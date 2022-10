Kommentti: Robert Helenius nousi naurun aiheesta valtaviin parrasvaloihin – ahvenanmaalaisten isot puheet eivät olleet pelkkää uhoa

Robert Helenius on noussut 362 asukkaan Lumparlandin kunnasta nyrkkeilymaailman huipulle. Kaikki vastoinkäymiset huomioon ottaen Helenius on jo nyt voittaja, kirjoittaa Jari Kärkkäinen.

BROOKLYN. Tunnelma New Yorkissa sähköistyy, kun Robert Heleniuksen ja Deontay Wilderin odotettuun raskaansarjan kamppailuun on enää tunteja.

Nyrkkeilyiltaa on mainostettu katukuvassa koko viikon: ihmiset tuntuvat tietävät hyvin, mitä suuressa urheilupyhätössä pian tapahtuu. Kansainvälistä mediaa on saapunut lisää paikalle tasaiseen tahtiin.

Vierailin alkuvuodesta Ahvenanmaalla pienellä ja askeettisella teollisuushalliin rakennetulla salilla. Siellä Helenius ja hänen valmentajansa Johan Lindström ovat puurtaneet kahdestaan päivästä ja vuodesta toiseen. Silloin tämä tilanne tuntui todella kaukaiselta unelmalta.

Kun Heleniuksen manageri Markus Sundman puhui neuvotteluista Tyson Furyn kohtaamisesta, pitivät ihmiset ja media puheita lähinnä absurdina uhoamisena. Heleniukselle jopa naureskeltiin kulisseissa.

Pienellä hallilla vallitsi kuitenkin vahva usko omaan tekemiseen ja siihen, että 38-vuotiaana, useampaan kertaan tyrmätyksi tulleena voi nousta haastamaan maailman parhaat supertähdet.

Brooklynissä vastassa on Wilder, jolla on eläimellinen lyöntivoima. Entinen raskaansarjan maailmanmestari Wilder on monimiljonääri, jolla on takanaan valtava amerikkalainen promootiokoneisto sponsoreineen.

Helenius ja Wilder ottivat perinteisen tuijotuskilpailun ottelun aaton punnitustilaisuudessa. Helenius painoi 114 ja Wilder 97 kiloa.

Wilder on pitkin viikkoa toistellut medialle, ettei hän tarvitse enää yhtään lisää rahaa. Heleniukselle tämä huippuottelu on taloudellisesti erittäin tärkeä, toki hänen kuittaamansa palkkio on murto-osa vastustajansa tilipussista.

Kahden täysin toisistaan poikkeavan maailman kohtaaminen tuli hyvin selväksi jo ensimmäisissä mediaharjoituksissa. Helenius saapui paikalle vaatimattomasti kahdestaan valmentajansa kanssa aivan tavallisissa verryttelyvaatteissa.

He eivät pitäneet lainkaan melua itsestään. Kaksikko oli rento ja hymyilevä, vaikka vastassa on yksi kaikkien aikojen pelottavimmista tyrmääjistä.

Supertähti Wilder saapui paikalle useamman auton saattueessa valtavan taustajoukon saattelemana. Vaatimattomuus oli tipotiessään.

Wilderin saapui median ja fanien eteen suurin elkein Heleniukseen verrattuna.

Tarkkaillessani supertähden esiintymistä medialle, havaitsin yhden tiimiläisen tehtävänä olevan Wilderin hikoilun tarkkailu ja tarvittaessa hien pyyhkiminen kasvoilta.

Heleniuksen ja Wilderin ottelu näkyy maksumuurin takaa ympäri maailmaa ja valtava areena on myyty täyteen. Pitkään Heleniuksen uraa seuranneena tuntuu uskomattomalta, että suomalaisjätin nimi ja kasvot näkyvät 2,5 miljoonan asukkaan Brooklynin katukuvassa valtavalla näytöllä.

Robert Heleniuksen ja Deontay Wilderin kasvot näkyvät isosti Brooklynin katukuvassa. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Kyse ei siis ollutkaan uskosta, vaan Heleniuksen tiimi tiesi, että tämä on mahdollista.

Sunnuntaiaamuna Suomen aikaa Helenius on lähes mahdottoman paikan edessä, kuten monesti aiemminkin, ainakin epäilijöiden mielestä.

Lopputuloksesta huolimatta Helenius on jo voittanut. Hän on ponnistanut lukuisista vastoinkäymisistä huolimatta 362 asukkaan Lumparlandin kunnasta maailman absoluuttiselle huipulle.

Takana on loukkaantumisia, riitelyä saksalaisen huipputallin kanssa ja rahahuolia. Helenius on todistanut, että kaikki on mahdollista, jos uskoo itseensä ja siihen, mitä tekee.

Robert Helenius ja valmentaja Johan Lindström kehässä Ahvenanmaan kotisalilla. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Wilder vs. Helenius – mitä, missä ja milloin? Robert Helenius, 38, kohtaa uransa suurimmassa ja tärkeimmässä ottelussa yhdysvaltalaisen supertähden, 36-vuotiaan Deontay Wilderin. Wilder piti hallussaan raskaansarjan WBC-liiton mestaruusvyötä 2015–20 ja onnistui puolustamaan sitä kymmenessä ottelussa, kunnes hävisi Tyson Furylle. Helenius on kertonut tavoittelevansa MM-tittelivyötä. Wilder-voitolla tie titteliotteluun voisi hyvinkin aueta. Otteluilta Barclays Centerissä, New Yorkin Brooklynissa käynnistyy Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 4. Heleniuksen ja Wilderin ottelu alkaa arviolta sunnuntaina kello 7 Suomen aikaa. Päätapahtumassa otellaan neljä ottelua, joista Wilderin ja Heleniuksen kohtaaminen on pääottelu, illan viimeinen. Gary Antonio Russell, USA – Emmanuel Rodriguez, Puerto Rico (kääpiösarja)

Frank Sanchez, Kuuba – Carlos Negron, Puerto Rico (raskassarja)

Caleb Plant, USA – Anthony Dirrell, USA (ylempi keskisarja)

Deontay Wilder, USA – Robert Helenius, Suomi (raskassarja)

