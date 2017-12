Leo Komarov pelaa NHL:n huipulla, mutta on edelleen maineensa vanki: "Tiedättekö itsekään, mitä sana agitaattori edes tarkoittaa?"

Leo Komarov on vakiinnuttanut paikkansa jääkiekkomaailman huipulla. Silti hän on kaukalossa maineensa vanki.

Leo Komarov saa nauttia viidennellä NHL-kaudellaan Torontossa suurta arvostusta niin joukkueensa sisällä kuin legendaarisen kanadalaisseuran fanienkin keskuudessa. Komarov, 30, on noussut tinkimättömän taistelijan asenteensa ja peräänantamattoman luonteensa ansiosta joukkueensa eturivin kaartiin.

Nyt, jos koskaan suomalaishyökkääjällä on mahdollisuus nauttia niistä hedelmistä, jotka ovat kypsyneet vuosien saatossa kovan työn ja armottoman pelille heittäytymisen ansiosta. Pohjanmaan Munsala IK:n ja Jeppiksen ulkojäiltä Komarov on kulkenut pitkän tien jääkiekon pääkaupungin Toronton kirkkaisiin valoihin.

- Aika pitkä urahan minulla on jo takana. Mukaan mahtuvat kaudet Moskovan Dynamossakin.

- Ensimmäinen kausi Torontossa oli erilainen ja toisella kaudella oli jo helpompaa. Nyt viidennellä kaudella tunnen jo kaikki NHL:n tavat, mutta enpä tiedä, olenko pelaajana vielä kypsimmilläni, Komarov totesi taannoin Yle Urheilulle Torontossa.

Komarov on aina tunnettu kaukaloiden kovana ja fyysisenä kamppailijana, hanakkana taklaajana sekä vahvana luistelijana, joka viihtyy aina pelien kiihkeimmissä tapahtumissa, pelitapahtumien ytimessä. Mutta Komarov on osannut antaa myös oman kiekollisen osaamisensa Torontossa. Kuka tahansa pelaaja ei tee NHL:ssä 19:ää maalia kaudessa, kuten Komarov on tehnyt.

- Kun tulin ensimmäisen kerran NHL:ään, olin puhtaasti kolmos-nelosketjun äijä, mutta Mike Babcockin tullessa valmentajaksi sain pelata aika paljon, myös ylivoimaa, hän toteaa.

- Pari vuotta sitten minulla oli joukkueessa iso rooli kiekollisena pelaajana. Roolini oli aika puhtaasti hyökkäävä ja sain paljon ylivoima-aikaa. Se oli hienoa. Ainahan olen osannut pelata jääkiekkoa, Komarov muistuttaa napakkaan äänensävyyn.

Komarov haluaa korostaa, miten tärkeä jakso hänen kiekollisen pelin kehittymisessään olivat KHL-kaudet Moskovan Dynamossa (4 kautta).

- KHL-kaudet olivat kiekollisen pelaamisen suhteen kenties parhaat kauteni. Sain pelata kiekollista roolia juuri niin paljon kuin halusin.

Toronton nuoret huipputaiturit Auston Matthewsin, Mitch Marnerin sekä William Nylanderin johdolla hoitelevat nykyään odotetusti joukkueen ylivoimavastuun sekä tulosroolin, kun Komarovin ja Nazem Kadrin kontolla on puolestaan vastustajan kärkiketjujen ”paimennus”.

- Minun ja Kadrin pelaaminen ei ole kuitenkaan sellaista jarrukenttäpelaamista kuin vaikkapa Suomessa on tapana. Saamme pelata sen mitä pystymme. Peliminuutteja kyllä kertyy tässäkin roolissa, erityisesti alivoimalla, Komarov painottaa.

Maineensa vanki

Ärsyttäjä. Särmikäs agitaattori. NHL-kaukaloiden häirikkö. Komaroviin liitetyt suuren jääkiekkoyleisön mielikuvat ainakin Suomessa ovat täysin yksipuolisia. Komarovia itseään luonnehdinta pelkästä agitaattorista alkaa ilmiselvästi kypsyttää päivä päivältä enemmän. Konkarihyökkääjä antaakin tässä vaiheessa hyväntahtoisesti aiheellista mediakritiikkiä.

- Teiltähän (medialta) se agitaattori-sana on peräisin. Tiedättekö te itsekään, mitä se edes tarkoittaa?

- Olen aina kysynyt, mikä se homma oikein on. Agitaattorihan on sellainen pelaaja, joka ei osaa pelata kiekkoa vaan osaa vain räksyttää. Minä en enää räksytä samalla tavoin kuin nuorempana, hän painottaa.

- Nykyään pelaan niin paljon, ettei sitä jaksakaan räksyttää. Pyrin pelaamaan kovaa ja jos tökitään, niin sitten tökitään. Ihan mielelläni teen senkin roolin, mutta en erityisesti enää hae niitä tilanteita.

”Hänen kaltaisiaan pitäisi olla jokaisessa ketjussa”

Komarovin suuresta arvostuksesta Toronto Maple Leafsin sisäisessä hierarkiassa kertoo se, että suomalaishyökkääjä kuuluu jo joukkueensa kapteenistoon.

- Leo on joukkueen suuri taistelija, kovaluonteinen pelaaja. Hän haluaa olla keskellä ”actionia” ja pelata fyysisesti, mutta Leolla on myös taitoa pelata, joukkuekaveri Dominic Moore taustoittaa Yle Urheilulle.

- Hänen kaltaisiaan pelaajia pitäisi olla joukkueen jokaisessa ketjussa, Moore painottaa.

Komarov haluaa olla esimerkkipelaaja Toronton nuoremmalle pelaajakaartille: miten ollaan valmiina jokaiseen peliin, jokaiseen vaihtoon sekä miten laitetaan koko sielu peliin illasta toiseen oman joukkueen puolesta.

- Leo tekee oikeita asioita joka päivä ja johtaa teoillaan joukkuettamme. Hän auttaa mielellään kaikkia pelaajia. Hän kuuluu syystäkin joukkueen kapteenistoon, hyökkääjä Zach Hyman toteaa.

- Leo on juuri oikeanlainen roolimalli nuoremmille pelaajille työmoraalinsa ansiosta, Hyman päättää.

