NHL-jääkiekkoa tänään Ylen kanavilla - Patrik Laine antaa omilleen syyskaudesta kiitettävän: ”Ei pelata peliä enää yksilöinä”

Vuodessa voi tapahtua paljon. Etenkin, kun puhutaan nuorista pelaajista ja joukkueista. Patrik Laineen ja Joel Armian edustama Winnipeg Jets on tästä hyvä esimerkki. Kun Jets tasan vuosi sitten lähti joululomille, se oli kerännyt 36 ottelusta itselleen vaatimattomat 35 pistettä.

Kun Winnipeg perjantaina kohtaa syyskauden viimeisessä ottelussa Brooklynissa New York Islandersin, sillä on pussissaan jo otteluun lähtiessään yksitoista pistettä enemmän kuin vuosi takaperin. Ja samalla ottelumäärällä. Kun Jets viime vuoden joulutauolla sijoittui NHL:ssä sijalle 19., perjantaina päivällä se oli kerännyt viidenneksi eniten pisteitä kaikista joukkueista.

Ei olekaan suuri ihme, että Patrik Laine on valmis antamaan omilleen syyskaudesta hyvän arvosanan.

- Onhan tämä syksy ollut meille hyvä. Kyllä arvosanan täytyy aika lähelle kiitettävää mennä, Laine sanoo Yle Urheilulle.

- Suurimmaksi osaksi pelaaminen on ollut tosi hyvää. On sinne tietenkin mahtunut mukaan pari vaikeampaakin jaksoa, mutta niitä tulee kaikille. Nyt, kun on saatu taas peliä kasaan, niin tekeminen on palannut hyvälle tasolle ja ollaan sitä kautta saatu vyölle pari tärkeääkin voittoa, Laine jatkaa.

Maalinestopeli kunnossa

Kun syitä Winnipegin nousulle pohditaan, kovin syvältä ei tarvitse kaivaa. Winnipeg Jetsin viimeisin nousu pohjautuu ennen muuta merkittävästi kohentuneeseen maalinestopeliin. Hyökkäysarsenaalia sillä oli jo viime vuonna, mutta ongelmat omassa päässä vesittivät menestystoiveet.

Isossa kuvassa joukkue näyttää ostaneen hyvin päävalmentaja Paul Mauricen tiukoinkin ottein ajaman puolustus ensin- ajatusmallin. Winnipegistä on kuoriutunut vuodessa tiivis kollektiivi, jolle omaa menestystä tärkeämpää ovat joukkueen saavuttamat voitot.

Numerot tukevat kehitystä.

Kun Jets viime joulutaukoon mennessä oli päästettyjen maalien tilastossa sijalla yhdeksäntoista, nyt sijoitus on kolmastoista. Ja, kun eroa kärkijoukkueeseen oli vuosi sitten 40 (!) päästettyä osumaa, nyt ero on viisitoista maalia.

- Ei pelata enää peliä yksilöinä, Laine myöntää.

- Asennemuutoksen puolustuspelin suhteen huomaa jokapäiväisessä tekemisessä. Ja kyllä sitä ajatusmallia on sitten viljeltykin. Halutaan lähteä puolustuksen kautta liikkeelle niin, että aina mentäisiin tiiviinä viisikkoina. Osin kyse on pelitapa-asioista, mutta enemmän tässä on kyse asenteesta, Laine pamauttaa.

Myös maalivahtipeli on ollut tällä kaudella selkeästi edelliskautta parempaa. Siinä, missä Jets ei viime vuonna voinut luottaa kumpaankaan maalivahtiinsa, nyt etenkin Connor Hellebyuck on pelannut merkittävästi paremmin. Philadelphiasta hankittu Steve Masonkin on pelannut kankean alun jälkeen erittäin vahvasti.

Kun Hellebuyck viime syksynä jouluun mennessä pelasi kuusi korkeintaan yhden päästetyn maalin ottelua, nyt lukema näyttää yhtätoista. Mason on puolestaan päästänyt neljässä edellisessä startissaan taakseen vain kuusi osumaa.

Laine ei lähde kaunistelemaan tosiasioita.

- Ehkä viime vuonna oli hieman sellainen fiilis ajoittain, ettei ei ihan täydellä luottamuksella aina edessä pystynyt pelaamaan. Nyt veskarit ovat olleet isossa osassa tässä meidän nousussa. Tuntuu, että he ottavat illasta toiseen voittoon tarvittavia isoja koppeja. Sieltä annetaan aina mahdollisuus voittoon.

”Ihan hyvä”

Itselleen Laine ei syyskaudesta kiitettävää anna. Luonnehdinta ”Ihan hyvä” voi kuulostaa hassulta pelaajalta, joka oli perjantaina vauhdissa 41 osumaan. Itseluottamuksensa kanssa kauden mittaan tuskailleen Laineen meno on ollut pääosin hyvää, mutta esimerkiksi raskas kesäharjoittelu verotti varmasti alkukaudesta jonkin verran.

Olosuhteet huomioon ottaen Laineen syyskausi ansaitsee vähintäänkin arvosanan hyvä.

- On siellä ollut tahmeitakin jaksolla itsellä, mutta nyt kulkee jo ihan hyvin.Jalatkin ovat alkaneet tuntua hyviltä. Onhan tuollainen 40 maalin vauhti ihan hyvä, mutta kyllä tässä on ihan reilusti varaa kiristää tahtia vielä tuoltakin osin. Suoraviivaisempi pitää vieläkin olla.

Kevätkaudelta tamperelainen odottaa ehjempää kokonaisvaltaista pelaamista.

- Voin olla vieläkin jämäkämpi puolustuspäässä. Kun ollaan ketjunakin parempia puolustuspäässä, niin sitä kautta on mahdollisuus ansaita lisää jääaikaa ylivoimineen kaikkineen. Se taas tarjoaa paremmat mahdollisuudet myös tuloksentekoon, Laine järkeilee.

”Pitää tiedostaa, ketä siellä on vastassa”

Laineen ja Armian Winnipeg kohtaavat syyskauden viimeisessä ottelussa lauantaina New York Islandersin. Yle TV2 näyttää ottelun suorana alkaen kello 19.45. Vaikka Isles ei kuulu viime viikkojen kuumimpiin, kokonaisuutena se on ollut syyskauden ehdotonta eliittiä NHL:ssä.

Vaikka Islanders ei ole mestarikandidaatti, sen kärkiketju on tehnyt liigassa jo tovin tylyä jälkeä. Supertähti John Tavares oli perjantaina pistepörssissä toisena ja superyllättäjä Josh Bailey neljäntenä. Super-superlatiivia voi käyttää myös ketjun kolmanteen lenkkiin, Anders Lee’hin.

Lee on tehnyt viime ja tämän kauden aikana yhteensä huimat 55 maalia – yhden enemmän kuin Laine.

Vain Tampan Nikita Kutsherov, Pittsburghin Sidney Crosby sekä Washingtonin Aleksander Ovetshkin ovat tehneet tämän ja edelliskauden aikana enemmän maaleja kuin Anders Lee.

- Kun tällaisia jätkiä tulee vastaan, niin pitää olla koko ajan tietoinen siitä, ketä siellä on vastassa. Ei me silti voida liikaa heitä alkaa miettiä, omalla pelillä mennään tähänkin, Laine linjaa.

- Otetaan tästä voitto mukaan, niin sitten on mukava lähteä joulunviettoon.

