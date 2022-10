Perparim Hetemaj saavutti pitkäaikaisen unelmansa HJK:ssa – ”Sen takia tänne tultiin”

Kuva: Juha Tamminen / All Over Press

Perparim Hetemaj'n pitkäaikainen unelma täyttyi, kun HJK pääsi juhlimaan Suomen mestaruutta sunnuntaina Tehtaan kentällä. Italian viheriöillä kaiken nähneelle keskikenttäpelaajalle mestaruus oli ensimmäinen ja se tuli vieläpä kasvattajaseuran riveissä.

– Sen takia tänne tultiin ja siksi tässä iässä jaksaa vielä pelata ja motivoitua. Mestaruuden voittaminen ei ole koskaan helppoa ja niitä ei ole kellään paljon. Tosi kiva, että saatiin homma plakkariin. Nyt se on omassakin CV:ssä ja voi keksittyä tulevaan, Hetemaj, 33, sanoi.

Hetemaj'n mukaan joukkueen laajuus ja monipuolisuus oli mestaruuden ratkaiseva tekijä. HJK:llä on muita joukkueita suurempi pelaajarinki.

– Meillä on ollut niin paljon pelejä, että on pakko olla iso rinki pelaajia. Kaikki ovat onnistuneet täyttämään ruutunsa hyvin. Pelaajat, valmennus ja taustatiimit ovat yhdessä mahdollistaneet tämän.

Hetemaj jätti HJK:n ja Veikkausliigan taakseen vuonna 2006, kun hän lähti luomaan ammattilaisuraa ulkomaille.

Vuosien tauon jälkeen kotimaan pääsarja tuntui kuitenkin tutulta, sillä Hetemaj on seurannut aktiivisesti Suomen korkeinta sarjatasoa ja hänen veljensä Mehmet on tahkonnut vuodesta 2015 alkaen SJK:n paidassa.

Mestaruudesta huolimatta HJK:n kausi ei sujunut täysin ilman ongelmia. Joukkueen tähtipelaaja Jair sai tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja hänen pelaajasopimuksensa purettiin. Toinen tärkeä pelaaja Murilo riitaantui valmennuksen kanssa.

Maanantaina julkaistun HS:n artikkelin (siirryt toiseen palveluun) mukaan joukkueen ilmapiiri oli keväällä negatiivinen ja päävalmentaja Toni Koskelan potkut olivat yhtenä vaihtoehtona pöydällä. Myös joukkueen bonusohjelmaan liittyvä pelaajien lakonuhka oli HS:n mukaan todellinen.

Hetemaj ei halunnut kommentoida joukkueen yhteishenkeen, mahdollisiin ristiriitoihin tai lakonuhkaan liittyviä kysymyksiä.

Eurooppa-liiga sytyttää

HJK ei mestaruudesta huolimatta voi jäädä laakereilleen lepäämään, sillä sen pelit jatkuvat yhä Eurooppa-liigassa. Hetemaj oli itse keskeisessä roolissa ja puski tasapisteen tuoneen 1–1-tasoitusmaalin, kun HJK kohtasi Bulgarian mestarijoukkue Ludogoretsin Töölössä viime viikolla.

Keskikentän konkarin mukaan europelit ovat erilaisia ja isoja pelejä, jotka auttavat häntä pelaamaan tavallistakin korkealla tasolla.

– Töölössä oli paljon katsojia ja hyvä tunnelma. Kyllähän se sytyttää. Roolitus oli todella hyvä. Kaikki pelasimme hyvin, joten oli helppoa nostaa itsensä vaaditulle tasolle. Ludogorets oli tosi hyvä, pitää olla tyytyväinen siihen miten pelasimme.

Hetemaj väänsi ansiokkaasti Ludogoretsia vastaan. Kuva: Lehtikuva

HJK kohtaa bulgarialaisryhmän uudestaan torstaina vieraskentällä. Klubi kaipaa kipeästi pisteitä, mikäli se mielii päästä alkulohkosta jatkopeleihin. Helsinkiläisryhmä on kolmen pelatun ottelun jälkeen lohkonsa hännillä yhdellä pisteellään.

– Tiedetään, että se on tosi kova joukkue ja siellä on erilainen alusta ja he pelaavat kotona. Meidän on pidettävä sama tahtotila, uskallus ja halu tehdä asioita, mitä meille on käsketty.

– Futis vaatii myös, että vastustajalla ei ole paras päivä. Jotkut pallot saattavat kimmota meille, toivottavasti enemmän kuin heille.

Lue lisää: