olevan valmis kauppaamaan osan tärkeimmistä pelaajistaan. Kanadalaislähteiden mukaan Mark Stonen perään on jo kyselty, mutta hänestä Sens on tuskin valmis luopumaan. Sen sijaan ainakin Derick Brassard, Mike Hoffman, Zack Smith, Jean-Gabriel Pageau ja Cody Ceci ovat pelaajia, jotka voisivat hyvinkin olla saatavilla.

Kovin härdelli käynnistyi taannoin kuitenkin supertähti Erik Karlssonin kommenteista. Kesällä 2019 vapaaksi agentiksi tuleva Karlsson totesi aiheesta kysyttäessä saavansa tulevissa neuvotteluissa ”arvonsa mukaan”. Karlsson antoi myös rivien välistä ymmärtää, että mikäli Ottawa alkaisi liiaksi tinkaamaan, tämä olisi valmis mittaamaan arvoaan muualla.

Senatorsin toimistolla tarvittiin kommenttien jälkeen tiettävästi verenpainelääkkeitä. Etenkin GM Pierre Dorionin ja omistaja Eugene Melnykin on kerrottu tuohtuneen kommenteista. Lisää vettä myllyyn saatiin, kun Karlsson vielä kertoi seuran pyytäneen tältä listan niistä kymmenestä seurasta, johon Karlsson ei mahdollisessa kauppatilanteessa suostuisi siirtymään. Karlssonin sopimuksessa on niin sanottu muokattu siirron estävä pykälä. Eli, jos Ottawa haluaa kaupata ruotsalaisen, tämä saa sanoa kymmenen seuraa, joihin ei halua siirtyä. Lista on pyydetty kanadalaismedian mukaan myös muilta pelaajilta. Kommentteja on tietenkin pehmitelty puolin ja toisin tapahtuneen jälkeen, mutta laineet tulevat lyömään vielä pitkään.

Etenkin, kun myös Karlsson tuli vedetyksi mukaan pelaajakauppahuhuihin.

Kaiken päälle värikkäänä persoonana tunnettu Melnyk paineli Ottawassa järjestetyn ulkoilmaottelun alla median eteen kertomaan mahdollisista seuransiirtoaikeistaan. Ottawa on tuskaillut taloutensa kanssa jo kauan, eikä se saanut myytyä areenaansa loppuun edes viime kevään pudotuspeleissä.

Melnyk ei ole ollut lainkaan tyytyväinen reilun 15 000 yleisökeskiarvoihin, joilla sijoittuu liigassa aivan häntäpäähän. Melnyk järjestikin ulkoilmaottelun alle melkoisen antikliimaksin toteamalla, että jos taloustilanne ajautuu nähtyä pahemmaksi, tämä on valmis siirtämään Senatorsin pois kaupungista.

Kaiken härdellin huomioon ottaen ei ole suurikaan ihme, että myös kaukalossa Sens kyntää pohjamudissa.

Takaisin lähiöön

Vihdoinkin, huokaistiin menneellä viikolla Brooklynissa! New York Islanders siirtyi puolitoista vuotta sitten vanhasta Nassau Coliseumistaan Brooklyniin pelaamaan NBA-seura New York Netsin kotiareenalle. Liitto koripallolle suunnitellun Barclays Centerin kanssa ei ole kuitenkaan koskaan toiminut.

Paitsi että areena on jääkiekkoon erittäin epäkäytännöllinen, myös fanit kärsivät. Long Islandilta kotoisin olevan seuran kannattajat joutuvat tälläkin hetkellä matkustamaan helposti puolentoista tunnin matkan päästäkseen Brooklyniin katsomaan omiensa otteluita. Tälläkin hetkellä Islanders on heikoiten väkeä kotiotteluihinsa vetävä seura NHL:ssä.

Seuran kotiareenanongelmiin tuli kuitenkin ratkaisu menneellä viikolla. Islanders nimittäin voitti tarjouskilpailun, minkä seurauksena se saa rakentaa uuden areenan itselleen Belmont Parkin raviradan läheisyyteen. Belmont Park sijaitsee New Yorkin itäosassa lähellä Queensin kaupunginosaa.

Paluu lähiöön on kuin lottovoitto kodittomalle seuralle.

Ison hallikompleksin yhteyteen tulee hotellin lisäksi muun muassa liiketiloja ja asuntoja. Yksityisellä rahalla rakennettava uusi areena vetää valmistuttuaan 18 000 katsojaa. Siitä, milloin halli valmistuu, ei vielä alkuviikosta ollut tietoa.

Islandersin vuokrasopimus Brooklynissa päättyy kesällä 2019, mutta paluuta jopa vanhaan, joskin remontoituun, Nassau Coliseumiin on väläytelty väliaikaisratkaisuna. NHL-komissaari Gary Bettman ei tosin nähnyt Coliseumia vaihtoehtona.

Niin tai näin, moni seuran kannattaja toivoo areenauutisten vauhdittavan myös kapteeni John Tavaresin sopimusneuvotteluita. Tavares ei tiettävästi ole ollut viime vuosina kovinkaan tyytyväinen suuntaan, johon seura on ollut menossa. Tavaresista tulee vapaa agentti kesällä 2019.