Kommentti: Kaikkia hämmästyttävä “avauruusolio” sekoittaa NBA-kautta – Lauri Markkasen uutta alkua leimaa suuri ristiriita

Kuva: NBAE via Getty Images

Mitä täällä tapahtuu? Sen kysymykset esittivät varmasti monet syyskuun alussa, kun katsoivat Lauri Markkasta Berliinin areenassa tai ruutujen ääressä EM-kisoissa. Markkanen teki mahdottomistakin asioista mahdollista, kun suomalainen pussitti peräti 43 pistettä Kroatiaa vastaan neljännesvälierässä.

Suomi eteni 55 vuoden tauon jälkeen EM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon. Pari päivää myöhemmin puolivälierissä Suomi laittoi Markkasen johdolla myöhemmin mestaruuteen edenneen Espanjan tiukille.

Katso kaikki Lauri Markkasen korit EM-neljännesvälierässä Kroatiaa vastaan!

Markkanen latoi pisteitä samaan tahtiin ja jopa tehokkaammin kuin EM-kisoissa esiintyneet NBA:n parhaat pelaajat.

Nyt kuukautta myöhemmin kuumin kysymys onkin, mitä tapahtuu tulevalla NBA-kaudella?

Markkanen aloittaa kuudennen NBA-kautensa kolmannessa seurassaan, kun hänet kaupattiin shokeeravasti juuri ennen EM-kisoja Utah Jazziin. Suomalaisella on tulevalla kaudella mahdollisuudet latoa tiskiin NBA-uransa toistaiseksi parhaat lukemat.

On toki selvää, ettei Markkanen yhtäkkiä nouse NBA:n arvokkaimmaksi pelaajiksi viime vuosina valittujen pelaajien rinnalle. Silti mahdollisuudet isoonkin loikkaan ovat olemassa.

NBA-kauden valmistavista otteluista ei kannata vetää koskaan liian suuria johtopäätöksiä, mutta niissä on ollut suomalaisen kannalta paljon positiivisia merkkejä.

Markkanen oli harjoituskaudella Utahin yksi tärkeimmistä, ellei tärkein optio hyökkäyspäässä. Utahin pelisysteemi on ainakin toistaiseksi myös palvellut Markkasen vahvuuksia. Utahin hyökkäyspelaamisessa on korostettu valmentaja Will Hardyn johdolla pallon liikettä. Sehän sopii suomalaiselle joukkuepelaajalle oikein mainiosti.

NBA:n tuleviin valmentajatoivoihin kuuluva Hardy aloittaa ensimmäistä kauttaan liigassa päävalmentajana. Hänellä riittää varmasti näytön halua heti kauden alussa. Hardy on myös noussut nuorena isoon valmennusrooliin, kuten Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovikin. Hardy on Tuovia jopa kaksi vuotta nuorempi.

Pelaajistokin on täynnä Markkasen kanssa samanlaisessa tilanteessa olevia: Nälkäisiä nuoria tai konkareita, jotka haluavat näyttää arvonsa ja osaamisensa sekä loikata seuraavalle tasolle. Nämä kaikki asiat satavat Markkasen laariin.

Tappiot ja ensi kesä seurajohdon mielessä

Markkasen tulevaa kautta leimaa kuitenkin suuri ristiriita. Markkanen, hänen joukkuekaverinsa ja valmennus eivät ole lähdössä kauteen häviämään otteluita, mutta seurajohdossa tilanne voi olla eri.

Utahissa kesällä tehtiin isoja peliliikkeitä. Katse oli tähdistöpelaajien Rudy Gobertin ja Donovan Mitchellin kauppaamisen jälkeen pitkällä tulevaisuudessa, eikä alkavassa kaudessa. Tilanne ei ole muuttunut miksikään reilussa kuukaudessa. Arviot Utahin menestysmahdollisuuksista alkavalla kaudella eivät ole kovinkaan mairittelevia.

Seurajohdolle maistunevat myös tappiot alkavalla kaudella, vaikka sitä eivät julkisesti myöntäisi. Siihen on yksi selvä syy ja houkutin.

Tulevana kesänä NBA:n varaustilaisuudessa on nimittäin tarjolla pelaaja, josta on kohistu eniten sitten LeBron Jamesin. Eli pelaajan, joka dominoi NBA:ta yli vuosikymmenen ja nousi Michael Jordanin rinnalle keskusteluun kaikkien aikojen parhaana koripalloilijana.

Kyseessä on 18-vuotias ranskalainen Victor Wembanyama. 223-senttistä Wembanyamaa pidetään kirkkaana ensi kesän ykkösvarauksena. LeBron James on ehtinyt suitsuttaa Wembanyamaa jo alieniksi, ”avaruusolioksi.”

Victor Wembanyama kirjoitti nimmareita Vegasissa. Ranskan liigassa pelaava Wembanyama säväytti lokakuun alussa pelatuissa näytösotteluissa. Kuva: Getty Images

Eräs NBA-seuran johtaja kuvaili häntä The Ringerin jutussa (siirryt toiseen palveluun), ei vain organisaatiota muuttavaksi lahjakkuudeksi, vaan koko liigaa muuttavaksi lahjakkuudeksi.

Superatleettinen ranskalainen on tehnyt suorituksia, jota ei Wembanyaman pituiselta pelaajalta ole normaalisti totuttu näkemään.

Heittotaitoa ollaan kehittämässä tasolle, jonka myötä NBA-pomot pitävät ranskalaista täysin pitelemättömänä pelaajana.

