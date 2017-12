Kaikkien aikojen 100 parhaan suomalaisurheilijan listaus herätti kiivasta keskustelua – ”Missä on Saku Koivu? Ilman häntä käytäisiin talvisotaa vieläkin”

Yle Urheilu haastoi kuusi urheiluhistorian asiantuntijaa listamaan 100 kaikkien aikojen suomalaisurheilijaa. Lista julkistettiin viime viikolla. Pyysimmekin lukijoiltamme kommentteja aiheesta. Niitä oli tullutkin runsaasti, 895 kappaletta tapaninpäivään mennessä.

Eniten listalle toivottiin kaksinkertaista rallin maailmanmestaria Marcus Grönholmia ja yhdistetyssä kaikkien aikojen eniten maailmancupin voittoja napannutta Hannu Mannista.

– Missä on eniten rallivoittoja (30) ajanut suomalainen, kahden MM-tittelin Marcus Grönholm? Ovatko Aino-Kaisa Saarisen 4 henkilökohtaista voittoa (1 MM-kulta, 3 MC-osakilpailua) tai Toni Niemisen 1 henkilökohtainen olympiakulta ja 9 MC-osakilpailuvoittoa kovempia saavutuksia? Jos rallissa ajettaisiin viestejä tai olympialaisissa, Grönholmilla olisi muutama mitali enemmän, kommentoi nimimerkki Bosse ain’t the boss?

– Hannu Manninen on useita listalla olevia urheilijoita menestyksekkäämpi. Vai eikö koko kauden kestävää maailmancupia arvosteta, ainoastaan yksittäisiä suurkilpailuja? Ja niistäkin hänellä on mitaleita, sanoo nimimerkki yhdistetty on rankka laji.

– Missä Hannu Manninen?? Maailmancupin voitto neljästi peräkkäin, 2005–2006 mc-kokonaiskisan voiton Manninen ratkaisi jo tammikuussa, kun 6 kisaa oli vielä jäljellä. 48 osakilpailuvoittoa, 90 palkintopallisijaa, 9 arvokisamitalia, joista 4 kultaisia ja 1 henkilökohtainen maailmanmestaruus, listasi nimimerkki Urheilufani.

Listalle oli päässyt neljä jääkiekkoilijaa (Jari Kurri, Teemu Selänne, Riikka Välilä ja Miikka Kipusoff). Moni olisi toivonut enemmän jääkiekkoilijoita listalle. Eniten ihmetystä herättivät Saku Koivun ja Jere Lehtisen puuttumiset listalta.

– Jere Lehtinen kuuluu listalle. Hän oli yksi maailman parhaista jääkiekkoilijoista. Kolminkertainen Selke trophyn voitto puhuu lahjomatonta kieltään. Varmasti Suomen paras jääkiekkoilija kautta aikojen, mietti nimimerkki Ajomies.

– Saku Koivu? Sukupolvensa ylivoimaisesti merkittävin yhdessä Litmasen ja varauksella Selänteen Palanderin ja Möttölän kanssa. Ilman Koivua talvisotaa käytäisiin kaukaloissa ja parketeilla vieläkin. Nimenomaan suomalaisuuden merkityksessä heittämällä heti Nurmen ja Virenin ynnä muiden jälkeen. Top 3. Kaikella kunnioituksella, selänteet ja kurrit, kaukana takana, totesi nimimerkki J Kapteeni.

– Aika monipuolinen lista, toisaalta ihan väkisin haettu loppupäähän lajikirjoa. Jos olisi haettu absoluuttisesti kovimpia, valovoimaisimpia ja arvostetuimpia - toki vertailu on aina vähän keinotekoista - Saku Koivu ja Jere Lehtinen eivät puuttuisi listalta, sanoi nimimerkki PP.

Toisaalta tuntemattomampien lajien menestyneitä suomalaisurheilijoita toivottiin myös listalle.

– Missä on Nalle Hukkataival? Suomen, ellei maailman paras boulderoija, nimimerkki Jarno kysyy.

– Ismo Mäkinen. Nelinkertainen maailmanmestari ITF-taekwondo. Lajissaan maailman huippu neljissä MM-kisoissa peräkkäin. Vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009, totesi nimimerkki Eri lajit kunniaan.

– Missä on Oona Kivelä, nelinkertainen tankotanssin maailmanmestari, mietti nimimerkki Niina.

Lue Yle Urheilun 100 parhaan suomalaisurheilijan listaus täältä. Kommentointi artikkelissa on vieläkin auki.

Lue myös:

Valitsimme kaikkien aikojen 100 parasta suomalaisurheilijaa – katso lista ja kommentoi!

Koristähti, hiihtomestari, tennisykkönen – he olivat urheiluvuoden 2017 suomalaisonnistujia

Litmanen ja Kurri nousivat kaikkien aikojen listalla kympin sakkiin: "Suomalainen joukkueurheilu on hyvässä buumissa"

Marja-Liisa Kirvesniemi viidenneksi kaikkien aikojen suomalaisurheilijoiden äänestyksessä: "No hupsista!"

Suomen kaikkien aikojen ykkösurheilija oli aikansa supertähti – "Paavo Nurmi oli merkittävä suomalaisuuden tekijä"