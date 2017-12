Harry Kanen ilmiömäinen vuosi – päihitti Messin ja Ronaldon, palkinnoille tarvitaan jo oma huone

Tottenhamin Valioliiga-tähden Harry Kanen kalenterivuosi 2017 on ollut numerojen valossa poikkeuksellinen. Hän rikkoi tapaninpäivänä Alan Shearerin ennätyksen kalenterivuoden maaleissa Valioliigassa. Kane pääsi toisella peräkkäisellä hattutempullaan 39 osumaan.

Ottelu Southamptonia vastaan päättyi Kanen johdattamana Tottenhamin 5–2 –voittoon.

Kane pääsikin ottelun jälkeen vitsailemaan siitä, mitä hän aikoo tehdä kaikilla palkinnoksi saaduilla ottelupalloilla.

– Minun täytyy löytää huone. Tällä hetkellä ne kaikki on säilössä kotona seinäkaapissa, Kane heitti BBC:lle.

Kane teki kalenterivuoden aikana yhteensä 56 osumaa 52 pelissä Tottenhamille ja Englannille. Maalimäärä on kaksi enemmän kuin Lionel Messillä tänä vuonna. Kanen maalimäärä on tämän vuoden kovin lukema Euroopan viiden suurimman liigan pelaajista. Kahdeksaan vuoteen ensimmäistä kertaa joku muu kuin Cristiano Ronaldo tai Lionel Messi teki kalenterivuoden aikana eniten maaleja.

– Tämä on ollut fantastinen vuosi. Tästä siinä on kyse, kun verrataan Messiin ja Sheareriin. Toinen hattutemppu putkeen on upea tapa lopettaa vuosi, Kane hehkutti.

Kahdella edellisellä Valioliiga-kaudella englantilaishyökkääjä Kane on vienyt maalikuninkuuden. Nyt 24-vuotias hyökkääjä on matkalla kolmanteen maalikuninkuuteen 18 osumallaan.

– Haluan kehittyä joka vuosi. Sitä olen aina tehnyt koko urani ajan. Siihen pyrin jatkossakin, Kane mietti.

Tottenham on Valioliigan sarjataulukossa neljäntenä. Myöhemmin illalla pelaavalla Liverpoolilla on kuitenkin mahdollisuus voittamalla Swansea ohittaa Tottenham, kun Liverpool on kaksi pistettä perässä Tottenhamia.

Harry Kanen vuosi 2017 numeroina:

39 maalia: Englannin Valioligassa vuonna 2017. Kalenterivuoden ennätys.

36 maalia.: Alan Shearerin edeltävä ennätys vuodelta 1995 Blackburnissa.

36 ottelua: Kanen pelimäärä vuonna 2017 Valioliigassa

42 ottelua: Shearerin ottelut vuonna 1995.

21 maalia: Kanen maalimäärä keväällä 2017.

6 hattutemppua: Kane teki kalenterivuonna 2017 kuusi hattutemppua. Se on uusi Valioliiga-ennätys.

20 maalia: Kane teki 20 maalia kotikentällä. 19 osumaa syntyi vieraskentällä.

