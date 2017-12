Toisen vuoden kirous ei näy Patrik Laineessa – kurittanut vastustajaa jäähyilystä jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä

Patrik Laine on tehnyt ylivoimamaaleja tähän mennessä jo enemmän kuin viime kaudella yhteensä. Lauantaina siihen avautuu jälleen uusi mahdollisuus NHL:n huonointa alivoimajoukkuetta New York Islandersia vastaan.

Jääkiekkoliiga NHL.ssä Winnipeg Jetsin suomalaishyökkääjä Patrik Laine komeilee maalipörssissä peräti jaetulla kuudennella sijalla. Laine on onnistunut maalinteossa peräti 18 kertaa 36 otteluun.

Osumista kymmenen on syntynyt ylivoimalla. Kukaan muu ei ole pystynyt NHL:ssä tällä kaudella samoihin lukemiin. Laineella on myös jo yksi ylivoimamaali enemmän tällä kaudella kasassa kuin yhteensä koko viime kaudella.

Yhteensä Laine on maalimäärissä yhden osuman perässä viime kautta. Viime kaudella Laine oli tehnyt 36 otteluun 19 maalia. NHL:ssä paljon puhuttu toisen vuoden kirous ei ole siis näkynyt suomalaisen otteissa. Toisen vuoden kirouksella tarkoitetaan yleensä sitä, että pelaaja taantuisi huomattavasti verrrattuna tulokaskauteen.

Tällä hetkellä 18 maalia riittävät NHL:n maalipörssin kuudenteen sijaan.

Seuraavaksi Laine saa vastaansa New York Islandersin. Tilastojen perusteella Laineen ylivoimamaalijuhlille on hyvät mahdollisuudet, sillä Islanders on tällä kaudella ollut NHL:n huonoin joukkue alivoimalla. Se on pystynyt tappaamaan jäähyistään vain 72,8 prosenttia.

Winnipegilläkin riittää toki ottelussa puolustettavaa. Laineen edellä NHL:n maalipörssissä on nimittäin kaksi Islandersin hyökkääjää.

Anders Lee ja John Tavares ovat tehneet joukkueelleen 21 osumaa mieheen.

La 23.12. New York Islanders - Winnipeg Jets kello 19.45 alkaen TV2:ssa ja Yle Areenassa.

NHL:n maalipörssi 22.12.