Vuodesta 1902 lähtien pelattu 236 El Clasicoa – venyttääkö Real voittoputkensa pisimmäksi lähes 40 vuoteen?

Jalkapallomaailman pysäyttävä El Clasico, Real Madridin ja Barcelonan kohtaaminen, on edessä lauantaina

El Clasicoita on pelattu vuosien varrella lukuisia. Espanjalainen urheilulehti Marca on tehnyt verkkosivuilleen laajan yhteenvedon niistä. (siirryt toiseen palveluun)

Kaikkiaan El Clasicoita on pelattu ennen lauantaita 236. Ensimmäinen pelattiin vuonna 1902 ja se päättyi Barcelonan voittoon 3-1. Seuraavat kohtaamiset olivat vasta 1916 ja sitä seuraavat 1926. Vuodesta 1940 lähtien El Clasicoita on pelattu vuosittain, vähintään kaksi liigaottelua kaudessa ja usein myös cup-otteluita.

Vuodesta 1948 lähtien Real Madridin kotiottelut on pelattu Santiago Bernabeulla ja vuodesta 1958 lähtien Barcelonan kotiottelut Camp Noulla.

236 ottelusta Real Madrid on voittanut 95, Barcelona 92 ja 49 on päättynyt tasan. Barcelonan pisin voittoputki on viiden ottelun mittainen vuosilta 2008-2010. Real voitti puolestaan 1960-luvulla seitsemän El Clasicoa peräkkäin.

Tällä hetkellä Real on kahden ottelun voittoputkessa, kun se voitti kaksi Supercupin ottelua ennen kauden alkua. Jos se voittaisi kolmannen El Clasicon peräkkäin, se olisi ensimmäinen kerta sitten vuoden 1978.

