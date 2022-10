Satavuotias TPS antaa yhä voita leivän päälle takavuosien legendoille – Saku Koivu: ”TPS-sydän sykkii rinnassa aina”

Saku Koivu on kiitollinen kasvattajaseuralleen. Hän on yhä mukana taustavaikuttajana.

Turun Palloseuran synttäreitä on juhlittu vanhoilla peliasuilla, mutta varsinainen juhlaottelu pelataan lauantaina Turkuhallissa. Ex-kiekkoilijat ja nykyiset tepsiläiset kertovat mietteitään seurasta.

Jääkiekkolegenda Saku Koivu pyyhältää vastaan Turkuhallin toimistokäytävällä. Hän kiiruhtaa antamaan haastattelua Turun Palloseuran omaan hunajapodcastiin.

Satavuotisjuhliaan viettävän seuran oma kasvatti lienee TPS:n kirkkain tähti. Entinen NHL-kiekkoilija on edelleen seuran toiminnassa tiiviisti mukana muun muassa rahoittajana.

Saku Koivun on vaikea tiivistää TPS:n merkitys yhteen lauseeseen.

– Seura on ollut osa elämääni 5-vuotiaasta alkaen. Nyt olen peliuran jälkeen taustatiimeissä mukana. TPS on antanut ammatin, ystäviä ja muistoja. TPS-sydän sykkii rinnassa aina.

Hän on tyytyväinen, että voi tukea seuran nuoria omilla kokemuksillaan.

– Nyt on minun vuoroni antaa jotain seuralle takaisin. Toivon, että nuoret arvostavat sitä, kertoo Koivu, joka on tiiviisti juhlinnassa mukana.

Kiekkojoukkeella riittää ohjelmaa

Turun Palloseuran jääkiekkojoukkueen pukukoppikäytävällä on menossa melkoinen pakkaaminen.

Juhlaotteluun valmistautuva joukkue matkaa vielä samalla viikolla Saksaan CHL-otteluun sekä Vaasaan liigaotteluun Sportia vastaan. Monella on jo mielessä lauantain juhlaottelu, TPS–Ilves.

Päävalmentaja Jussi Ahokas odottaa juhlaottelusta hienoa tapahtumaa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Päävalmentaja Jussi Ahokas on saavuttanut joukkueensa kanssa hienoja onnistumisia. Jo ennen Ahokkaan tuloa TPS pelasi liigan finaaleissa Rauman Lukkoa vastaan päävalmentaja Raimo Helmisen johdolla.

– On suuri kunnia olla tässä seurassa. Täällä on ollut paljon kovia nimiä, ja nyt saan olla osa historiaa. Mahtava homma olla tällaisessa, hienossa seurassa mukana, tunnelmoi Ahokas.

Jussi Ahokas lupaa, että juhlaottelussa joukkue haluaa tarjota katsojille parasta. Kausi on vielä alkuvaiheessa, mutta joukkue on aikataulussa pelillisesti. Hyökkäyspeliä petrataan Ahokkaan mukaan koko ajan.

Joukkueen nuori tähtihyökkääjä on Mikael Pyyhtiä, joka oli jo syksyllä NHL-seuransa Columbus Blue Jacketsien harjoitusleirillä. Paikka joukkueeseen ei avautunut.

– Nyt painan kahta enemmän hommia, että saan tavoitteeni, eli NHL-paikan, saavutettua. Leiri antoi lisää motivaatiota, kertoo Pyyhtiä.

Hyökkääjä Mikael Pyyhtiä on Tepsin kasvatti. Hän on lähellä NHL-debyyttiään. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Hän on innoissaan juhlaottelusta. Historiallisten peliasujen käyttäminen ja Tepsin vaiheiden läpikäyminen ovat olleet hänen mielestään hienoja juttuja.

