Näiden suomalaispelaajien pitää näyttää alkavalla NHL-kaudella – Ismo Lehkoselta kovaa tekstiä vaatimustasosta: ”Rauhoitu ja peruspeli kuntoon!”

Jääkiekon NHL alkaa tänään perjantaina. Ylen kauden ensimmäinen NHL-ottelu Nashville Predators–San Jose Sharks nähädän lauantaina 8. lokakuuta klo 20.45 alkaen TV2:ssa, Areenassa ja Yle-sovelluksessa.

Perjantaina käyntiin pyörähtävä NHL-kausi pitää jälleen kerran sisällä monta mielenkiintoista suomalaistarinaa. Se, mitä Aleksander Barkovilta, Mikko Rantaselta, Sebastian Aholta ja Miro Heiskaselta on lupa odottaa, on monilla tiedossa.

He ovat joukkueilleen korvaamattomia tähtikategorian pelaajia, joiden suoritustaso säilyy illasta toiseen.

Seuraavalta tasolta löytyy muutamia suomalaisia, jotka lähtevät kuka mistäkin syystä kauteen kovin odotuksin – osa pyrkien uudelle tasolle, osa palauttamaan peliään tasolle, jolta se viime kaudella putosi.

Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen nosti esiin viisi kakkoskorin suomalaista, joilta hän odottaa alkavalla kaudella paljon.

Kasperi Kapanen, Pittsburgh Penguins

Kasperi Kapanen nousi kovan työn kautta NHL-pelaajaksi Torontossa, mutta statuksen saatuaan jonkinlainen rokkitähteys on vienyt kuopiolaistaustaisen hyökkääjän uraa voimakkaasti sivuraiteille.

Torontossa puhuttiin vilkkaasta menojalasta kaupungin yöelämässä, mitä seurasi pelaajakauppa Pittsburghin.

Viime kausi Pittsburghissa lässähti täydelliseksi pannukakuksi. Kapanen tyytyi liian usein kellumaan pelin ulkopuolella, mikä näkyi pelin kaikilla osa-alueilla tehosaraketta myöten.

Kritiikkiä tuli valmennukselta sekä suoraan että median kautta katsomokomennuksia myöten, mutta mikään ei auttanut. Kapasella on heikon viime kauden jälkeen iso kasvojen pesun paikka.

Kasperi Kapanen jatkaa tulevalla kaudella Pittsburgh Penguinsien riveissä. Kuva: NHLI via Getty Images

Lehkosen arvio:

Jos sinulla on huippuauton renkaat persauksen alla, niin käytä niitä. Ei Kapasesta paljoa hyötyä ole, jos hän ei käytä sarjan nopeimpia renkaita. Siellä on ikääntyviä senttereitä, jotka eivät enää hurmaa nopeudellaan, joten päävalmentaja Mike Sullivanin korkean riskin karvauspelissä vauhti täytyy tulla laidoilta. Kapanen ei voi liukua siellä.

Ei voi olla niin, että sieltä tullaan karvauspelistä koko ajan läpi. Kun hän pelaa kiekolla, peliväline on saatava syvään, eikä heitellä mitään Jevgeni Malkinin tyyppisiä jalkakyniä keskialueella.

Kapasen tehtävä ei ole päästä maalikoosteisiin, vaan ajaa maalille. Toki hänellä on hyvä laukaus sekä suorasta luistelusta että suoraan syötöstä, minkä vuoksi häneltä odotetaankin paljon laukauksia. Maalille on silti mentävä. Sullivan on nostanut Kapasen ongelmat esiin monta kertaa viime kaudella, joten nyt pöytään on tuotava kovaa työntekoa.

Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers

Rasmus Ristolaisen NHL-ura on edennyt viime vuodet myrskyisissä merkeissä. Buffalossa lokaa satoi niskaan valtavat määrät joukkuetasolla, kun joukkue ei menestynyt.

Loppua kohden Ristolainen sai enemmän lokaa niskaansa myös henkilökohtaisesta tekemisestään. Lopulta tuli kauan odotettu kauppa Philadelphiaan, mutta kaudesta veljellisen rakkauden kaupungissa tuli mahalasku.

Ristolainen tuntuu vaikeiden vuosien keskellä kadottaneen itsensä ja identiteettinsä. Ristolaisella on halua ja yritystä, mutta tuska näyttäytyy pyrkimyksenä tehdä kaukalossa liikaa.

Tämä lienee peruja Buffalosta, jossa Ristolaisen lautasella oli alkuun aivan liikaa asioita. Ristolaisen suurimmat vaikeudet ovat tällä haavaa puhtaasti oman alueen pelaamisessa, missä pelaamista sävyttää helpot pelinlukuvirheet.

Odotukset ovat kovat, sillä vaikeista vuosista huolimatta Flyers palkitsi TPS-kasvatin viisivuotisella ja 25 miljoonan taalan arvoisella jatkosopimuksella. Lehkonen odottaa ryhtiä etenkin puolustuspeliin.

