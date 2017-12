NHL:ssä hurjin suomalaisyö yli 8 vuoteen – herkuttele ja koe harvinainen maalijuhla

Jääkiekkoliiga NHL:ssä nähtiin yksi huimimmista suomalaisöistä koskaan. Peräti seitsemän suomalaista pääsi maalin makuun yön NHL-kierroksella.

Carolinan Sebastian Aho ja Winnipegin Joel Armia vielä peräti kaksi kertaa, joten yhteensä suomalaiset tekivät 9 maalia yön NHL-kierroksella.

Muita suomalaisia maalintekijöitä olivat Carolinan Teuvo Teräväinen, New Jersey Devilsin Sami Vatanen, Minnesotan Mikael Granlund, Edmonton Jesse Puljujärvi ja Coloradon Mikko Rantanen.

Maaleista Granlundin osuma oli Minnesotan voittomaali Dallasia vastaan. Vatanen puolestaan teki ensimmäisen maalinsa New Jersey Devilsin paidassa.

Lisäksi neljä muuta suomalaispelaajaa sai syöttöpisteen. Yhteensä siis 11 suomalaista oli tehopisteillä yön NHL-kierroksella.

Monen NHL-seuraajan aamunavaus eli Ylen tekstitv:n sivu 235 vihersi siis hurjalla tavalla. Viime aikoina NHL:ssä vastaavaan tykitykseen ei ole pystytty yhdellä kierroksella.

Eniten suomalaismaalintekijöitä yhdellä NHL-kierroksella on ollut 28. helmikuuta 2009. Silloin 10 suomalaista teki maalin (Sean Bergenheim, Olli Jokinen, Ville Koistinen, Saku Koivu, Antti Miettinen, Ville Peltonen, Antti Pihlström, Jarkko Ruutu, Tuomo Ruutu ja Teemu Selänne). Se on myös tuorein kerta, kun suomalaismaalintekijöitä yhdellä kierroksella on ollut vähintään seitsemän.

Tämä on myös vasta seitsemäs kerta, kun seitsemän tai sitä useampi suomalaispelaaja onnistuu yhdellä kierroksella NHL:ssä. Yhdeksän suomalaismaalia on myös kokonaisuudessaan erittäin poikkeuksellista. Vain kaksi kertaa on pystytty kovempaan lukemaan.

11 suomalaista pisteille päässyttä on myös erittäin harvinaista. Vastaavaan on pystytty vain kuusi kertaa. Ennätys on 14. Se tapahtui 2. joulukuuta 2006.

Huimaa suomalaisiltaa täydensivät vielä tähdistövalinnat. Kuusi suomalaista valittiin otteluidensa tähdistöön. Voitot torjuneet suomalaismaalivahdit Pekka Rinne, Tuukka Rask ja Antti Raanta pääsivät myös kovimpien pistemiesten kanssa palkinnoille.

Katso yön maalijuhla klikkaamalla jutun kuvaa (Kuvalähde: Viasat).

27.12. – 28.12. NHL-otteluiden tähdistöihin päässeet suomalaiset:

1. tähti: Sebastian Aho, kaksi maalia

1. tähti: Pekka Rinne, Nashville, 29/30 torjuntaa

1. tähti: Joel Armia, kaksi maalia

2. tähti: Mikael Granlund, yksi maali ja yksi syöttö

2. tähti: Antti Raanta 25/26 torjuntaa

3. tähti: Tuukka Rask, Boston 25/26 torjuntaa

NHL, la 28.12. :

Boston-Ottawa 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)

B: Tuukka Rask 25/26 torjuntaa.

New Jersey-Detroit 3-1 (2-0, 0-1, 1-0)

N: Sami Vatanen 1+0.

NY Islanders-Buffalo ja. 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)

Pittsburgh-Columbus vl. 5-4 (0-2, 1-1, 3-1, 0-0, 1-0)

C: Markus Nutivaara 0+1.

Carolina-Montreal 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)

C: Teuvo Teräväinen 1+0, Sebastian Aho 2+0.

NY Rangers-Washington vl. 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0)

St. Louis-Nashville 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)

N: Pekka Rinne 29/30 torjuntaa.

Minnesota-Dallas 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)

M: Mikael Granlund 1+1, Mikko Koivu 0+1, D: Esa Lindell 0+1.

Winnipeg-Edmonton 4-3 (2-2, 2-1, 0-0)

W: Joel Armia 2+0, E: Jesse Puljujärvi 1+0.

Colorado-Arizona 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

C: Mikko Rantanen 1+0 A: Antti Raanta 25/26 torjuntaa.

Anaheim-Las Vegas 1-4 (1-1, 0-1, 0-2)

LV: Erik Haula 0+1.

