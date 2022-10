Arsenalin kaaos kulminoitui yhteen pelaajavaihtoon 2019 – näin apatia vaihtui muutamassa vuodessa hurmokseen

Valioliigaa johtavalla Arsenalin päävalmentaja Mikel Artetalla sekä joukkueen pelaajilla on ollut alkukaudella kahdeksan voiton verran syytä hymyyn.

Arsenal on ihastuttanut alkukaudella Englannin Valioliigassa ja johtaa yhdeksän pelin jälkeen ennen sarjaa vuosia dominoinutta Manchester Citya.

Joulukuussa 2019 päävalmentajaksi tullut Mikel Arteta on alusta saakka puhunut prosessiin luottamisesta pikavoittojen sijaan. Nyt prosessi vaikuttaa ottaneen seuraavan askeleen.

– Minulta aina kysytään kannattamisesta, mihin vastaan, etteivät Arsenaliin auta rukouksetkaan. Nyt näyttää, että Mikel Arteta on auttanut, tunnelmoi kirkkoherrana Helsingissä toimiva Arsenal-kannattaja Kari Kanala.

Uusi stadion ajoi apatiaan

Arteta tuli seuran manageriksi kaoottisessa tilanteessa, joka oli seurausta vuosien vaikeuksista. Uudelle stadionille siirtyminen vuonna 2006 toi satojen miljoonien velat.

Vuosituhannen alun menestysseura myi tähtipelaajiaan, eikä tilalle ollut varaa ostaa samantasoisia korvaajia. Fanit odottivat silti menestystä.

Kaaos kulminoitui pitkään managerina toimineen Arsene Wengerin korvanneen Unai Emeryn pestin lopussa syksyllä 2019 yhteen pelaajavaihtoon. Joukkueen kapteeni Granit Xhaka vaihdettiin kentältä kotiyleisön buuatessa miehen peliesitykselle. Xhaka haistatteli faneille ja menetti kapteeninnauhansa.

Pian Emery sai potkut ja tilapäismanageri Freddie Ljungbergin jälkeen Arteta otti ohjat. Vaikean alun jälkeen palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.

Intohimoinen Mikel Arteta on halunnut luoda alusta saakka menestyksen mahdollistavaa kulttuuria. Kuva: Shaun Botterill/Staff Getty Images

Joukkue on yksilöä suurempi

Arteta sai projektilleen alusta saakka tärkeän tukijan seuran teknisestä johtajasta Edu Gasparista. Jalkapallovalmentaja Miika Nuutinen korostaakin seurajohdon tuen merkitystä.

– Ilman koko seuran sitoutumista prosessiin yksittäisen valmentajan on todella vaikea onnistua. Vaikeimmillakin hetkillä luottamusta Artetaan on riittänyt, Nuutinen täsmentää.

Arsenal on tehnyt Artetan aikakaudella huomiota herättäneitä pelaajasiirtoja. Seura luopui Pierre-Emerick Aubameyangin ja Mesut Özilin kaltaisista tähdistä, koska Arteta ei nähnyt heille paikkaa filosofiassaan. Tilalle on hankittu nuoria, kehittyviä ja sitoutuneita pelaajia.

– Tähtistatus ei paina, sillä joukkue on Artetalle aina yksilöä suurempi, Nuutinen painottaa.

Samalla Arteta piti Xhakan seurassa. Nyt hän on yksi fanien suosikeista, Artetan luottopelaaja sekä yksi joukkueen henkisistä johtajista kentällä. Tämä näkyy esimerkiksi hetkinä, jolloin joukkue kerääntyy pelin aikana yhteen Xhakan ympärille käymään asioita läpi.

– Xhakalle on nykyään omia fanilauluja, mikä kertoo arvostuksesta kannattajien keskuudessa, Kanala avaa tilannetta.

Muutos kolmen vuoden takaisesta episodista on jättimäinen. Arteta osoitti luottamusta pelaajaan, ja nyt päätös palkitaan.

Pelitapa herättää luottamusta

Nuutinen näkee joukkueen kehityskaaren luonnollisena. Hänen mukaansa Artetan valmentajakauden alkuvaiheessa joukkue esimerkiksi liikutti palloa hitaasti ja oli tehoton sekä menetti liikaa palloja avatessaan peliä alhaalta.

– Voisi sanoa, että aiemmin Arteta löi päätään seinään tai sitten voi sanoa, että ne olivat vaiheita, jotka piti käydä läpi, jotta joukkue on nyt näin hyvä, Nuutinen pohtii.

Artetan pelin kivijalka on Nuutisen mukaan alusta asti ollut pallollinen vaihe. Perusajatuksena on linja kerrallaan eteneminen ja vastustajan tasapainon rikkominen palloa liikuttamalla.

Alkukaudella keski-iältään sarjan nuorin joukkue on hurmannut monipuolisuudellaan.

– Joukkue kykenee murtamaan matalia blokkeja tai tulemaan korkean prässin alta pois pallon kanssa, Nuutinen avaa.

Tähän hän löytää joukkueen pallollisesta pelistä monia syitä. Nuutinen kiittelee muun muassa Arsenalin pelin rytmiä, tilankäyttöä ja aiempaa pidempiä syöttöketjuja.

– Samalla pelaajat vaihtavat paikkoja saumattomasti, missä näkyy pelaajiston sopivuus pelitapaan, Nuutinen analysoi.

Granit Xhaka (oik.) on yksi nykyisen Arsenal-joukkueen henkisistä sekä pelillisistä johtajista. Kuva: David Price/Arsenal FC via Getty Images

”Katkarapumeininki” on historiaa

Vahvoilla peliesityksillä joukkue on ansainnut fanien luottamuksen. Turhautuminen on Kanalan mukaan vaihtunut toiveikkuudeksi ja luottamukseksi.

– Tulevaisuus on valoisa, sillä faneilla on nyt usko. Toivo ja rakkaus meillä on ollut aina, Kanala avaa runollisesti.

Tämä on näkynyt myös vuosia parjatussa Arsenalin kotistadionin tunnelmassa. Pelaajat ja Arteta ovat kehuneet tätä vuolaasti. Kanala huomasi eron jo viime keväänä.

– Olin Brighton-kotiottelussa kauden tuloksellisesti huonoimmalla jaksolla. Tappiopelissäkin yleisö heräsi pitämään ääntä. Meillä on pitkästä aikaa kotikenttä ja aiempi ”katkarapumeininki” on muuttunut, Kanala kertoo kokeneen kannattajan perspektiivillä.

Kanala näkee joukkueessa useita tulevaisuuden potentiaalisia seuraikoneita ja fanien suosikkeja.

– Esimerkiksi toppari William Saliba voi olla Sol Campbellin tyylinen lukko, Bukayo Saka on omana kasvattina todella arvostettu ja Gabriel Martinellin pelityyli vetoaa, Kanala arvioi faneja sykähdyttäviä pelaajia.

Kotistadionin tunnelma on kokenut täyskäännöksen viime vuosikymmenen mollatusta hiljaisuudesta. Kuva: Marc Atkins/Getty Images

Oppi-isä on kovin mahdollinen kirittäjä

Mestaruusjahdissa Arsenalilla on kantona kaskessaan Artetalle tuttu seura. Pep Guardiolan luotsaama City on Erling Haalandin siirron myötä ollut jopa aiempaa vaarallisempi. Arteta oli Guardiolan, toisen La Masia -kasvatin, apuvalmentajana Cityssä yli kolme vuotta.

Nuutinen näkee alkukauden pelillisesti vahvimmissa joukkueissa paljon yhtäläisyyksiä.

– Yhtymäkohtia Cityyn ovat esimerkiksi sisäänvedetyt laitapuolustajat ja valeysin käyttäminen, Nuutinen kertoo.

Arteta on vastapainoksi luonut pesäeroa oppi-isäänsä.

– Joukkue prässää vähemmän kuin City tai Liverpool, mutta on prässätessään tehokas. Arteta on avoin käyttämään nopeatempoista vastahyökkäysjalkapalloa, mikä sopii pelaajamateriaaliin, Nuutinen painottaa.

Maalia tuulettava Bukayo Saka on Arsenal-kasvattina fanien suosikki. Kuva: Justin Setterfield/Staff Getty Images

Edessä loistava tulevaisuus

Tämän kauden mestaruusodotuksia Nuutinen toppuuttelee, vaikka joukkueen pistekeskiarvo ottelua kohti on tällä hetkellä historiallisen kova.

– Alkuohjelma on ollut suht helppo. Pelaajarinki on kapea, joten loukkaantumiset ovat riski kauden edetessä.

Mestarit mitataan usein vaikeilla hetkillä, esimerkiksi tappioasemassa pelatessa. Kanala on ollut vaikuttunut joukkueesta huokuvasta luottamuksesta ja rauhallisuudesta.

– Meiltä on puuttunut perinteinen paniikki, joka on vaivannut hankalissa tilanteissa ja pelien loppuhetkillä, Kanala täsmentää.

Nuutinen haluaa nähdä kautta pidemmälle, jotta voi olla asiasta varma.

– Kuinka paljon sellaista voimaa nousta tappioasemasta väkisin ohi löytyy tästä nuoresta joukkueesta? En ole aivan varma, Nuutinen painottaa.

Vuosien kaamoksen jälkeen suunta Pohjois-Lontoossa on oikea. Äkkipikaisessa huippujalkapallossa Artetan Arsenal on osoitus pitkäjänteisyyteen ja johdonmukaisuuteen luottamisesta.

Vuosia valmentajana toiminut Nuutinen uskoo tämän olevan korkeimmalla huipputasolla paras keino menestykseen.

– Ei voida ajatella niin, että aloitetaan prosessi tänään ja se tuottaa tulosta huomenna.

Valioliigan sarjataulukon näet tästä linkistä. Sunnuntaina Valioliigassa pelataan kello 16 ottelut Aston Villa–Chelsea, Leeds–Arsenal, ManU–Newcastle, Southampton–West Ham sekä kello 18.30 Liverpool–Manchester City.

