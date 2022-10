Hiihtomaajoukkueen nuoriso-osasto hakee läpimurtoa maailmancupissa ja MM-kisalippuja – niitä he odottavat myös itse: ”Tavoitteet ovat kovia”

Suomen maastohiihtomaajoukkueen nuoriso-osaston Jasmin Kähärän, Arsi Ruuskasen ja Niilo Moilasen edesottamuksia seurataan mielenkiinnolla tulevana talvena. Kolmikko on vakiinnuttanut tasonsa kotimaan kärjen tuntumassa, mutta tulevalla kaudella heiltä odotetaan läpimurtoa maailmancupissa.

Kahdet arvokisat tähtäimessä

Kähärä debytoi maailmancupissa jo vuonna 2018, mutta kansainväliseen kärkeen hän ei ole vielä pystynyt ujuttautumaan.

Viime kaudella hänen paras sijoituksensa maailmancupin osakilpailussa oli 10. sija Dresdenin kaupunkisprintissä. Maailmancupin kokonaiskilpailussa Vuokatti Ski Team Kainuuta seuratasolla edustava Kähärä sijoittui sijalle 63.

Kähärä valittiin viime talvena myös Suomen olympiajoukkueeseen Pekingiin, jossa hän hiihti perinteisen sprintissä sijalle 26.

Jasmin Kähärä edustaa seuratasolla Vuokatti Ski Team Kainuuta. Kuva: Tomi Mäkipää / All Over Press

Hiihtomaajoukkue leireilee korkeassa ilmanalassa Italian Val Senalesissa, mutta Kähärä suuntaa Italian jäätikön sijaan Vuokattiin. Hän avasi päätöstään keskiviikkona pidetyssä maajoukkueen mediapäivässä.

– Siinä nähtiin liian isoja riskejä. Sairastelin syyskuun lopussa ja nähtiin parhaaksi jäädä Vuokattiin harjoittelemaan. Siellä on hyvät olosuhteet.

22-vuotias Kähärä kertoo, että lähti viime kauden jälkeen uuteen harjoittelukauteen motivoituneena ja mielessä ovat olleet selkeät kehityskohteet.

– Tasatyöntöä halusin parantaa. Perinteisen sprintti on minulle heikompi matka, niin sitä pyrittiin kehittämään. On ollut kiva nähdä, että kun maajoukkueessa pari vuotta sitten en pysynyt mukana treeneissä, niin tänä vuonna olen jo päässyt haastamaan muita. Se on nostanut itseluottamusta.

– Planican MM-kisat ovat päätähtäin. Olisi hienoa päästä hiihtämään ensimmäisissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Minulla on vielä viimeinen kausi alle 23-vuotiaiden sarjassa ja haluan niissäkin MM-kisoissa hiihtää ja taistella kärkisijoista, Kähärä jatkaa.

Uutta harjoitteluun korkeanpaikan leiriltä

Kuusamon Erä-Veikkojen hiihtäjä Arsi Ruuskanen, 23, debytoi viime kaudella maailmancupissa. Sijoitusta 30 parhaan joukkoon ei irronnut, mutta alle 23-vuotiaiden MM-kilpailuissa Norjan Lygnassa hän hiihti kultaa. Voitto irtosi perinteisen 15 kilometrillä. Ruuskanen on profiloitunut nuoresta iästään huolimatta sprinttien sijaan pidemmille matkoille.

Val Senalesiin suuntaavan Ruuskasen harjoituskausi on sujunut ilman suurempia ongelmia.

– Hyvältä on maistunut ensimmäinen harjoituskausi maajoukkueessa. Kesä ja jokainen leiri on mennyt hyvin. Mukavaa on ollut leireillä ja leirien ulkopuolella.

Arsi Ruuskanen debytoi viime kaudella maailmancupissa. Kuva: Tomi Hänninen

Yksi maajoukkueen ulkomaan leireistä sijoittui Passo Lavazeen Italiaan, jossa Ruuskanen pääsi testaamaan korkeanpaikan harjoittelua.