– On kunnia-asia edustaa ja pelata kasvattajaseurassani. Kaksi viime kevättä ovat olleet hienoja. Viimeinen steppi puuttuu, ja tänä vuonna on aika ottaa se, sanoo Pyyhtiä viitaten kahteen finaalikevääseen.

Ville Vahalahti ei enää kaipaa jäälle

Takavuosien kiekkolegendoista yhtenä valmentajana toimiva Sami Salo sekä huoltajat Aki Berg ja Ville Vahalahti vilahtavat ohi Tepsin pukukoppikäytävällä.

Ville Vahalahti ja taustalla mailoja pakkaava Matti Aarnio ovat hyvä työpari. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Vahalahti kertoo puhuneensa töistä huoltaja Matti Aarnion kanssa jo peliuran aikana. Vahalahti työskentelee huoltotiimissä neljättä kautta. Hän saavutti Suomen mestaruuden joukkueen kanssa neljä kertaa.

– TPS on ollut työnantaja monta vuotta. Täältä on saanut voita leivän päälle. Seuraan on muodostunut aikamoinen side.

Ville Vahalahti myöntää, että ensimmäisenä vuonna peliuran jälkeen teki itse mieli hypätä kentälle.

– Peli kulkee onneksi niin hyvin, ettei itse tarvitse vaikuttaa siihen. Pojat tekevät parhaansa. Pelaaminen on jätettävä nuorille, kun katsoo, millaisen homman joutuu tekemään, että pääsee tuonne kentälle, naurahtaa Vahalahti ja jatkaa mailojen pakkaamista pelireissua varten.

Kupittaalla valmistaudutaan liiganousuun

Myös Kupittaan jalkapallostadionilla on jännät paikat, ja oikeastaan jääkiekkoseuraa kiperämmät tilanteet edessä. Kiekkokausi on vasta alkamassa, mutta Ykkösessä pelaava Turun Palloseuran jalkapallojoukkue aikoo pelata itsensä jalkapalloliigaan.

Joukkue vaihtoi juuri valmentajaa. Yksi TPS-legenda hänkin, Marko Rajamäki, otti vastuullisen työn päävalmentajana vastaan, kun FC TPS Turku Oy vapautti seuran päävalmentaja Jonatan Johanssonin tehtävästään.

FC TPS:n päävalmentaja Marko Rajamäellä on kova tsemppi päällä. Joukkue täytyy valmentaa voitokkaaksi. Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Totta kai on merkittävää juhlia sataa vuotta. Sinä aikana on tullut voittoja ja ollut surun hetkiä. Olen ylpeänä yrittänyt parhaani tehdä seuran hyväksi. Ylpeydellä olen kantanut Tepsin logoa rinnassa, kertoo Rajamäki.

Rajamäki uskoo, että Kupittaalla TPS-henkiset katsojat toivovat kovasti joukkueen nousua Veikkausliigaan.

– Se tunne pitää saada pelaajille tänne kentälle. Olen tottunut siihen, että tämä on se kenttä, jossa TPS voittaa ja pärjää, pohtii Rajamäki.

Suomen jalkapallomaajoukkueestakin tuttu Kasper Hämäläinen jatkaa seurassa myös ensi vuonna. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Pelaajista Kasper Hämäläinen kertoo, että näitä ratkaisupelejä varten on harjoiteltu koko kausi.

– Pieni herätys saatiin, kun valmentaja vaihtui. On kunnia pelata tässä seurassa. Yritetään pelata niin, että ollaan Suomessa johtava jalkapalloseura. Mikä sen hienompaa olisi kuin saada nousu tehtyä, toivoo Hämäläinen.

Kasper Hämäläisen sopimus seuran kanssa jatkuu myös ensi vuonna.

– Olen sanonut, että jatkan niin kauan kuin jalka nousee, lupaa Hämäläinen.

Kasper Hämäläinen ja Marko Rajamäki kertovat tunnelmiaan ja pohtivat nousua Veikkausliigaan.

