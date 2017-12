Markkanen vei jälleen NBA:n eurotähtien kohtaamisen – Chicagolta ihmenousu voittoon

Chicago Bulls jyräsi 15 pisteen takaa voittoon New York Knicksistä. Lauri Markkanen osoitti pelin alussa, että Milwaukee-pelin vaikeudet eivät enää haitanneet New York Knicksin supertähteä Kristaps Porzingisia vastaan.

Koripalloliiga NBA:ssa nähtiin toista kertaa kuukauden sisään toisiinsa verrattujen eurooppalaistähtien kohtaaminen, kun Chicago Bullsin Lauri Markkanen ja New York Knicksin latvialaistorni Kristaps Porzingis pelasivat vastakkain.

Markkanen sai myös toista kertaa poistua parketilta voittajana, vaikka jäi pienemmille pistelukemille. Bulls oli pahimmillaan ottelussa 15 pistettä perässä, mutta nousi voittoon lukemin 92–87.

Edellisessä ottelussa heikosti heittänyt ja penkitetty Markkanen tuli Knicks-otteluun kovaa. Hän viimeisteli jo ensimmäiseen puoliaikaan 10 pistettä. Toisella puoliajalla tuli enää vain yksi kori lisää eli loppusaldoksi jäi 12 pistettä ja 2 levypalloa. Heittoprosentti oli vaisu (5/15). Peliaikaa kertyi 28 minuuttia. Porzingis teki ottelussa 23 pistettä ja otti 6 levypalloa, mutta 213-senttinen Markkanen sai kehuja hyvästä puolustuksestaan 221-senttistä latvialaista vastaan.

Chicagon paras pistemies oli 17 pistettä pussittanut takamies Kris Dunn.

Chicagolle voitto oli toinen peräkkäinen edellisillan Milwaukee-voiton jatkoksi. Ennen kautta Chicagoa povattiin NBA:n huonoimpiin joukkueisiin. Sillä oli myös yli 10 ottelun tappioputki, mutta Nikola Miroticin palattua joukkueen riveihin Chicago on alkanut voittaa pelejä säännöllisemmin. Knicksiä vastaan Mirotic jäi kuitenkin vain neljään pisteeseen, eikä ottanut kuin neljä pelitilanneheittoa.

Tällä hetkellä Chicago on noussut seitsemän sijaa ylöspäin NBA:n huonoimmasta joukkueesta. Kuudella joukkueella on Chicagoa huonompi voittoprosentti. Chicago on seitsemänneksi huonoin yhdessä Brooklyn Netsin ja Charlotte Hornetsin kanssa.