Ennen siirtymistään Philadelphia Flyersiin Ristolainen pelasi Buffalo Sabresin joukkueessa. Kuva: NHLI via Getty Images

Lehkosen arvio:

Sanoisin nyt vain, että rauhoitu ja laita peruspeli kuntoon. Kiistaton tosiasia on, että sinne tulee nyt valmentajaksi kovan vaatimustason John Tortorella eikä Ristolainen kerta kaikkiaan voi vuotaa omiin. Tämä on kylmä fakta. Tuntuu, että hän yrittää nyt tehdä vähän kaikkien hommia, mutta niin ei voi pelata.

Et voi tehdä laitureiden, sentterin ja pakkiparinkin juttuja siellä. Nyt Ristolaisen täytyisi pitää vain huoli omasta ruudusta: jos puolustat kiekollista, pidä huoli, ettei se tule läpi.

Jos kiekko on muualla, ei tarvitse välittää mistään muusta kuin, että oma äijä ei lapioi mistään sisään. Heitä se vaikka katolleen! Kiekon kanssa täytyy vain keskittyä antamaan ensimmäinen helppo lapaan.

Hyökkäysalueella maailmanluokan painavaa kutia pitäisi käyttää armotta koko ajan. Sitä haluaa varmasti myös valmennus. Me kaikki tiedämme, mitä tapahtui Buffalossa ja mitä tapahtui viime kaudella Philadelphiassa. Ristolainen pystyy pelaamaan NHL:ssä vielä helposti kymmenen vuotta, mutta etenkin puolustuspelaaminen täytyy saada kuntoon tässä ja nyt.

Jesse Puljujärvi, Edmonton Oilers

Edmontoniin palaava Jesse Puljujärvi, 24, teki seuran kanssa kesällä yksivuotisen ja kolmen miljoonan jenkkitaalan arvoisen jatkosopimuksen ja on tälläkin kaudella yksi mielenkiintoisimmista suomalaisnimistä NHL:ssä.

Samaan aikaan, kun Puljujärvi on tehnyt itsestään pitkän ja raastavan tien kautta NHL-pelaajan ja Oilers-fanien suosikin, hänen nimensä on pyörinyt läpi kesän siirtohuhuissa.

Lupaavan alun jälkeen Puljujärvi ajautui menneellä kaudella Edmontonissa sivuraiteille, koska tulosta ei kärkiketjujen pelipaikasta huolimatta tullut.

Puljujärvi tekee paljon töitä eikä laista puolustusvelvoitteista, mutta nyt kysymys kuuluu: pystyykö hän murtautumaan NHL:ssä eturiviin tulosyksikön pelaajana?

Puljujärven tilannetta ei ainakaan helpottanut kesken kauden joukkueeseen liittyneen Evander Kanen loistava kevät ykkösketjun laidalla Connor McDavidin vierellä.

Kane alkoi välittömästi tehdä sitä, mitä Puljujärveltä oli pitkään odotettu: maaleja. Odotukset ovat nyt varmasti korkealla sekä seuralla että pelaajalla itsellään – eikä aikaa ole paljon.

Jesse Puljujärvi on yksi mielenkiintoisimmista suomalaisnimistä tulevalla NHL-kaudella. Kuva: NHLI via Getty Images

Lehkosen arvio:

Selvää on, että Kane söi viime kaudella aamupalaksi sen Jessen homman, eikä hän edes tehnyt mitään ihmeellistä. Kun tarjoilu huippusentterin vierellä toimii, Kane laittoi paikoista kiekot pussiin. Jessen pitää nyt tehdä sama. Toisaalta ”Pulju” on satakiloinen äijä. Mitä jos hän vain alkaa ajaa maalille, niin että siellä on kaikki katollaan?

Mitä jos hän alkaa ajaa jokaisen taklauksen loppuun ja vetää karvauksessa niin, ettei sieltä tule ohi kiekko eikä miehet? Luisteluun tarvitsee saada sähköä, ettei iso mies käänny siellä kuin Ruotsin risteilijä.

Jessellä ei nyt ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin todistaa, että hän on tuon joukkueen parhaita hyökkääjiä. Perusasiat pitää tehdä pirun hyvin ja kun puhumme tuon kokoisesta möllikästä, niin asiat pitää laittaa tapahtumaan, eikä vain odotella kivojen asioiden tapahtuvan.

Odotusten aika on nyt ohi. Jokainen meistä on nähnyt, mihin Jesse pystyy ja jokainen toivoo, että hän laittaa nyt pelinsä kuntoon. Hänellä on kaikki eväät olla tuolla todella hyvä ja joukkueelleen tarpeellinen pelaaja.

Kaapo Kakko, New York Rangers

21-vuotias Kaapo Kakko on yksi kauden mielenkiintoisimmista suomalaisista. Huippulupaava TPS-kasvatti varattiin NHL:ään kolme vuotta sitten koko tilaisuuden toisena pelaajana, mutta ilman kasvukipuja ei NHL-taival ole toistaiseksi edennyt.