Siksi ei olekaan ihme, että NBA:ssa on puhuttu jo ennen kauden alkua ”tankkaamisesta” eli häviämisen mahdollistamisesta. Markkasen Jazz on yksi joukkueista, joiden odotetaan liittyvän tankkaamiseen mukaan.

Markkanen on siis jälleen kerran oudossa tilanteessa. Vastaavaan taktikointiin suomalainen törmäsi jo Chicago Bullsin vuosina.

Chicago sai jopa Markkasen tulokaskaudella varoituksen NBA:n johdolta, kun se lepuutti terveitä avainpelaajiaan.

Markkanenkin voidaan kaupata

Nyt tilanne on Markkasen kohdalla erilainen verrattuna hänen ensimmäisiin NBA-kausiin. ”Pohjolan kuningas” voi päätyä myös tankkauksen keskellä kauppatavaraksi. Jos Markkanen jatkaa EM-kisojen kaltaisen tahtiin maailman kovimpien koripalloilijoiden keskellä, joku joukkue saattaa menestyspäissään kiinnostua suomalaisesta.

Markkasella on kuitenkin kelpo keskitason arvoinen sopimus koko liigan tasolla. Siksi hän voi kiinnostaa monia.

Jos Utah ennakkoarvioiden mukaisesti häviää otteluita tasaiseen tahtiin, Utah myös luopunee heille sopivan korvauksen tullen suomalaispelaajastaan.

Toki raportit Pohjois-Amerikasta kertoivat EM-kisojen aikaan (siirryt toiseen palveluun), että Markkanen jäisi organisaation silmissä Utahiin osaksi seuran uudelleen rakentamista. Säännöt estävät myös Markkasen kauppaamisen ainakin lokakuun loppuun asti. Kausi siis ainakin alkaa Utahissa. Syyskuinen siirto osoitti kuitenkin, että asiat voivat muuttua nopeasti NBA:ssa.

Lauri Markkanen on ollut Utahin kantavia voimia kauteen valmistaneissa peleissä. Kuva: NBAE via Getty Images

Tankkaamisen ongelmana on myös, että häviäminen ei takaa mitään upeasta tulevaisuudesta. Varausarvontasysteemiä muutettiin kesäksi 2019, jolloin kolmelle heikommalle joukkueelle taattiin yhtä suuret todennäköisyydet ykkösvaraukseen.

Heidän takanaan hieman parempien voittosaldojen joukkueille annettiin myös paremmat mahdollisuudet saada joku neljästä ensimmäisestä varausvuorosta.

Heti uuden systeemin debyytissä sarjan heikoimmat joukkueet jäivät nuolemaan näppejään, kun sarjan seitsemänneksi heikoin joukkue New Orleans Pelicans pääsi varaamaan huippulahjakkaan Zion Williamsonin kuuden prosentin todennäköisyyden saattelemana.

Willamsonin jälkeen ykkösvaraus on toki sitten mennyt jollekin liigan kolmesta heikommasta joukkueesta.

NBA:n ykkösvaraukset 2019--> 2019: New Orleans Pelicans, Zion Williamson, joukkueen sijoitusvarausarvonnassa 7:s, joukkueen sijoitus seuraavalla kaudella 21:s, 2020: Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, joukkueen sijoitus varausarvonnassa 3:s, joukkueen sijoitus seuraavalla kaudella 24:s 2021: Detroit Pistons, Cade Cunningham, joukkueen sijoitus varausarvonnassa 2:s, joukkueen sijoitus seuraavalla kaudella 28:s,

Raju alku kauteen

Täytyy myös korostaa, että voittavaa joukkuekulttuuria ei rakenneta tappioilla. Siksi Markkasen ja kumppaneiden kannattaakin vain pelata mahdollisimman hyvin miettimättä sen kummemmin tulevaa.

Markkanen voi itse hakea myös itseluottamusta viime vuodesta. Tuolloin Clevelandin uskottiin olevan NBA:n pohjasakkaa, mutta niin vain joukkue rymisteli pitkään kiinni pudotuspelipaikassa. Loukkaantumissuma kuitenkin tyrehdytti suuremmat menestyshaaveet. Kausi päättyi pudotuspelikarsintaan.

Osviittaa Utahin kauden kulusta tullaan saamaan myös heti kauden avausneljänneksellä. Utahin avaus kauteen on lähtökohdiltaan kaikkea muuta kuin helppo.

Laskelmien mukaan Markkasen joukkueella on NBA:n kolmanneksi vaikein otteluohjelma, kun katsotaan 20 ensimmäistä ottelua. (siirryt toiseen palveluun)

Kauden alkuun Jazz matkustaa useammalle pidemmälle vieraspelikiertueelle. Utahilla on läntisessä konferenssissa eniten niin sanottuja back-to-back-pelejä eli otteluita peräkkäisinä päivinä, yhteensä viisi kappaletta.

Kotiparketillakin on heti avauksessa kova haaste eli NBA:n mestaruuskamppailuun ilmoittautunut Denver Nuggets. Tähtenään Nikola Jokic. Kahdella edelliskaudella NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu serbi, jota Markkanen pääsi nöyryyttämääni jo viime kauden alkupuolella Clevelandin nutussa.

Siinäpä Markkaselle heti ensimmäinen hyvä näytönpaikka alkavalle kaudelle, josta voi tulla suomalaisittain vielä vaikka mitä.