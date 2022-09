TPS Jalkapallo erotti päävalmentaja Jonatan Johanssonin

TPS Jalkapallo on vapauttanut seuran päävalmentaja Jonatan Johanssonin tehtävästään, kertoo seura tiedotteessaan. Johanssonilla oli TPS:n kanssa kuluvan kauden kattava valmentajasopimus. Uudesta päävalmentajasta tiedotetaan tänään maanantaina.

Johansson nimitettiin Tepsin päävalmentajaksi heinäkuussa 2020. Veikkausliigakaudella 2020 TPS sijoittui sarjan yhdenneksitoista ja putosi karsintojen kautta pääsarjasta Ykköseen. Kaudella 2021 TPS sijoittui Ykkösessä kolmanneksi.

TPS kiittää Jonatan Johanssonia tiedotteessaan yhteisestä ajasta ja toivottaa onnea jatkoon.

Kuluvaa Ykkösen kauden jatkosarjaa on jäljellä vielä kaksi kierrosta. TPS on sarjassa toisena, neljä pistettä KTP:n perässä. Ykkösen voittaja nousee suoraan pääsarjatasolle ja sijoilta 2–4 on mahdollisuus nousta liigaan karsinnoilla.