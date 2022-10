Ilveksen toimitusjohtaja avaa yllättävän päävalmentajavaihdoksen syitä: ”Nyt katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen”

Jääkiekon SM-liigan kärkijoukkue Ilves tarjoili keskiviikkona todellisen yllätyksen. Uudeksi päävalmentajaksi on nimitetty Antti Pennanen, joka korvaa tehtävässä Jouko Myrrän välittömästi.

Ilves perusteli päätöstä tiedotteessa sillä, että Antti Pennanen on haluttu nimi ja hänen kanssaan saatiin sopimus vuoteen 2025 asti. Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo kertoo Ylelle, että aloite välittömään päävalmentajan vaihdokseen tuli Ilvekseltä.

– Viikonloppuna päästiin Pennasen Antin kanssa sopimukseen kausista 23–24 ja 24–25. Halusimme kuitenkin kysyä, että mitäs jos ruvetaan heti hommiin yhdessä. Tiistain aikana koko prosessi meni läpi.

Uusi päävalmentaja Antti Pennanen on ollut kahden viime kauden ajan päävalmentajana Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa. Nuoret Leijonat sai tänä vuonna MM-hopeaa ja viime vuonna MM-pronssia. Pennanen saavutti HPK:n päävalmentajana Suomen mestaruuden vuonna 2019. Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo sanoo, että nyt katsotaan eteenpäin

– On hieno juttu, kun ilveksessä voidaan miettiä tulevaisuutta. Nyt saatiin meille Pennanen, joka on kiistämättä yksi halutuimpia valmentajia. Olemme erittäin tyytyväisiä.

Poikkeuksellinen ratkaisu sarjakärjelle

Valmentajavaihdos on herättänyt ihmetystä. Myrrä on johtanut Ilveksen SM-liigan kärkeen ja viime keväänä pronssille.

Risto Jalo myöntää, että kyseessä on iso muutos, jossa on pureskeltavaa joukkueelle, valmentajakollegoille ja koko johtoryhmälle.

– Tietysti tämä on poikkeuksellista, kun sarjataulukkoa katsoo. Moni varmasti on ihmetellyt, että mitä nyt, mutta päätökset on tehty, ja nyt katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen.

Tiedotusvälineissä Antti Pennasta veikattiin myös paikalliskilpailija Tapparan seuraavaksi päävalmentajaksi. Jalon mukaan Ilves ei kuitenkaan kilpaillut Pennasesta Tapparan kanssa.

Jalon mukaan Myrrän toiminnassa ei ollut varsinaisesti parannettavaa. Jalo tyrmää myös spekulaatiot siitä, että Myrrän potkut liittyisivät Raimo Helmisen tuloon apuvalmentajaksi.

– Ei liity todellakaan. Jokke kävi Raipen kanssa keskustelut ja totesi, että Raipe voi tulla mukaan auttamaan ja valmennustiimiin.

Antti Pennasen ensimmäinen ottelu päävalmentajana on perjantaina. Kyseessä on paikalliskamppailu Tapparaa vastaan.

Antti Pennasen valmennusryhmässä jatkavat apuvalmentajat Raimo Helminen, Pasi Saarinen ja Jarkko Näppilä, maalivahtivalmentaja Markus Korhonen sekä videovalmentaja Otto Kunnari. Myrrän ohella valmennusryhmästä jää pois apuvalmentaja Marko Ojanen.

