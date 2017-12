Jokerien huippuhankinta huilaa vielä – loukkaantumisista kärsineelle joukkueelle kuitenkin helpottavia uutisia

Jokerien tuore hankinta Steve Moses ei pelaa vielä tänään, kun helsinkiläisjoukkue palaa lyhyeltä joulutauolta kaukaloihin.

Slovan Bratislava –kotiottelun kokoonpanoista löytyy kuitenkin Jokereita helpottavia uutisia. Torstaina Avtomobilist Jekaterinburgia vastaan Jokerit menetti kolme pelaajaa kesken pelin, muta kaikki kolme Jesse Joensuu, Peter Regin ja Oliver Lauridsen ovat kokoonpanossa. Heidän vammat eivät ole Jokerien mukaan vakavia.

Loukkaantuneiden listalla on edelleen neljä pelaajaa: puolustajat Niclas Andersen ja Mike Lundin sekä hyökkääjät Mika Niemi ja Antti Pihlström. Lundinin ja Niemen tilaa seurataan viikko kerrallaan. Andersen huilaa runkosarjan loppuun ja Pihlström todennäköisesti pitkälle maaliskuuhun.

Jokerit on läntisessä konferenssissa kolmantena, kun runkosarjaa on jäljellä 15 ottelua. Slovan on käytännössä menettänyt mahdollisuutensa pudotuspeleihin, sillä eroa pudotuspeliviivaan on 23 pistettä. Ottelu käynnistyy kello 18.30.

Jokereiden kokoonpano:

48 Henri Ikonen – 93 Peter Regin – 71 Nicklas Jensen

6 Jesse Joensuu – 21 Brian O’Neill – 12 Marko Anttila

25 Pekka Jormakka – 37 John Norman – 34 Olli Palola

61 Tommi Huhtala – 13 Petteri Wirtanen – 14 Tomi Mäki

16 Masi Marjamäki

2 Rasmus Rissanen – 18 Sami Lepistö

4 Tommi Kivistö – 97 Matt Gilroy

44 Jesper B. Jensen – 7 Oliver Lauridsen

56 Juho Rautanen

31 Karri Rämö (30 Ryan Zapolski)

Lue myös:

Jokerit paikkasi rivejään huippuvahvistuksella – KHL-maalitykki palaa takaisin Helsinkiin