Kakko on kehittänyt kokonaisvaltaista pelaamistaan, mutta hyökkäyssuuntaan varsinkin pelaaja itse toivoisi varmasti tuottavansa enemmänkin.

Rangers on kasvattanut suomalaista kaikella maltilla, sillä toistaiseksi maalintekovastuu mestaruutta tavoittelevassa seurassa on isompipalkkaisten pelaajien harteilla.

Näin on myös alkavalla kaudella, joten maltti on Kakon kanssa jatkossakin valttia. Samaan aikaan kuitenkin moni – eikä vähiten pelaaja itse – odottaa Kakon iskevän taululle nyt uudet ennätyslukemansa sekä maalien (10) että pisteiden (23) osalta. Tätä tarvitsee myös Stanley Cupia tosissaan tavoitteleva Rangers.

Kaapo Kakko tavoittelee tulevalla kaudella joukkueensa New York Rangersin kanssa Stanley Cupin mestaruutta. Kuva: NHLI via Getty Images

Lehkosen arvio:

Siellä on muutamalla pelaajalla lisenssi pelata omanlaistaan artistijääkiekkoa, mutta muilta päävalmentaja Gerard Gallant odottaa vanhan koulukunnan pelaamista.

Kakolle tämä tarkoittaa jatkuvaa irtokiekkojen saalistamista, jatkuvaa alle menemistä, kamppailupelaamista ja maalille ajamista. Hyökkääjien jalat pitää käydä koko ajan ja siinä on Kaapolle haaste. Sitä on hänelle toitotettu siellä.

Kun nuorista Filip Chytil alkoi tehdä tätä viime kaudella, tulostakin alkoi tulla. Kaapolla on hyökkäysalueella poikkeukselliset taito-ominaisuudet: hän pystyy tekemään maaleja ja erilaisia oivalluksia sekä kykenee murtautumaan kulmista maalille ja niin edelleen.

Tämä puoli pelistä tulee kyllä aikanaan, sitä ei tarvitse nyt puskea väkisin. Valmennus toivoo nyt häneltä vielä napsua puolustuspelaamiseen lisää. Eikä pidä unohtaa, että New Yorkissa kisa pelipaikoista on kovaa, vaade laadun kanssa on tosi korkealla. Mitä tulee vastuuseen, Kaapon pitää ymmärtää, että siellä on aika kovia jätkiä kärkiketjussa ja ykkösylivoimassa. Siinä, kun panisivat kakkosylivoiman kovaan kuntoon, niin jo olisi vihulaiset ihmeissään, heh!

Ville Husso, Detroit Red Wings

Ville Husso kuului menneen NHL-kauden suomalaissensaatioihin. Helsinkiläisvahti ryösti ykkösvahdin paikan St. Louisissa Stanley Cupinkin voittaneelta Jordan Binningtonilta. Jos seura ei olisi tehnyt aiemmin kanadalaiselle pitkää ja kallista sopimusta, St. Louisin ykkösveskarina operoisi nyt Husso.

Kahta kallista kokkia ei kuitenkaan Blues-keittiöön mahtunut, joten Husso edustaa nyt Detroitia, joka löi HIFK-kasvatille pöytään kolmen vuoden ja 14,25 miljoonan taalan sopimuksen.

Samalla Husso pääsee ensimmäistä kertaa urallaan aloittamaan kauden NHL:ssä ykkösvahtina. Suomalaista kirittää jenkkivahti Alex Nedeljkovic. Odotukset ovat samaan aikaan kovat, mutta maltilliset, sillä Detroit on kaukana liigan kärjestä.

Ville Husso vaihtoi seuraa viime kaudesta. Tulevalla kaudella hän pelaa Detroit Red Wingsin väreissä. Kuva: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports

Lehkosen arvio:

Tämä on Hussolle kiva rasti! On selvää, ettei Detroit ole vielä päässyt niistä täplistään, että siellä on aika pitkään pelattu pisteidentekojääkiekkoa.

Paljon tulee Hussolle ylivoimahyökkäyksiä kahdella tai kolmellakin yhtä vastaan ja takatolpilta lyödään sisään ja muuta. Husson pitää osoittaa olevansa taistelija ja antaa välillä vaikeinakin iltoina joukkueelle mahdollisuus taistella pisteiden ryöstämisestä.

Perusmaalivahtipeli ei tällaisen joukkueen takana riitä, nyt pitää taistella ja tehdä jos jonkinlaisia venytyksiä ja pelastuksia ainakin välillä.

Tämä on Villelle kerran elämässä-mahdollisuus, koska toinen maalivahti ei ole mikään ylikylän äijä. Husso tunnusti aiemmin, ettei ollut takavuosina viimeisen päälle urheilijapoika, mutta on kuulemma ymmärtänyt sen myöhemmin.

Se on tärkeää nyt, jos hän meinaa oikeasti pelata korkealla tasolla viisikymmentä peliä. Iso ja hieno mahdollisuus tämä Villelle.