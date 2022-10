Robert Helenius kohtaa uransa isoimmassa ottelussa New Yorkissa supertähden – vastustaja järjesti median edessä levottoman show'n

Robert Helenius ottelee Deontay Wilderin kanssa huippuottelussa lauantaina. Entinen maailmanmestari Wilder otti ohjat käsiinsä heti, kun kaksikko esittäytyi medialle ja faneille New Yorkissa.

BROOKLYN. Ammattinyrkkeilijä Robert Helenius nousee lauantaina kehään Brooklynin parrasvaloissa. Vastustaja on kovin mahdollinen, ammattinyrkkeilyn supertähti Deontay Wilder.

New Yorkissa median ja paikallisten ihmisten kiinnostus on todella suurta. Jopa takseissa small talkin ohessa kuljettajat kyselevät lippuja otteluun.

Legendaarisen Gleason's Gym -nyrkkeilysalin edustalle on kerääntynyt kansainvälistä mediaa ja innokkaita faneja. Kyseinen ammattinyrkkeilyn pyhättö on Yhdysvaltojen vanhin edelleen aktiivinen nyrkkeilysali.Täällä ovat aikoinaan harjoitelleet muun muassa Muhammad Ali, Jake La Motta ja Roberto Duran.

Pitkän odotuksen jälkeen pikkukadulle kurvaa isoja mustia autoja, joiden ikkunat ovat tummennetut. Ensimmäisenä paikalle saapuvat Robert Helenius ja hänen valmentajansa Johan Lindström. 38-vuotias Helenius vaikuttaa rauhalliselta ja hymykin on herkässä. Hän on selvästi odottanut suurta otteluaan.

Valmentaja Lindström kertoo valmistautumisen menneen täysin nappiin.

– Robert on elämänsä kunnossa nyt. Viimeisin sparrivastustustajamme täällä Gleasonilla, Vladlyslav Sirenko, on todella huippuiskijä, mutta Robert otteli harjoituksissa hyvin hänen kanssaan. Nyt kaikki on valmista. Robertin pitää enää löytää oikea mielentila otteluun.

Helenius vastaa median kysymyksiin kehässä rentona. Hyväntuulisuus kuitenkin katoaa, kun varjonyrkkeily alkaa. Helenius sulkeutuu välittömästi omaan ”kuplaansa”. Liikkuminen näyttää aiempaa paremmalta ja iskusarjat lähtevät terävästi, ilme on päättäväinen.

Heleniuksen saapuminen median ja fanien eteen oli huomattavasti maltillisempi kuin Wilderilla.

Helenius ja Lindström ohjataan mediatilaisuuden jälkeen nopeasti kadulla odottavaan autoon. Järjestäjät eivät halua Heleniuksen ja Wilderin kohtaavan vielä toisiaan.

Matkalla autoon suomalaisjätillä on muutama minuutti aikaa faneille. Hän jakaa kadulla nimikirjoituksiaan ja suostuu kuvattavaksi.

Robert Helenius kertoo, miten valmistautuminen ja keskittyminen huippuotteluun on sujunut.

Hetken kuluttua paikalle saapuu suurten mustien autojen letka ja entinen raskaansarjan maailmanmestari Wilder tiimeineen. Wilder antaa median odottaa ja suuntaa tervehtimään paikalle saapunutta yleisöä.

Heleniuksen ympärillä ollut mediahässäkkä kalpenee: Wilderin saapuessa tilanne on lähes kaoottinen.

Wilderin kanssa salilla kehään nousee suuri valmennustiimi. Supertähti tuntuu ottavan mediatilaisuudesta kaiken irti ja käyttää paljon aikaa kehässä.

Ensin apuvalmentaja venyttää suojattiaan kaikessa rauhassa, minkä jälkeen entinen mestari aloittaa varjonyrkkeilyn ja väistöharjoitukset.

Wilder vie kehässä liikkumisen aivan toiselle tasolle verrattuna Heleniukseen. Kaksimetrinen alabamalainen näyttää harjoitellessaan pelottavan nopealta ja monipuoliselta. Ennalta arvioiden Helenius on täällä Brooklynissä uransa tärkeimmän ottelun osalta mahdottoman paikan edessä.

Wilder jätti ainakin Gleason's Gymillä Heleniuksen varjonyrkkeilyliikkeet kakkoseksi. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Helenius on käynyt kolmesti sparraamassa Wilderia Alabamassa. Miehet tuntevat toisensa hyvin ja ovat ystävystyneet keskenään. Mitä Wilderin sitten ajattelee Heleniuksen kohtaamisesta, kun tosi on kyseessä?

– Ottelusta tulee hyvä, Robert on hyvä nyrkkeilijä. Meitä molempia yhdistää soturin sydämet, eikä kumpikaan ota taka-askelia, supertähti kommentoi.

Poikkeuksellisen tyrmäysvoimansa lisäksi entinen maailmanmestari Wilder tunnetaan näyttävästä ja omalaatuisesta ottelutyylistään. Heleniuksen vahvuudet lepäävät hyvän perinteisen nyrkkeilytekniikan varassa.

– Aikaisemmin olemme vain kolistelleet keskenämme. Otteluiltana on sähköä ilmassa, kun vihdoin nousen kehään hänen kanssaan tosissani. Paras mies voittakoon, Wilder julistaa.