– Muutamia kisoja olen korkealla aiemmin hiihtänyt, mutta siellä harjoittelusta ei ollut aiempaa kokemusta. Sopeuduin hyvin. Tiedän nyt, että korkeanpaikan harjoittelu sopii itselle hyvin ja siellä on mahdollisuus tehdä tulosta.

Ruuskanen avaa kisakautensa Vuokatin Suomen Cupin viestissä marraskuun alussa, mutta ennen sitä hän odottaa hyviä lumikilometreja ja korkeanpaikan vastetta Val Senalesin jäätikköleiriltä.

– Balanssin pitäminen on välillä haastavaa. Valmennuksen kanssa on tehty hyvät suunnitelmat. Niitä noudattamalla pitäisi pystyä tekemään talvella hyvää tulosta. Pitää vaan sen maltin päässä.

Tavoitteet korkealla ja jalat maassa

Vuoden 2020 sprintin nuorten maailmanmestari Niilo Moilanen esiintyi viime kaudella ensimmäistä kertaa maailmancupissa. Parhaimmillaan Pohti Ski Teamia seuratasolla edustava Moilanen hiihti sprintissä sijalle 22.

Odotettavissa on, että 21-vuotias Moilanen parantaa tulevalla kaudella heittämällä viime talven sprintticupin sijoitustaan, joka oli viime kaudella 58.

– Tavoitteet ovat kovia. Haen tasonnostoa maailmancupissa, jotta pääsen hiihtämään paremmista sijoista. Arvokisat ovat tavoitteena, Moilanen summaa.

Niilo Moilanen hakee ensi kaudelta tasonnostoa maailmancupissa. Kuva: Tomi Hänninen

Rauhallisesti ja jalat maassa edennyt harjoituskausi on sujunut Moilasen mukaan suunnitelmien mukaan, eikä ihmeitä ole yritetty tehdä. Ensimmäinen harjoituskausi maajoukkueessa on kuitenkin tuonut jotain uutta harjoitteluun.

– Yllättävää on, että asiat tehdään entistä tarkemmin. Ammattimaisuus on lisääntynyt, kun A-maajoukkueeseen siirryin. Mukavasti on päässyt haastamaan ja saanut sparrausta. Passo Lavazen leiriltä on Lauri Vuorisesta pari voittoa starttiharjoituksista.

Kisakautensa Moilanen kertoo aloittavansa Oloksella harjoitusleirin yhteydessä.

Tärkeää kokemusta

Maajoukkueen päävalmentajan Teemu Pasasen mukaan nuoret haastajat ovat pysyneet hyvin kokeneempien matkassa harjoituksissa. Maajoukkueella on ollut kolme leiriä harjoituskaudella.

– Mukavaa ja mielenkiintoista on ollut seurata heitä. Nuorten testitulokset vertautuvat hyvin kokeneiden hiihtäjien tuloksiin, vaikka kahdet testit ovat vain takana.

Pasanen, joka toimii maajoukkueessa myös miesten vastuuvalmentajana, kertoo, että korkean paikan leirit olivat tärkeitä, sillä niistä saatiin kokemusta ja nähtiin, miten vaativaan ilmanalaan sopeudutaan. Kaksikko Ruuskanen-Moilanen on ollut luonnollisesti tarkkailun alla.

– Normaalimatkojen puolella Arsi on kestävyysominaisuuksiensa puolelta hyvää luokkaa, mutta onhan hänellä asioita, joita pitää kehittää, jotta pärjää aikuisten tasolla ja tietyissä maastoissa.

– Sprinttipuolella Niilo on niin kovaa luokkaa kuin odotettiinkin, hänen jaloissaan on hyvää kimmoisuutta.

Ensimmäiset maailmancupin pisteet jaetaan tuttuun tapaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna Rukalla. Kotimainen hiihtokausi polkaistaan käyntiin Vuokatissa jo 5.–6. marraskuuta.

