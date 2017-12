Yle Urheilun lukijat haluavat heidät Leijonien olympiajoukkueeseen – asiantuntijoiden kanssa eri mieltä lähes kaikista ykköstykeistä

Yle Urheilun lukijat ovat päässeet pitkin syksyä ja pääsevät vieläkin rakentamaan omaa Leijona-joukkuettaan ensi helmikuun olympialaisiin Ylen Leijonakoneessa.

Toistaiseksi suurimman äänipotin on saanut maalivahti Mikko Koskinen. 78 prosenttia lukijoista oli valmis valitsemaan hänet maalivahdiksi. SKA Pietaria seuratasolla KHL:ssä edustava Koskinen on pelannut suurimman osan Leijonien peleistä. Yle Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Hannu Jortikka olivat Moskovan EHT:n jälkeen myös sitä mieltä, että Koskinen on Suomen ykkösmaalivahti.

Eri linjoilla asiantuntijat ja lukijat ovat puolestaan ykkösketjun kohdalla. Ykkösketjuista löytyy molemmilta puolilta vain yksi sama pelaaja: KHL:ssä Ufaa edustava hyökkääjä Teemu Hartikainen.

Jortikka ja Kivi laittaisivat Hartikaisen kanssa ykkösketjuun toiselle laidalleJulius Junttilan ja keskelle Joonas Kemppaisen. Lukijat näkevät puolestaan ykkösketjussa mieluummin Kemppaisen kanssa toisella laidalla Eeli Tolvasen ja keskushyökkääjänä Petri Kontiolan.

Ykköspuolustusparistakin löytyy eroavaisuuksia. Jortikka ja Kivi olivat valmiita laittamaan Nuorissa Leijonissakin parhaillaan MM-kisoja pelavaan puolustajalupauksen Miro Heiskasen kakkospakkipariin.

Leijonakoneessa Heiskasta on puolestaan pidetty ilmiselvänä ykköspuolustajana olympialaisiin. Peräti 38 prosenttia Leijonakoneen tekijöistä on nimennyt Heiskasen kisoihin.

Lukijat ovat olleet myös valmiita valitsemaan kisoihin useamman sellaisen pelaajan, jota asiantuntijat eivät. Pekka Jormakka, Oskar Osala ja Lauri Korpikoski löytyvät hyökkääjistä Leijonakoneen tekijöitä, mutta Kiveltä ja Jortikalta ei.

Puolustuspäässä lukijoiden todellinen yllätysnimi on Olli Juolevi. Täksi kaudeksi Turun Palloseuraan Liigaa pelaamaan tullut nuorten maailmanmestari ei ole pelannut urallaan yhtään aikuisten maaottelua, mutta lukijoilla on ollut luottoa sijoittaa hänet jopa kakkospakkipariin. Juolevi on tällä kaudella tehnyt TPS-paidassa 20 ottelussa tehot 5+9=14. Jortikka ja Kivi eivät ottaisi Juolevia olympiakisoihin.

Leijonien olympiajoukkue valitaan 20. tammikuuta. Kokoonpanoissa esillä ollut Antti Pihlström on ainakin sivussa olympiajoukkueesta Moskovan EHT:llä tulleen vamman takia. Oman joukkueesi voit tehdä Leijonakoneessa.

